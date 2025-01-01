Hoy en día, las empresas se enfrentan constantemente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) sofisticados y bien organizados. La protección contra DDoS de Akamai, basada en una infraestructura dedicada, protege sus aplicaciones y sistemas orientados a Internet, al tiempo que mantiene un DNS rápido, altamente seguro y siempre disponible.
Protección contra DDoS
Defensa contra DDoS sólida, basada en el comportamiento y para todas las capas: en la nube, en el entorno local y en modelos híbridos.