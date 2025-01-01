X
Protección contra DDoS

Defensa contra DDoS sólida, basada en el comportamiento y para todas las capas: en la nube, en el entorno local y en modelos híbridos.

Defiéndase de los ataques más sofisticados de la actualidad

Hoy en día, las empresas se enfrentan constantemente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) sofisticados y bien organizados. La protección contra DDoS de Akamai, basada en una infraestructura dedicada, protege sus aplicaciones y sistemas orientados a Internet, al tiempo que mantiene un DNS rápido, altamente seguro y siempre disponible.

Detenga los ataques antes de que lleguen a sus aplicaciones, datos o infraestructura

Mantenga la continuidad del negocio

Trabaje con confianza sabiendo que su defensa contra DDoS está basada en una infraestructura específica.

Optimice la protección para sus casos de uso

Mantenga un DNS rápido y siempre disponible segmentado en nubes que no se superponen.

Obtenga un control total del tráfico antes de que llegue a sus servidores

Detenga los ataques en la nube y libere recursos internos.

De molestia a amenaza estratégica: Ataques DDoS contra el sector financiero

El sector financiero sigue siendo el principal objetivo de los ataques DDoS, cada vez más complejos y constantes. Este reciente documento de FS-ISAC y Akamai analiza las diferentes tácticas de los atacantes y ofrece orientación estratégica para resistir a las amenazas.

Leer white paper

Productos de protección contra DDoS

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

Ver información del producto

Prolexic

Proteja su infraestructura frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).

Ver información del producto

Edge DNS

Akamai DNS protege el DNS en las instalaciones, en la nube e híbrido, al tiempo que garantiza una alta disponibilidad y rendimiento.

Ver información del producto
11 DDoS Myths That Just Won't Go Away

11 mitos sobre DDoS que no desaparecerán

Tenga en cuenta estos mitos comunes a la hora de evaluar soluciones para protegerse ante ataques DDoS.

Leer white paper