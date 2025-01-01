X
Protección contra los bots y la usurpación

Detenga la usurpación de cuentas, el scraping web evasivo y la suplantación de identidad de marca con la solución de detección y mitigación más inteligente.

Proteja su contenido frente a los bots scraper de IA.

Prepárese para los ataques de bots y usurpación más sofisticados

Proteja su empresa de los ataques de bots y el uso indebido más avanzados. Nuestras soluciones defienden la confianza del cliente, los recursos digitales y la reputación de la marca.

Detecte comportamientos sospechosos humanos y de bots en tiempo real

Garantice la confianza durante las experiencias de los clientes

Proteja sus cuentas y transacciones mientras ofrece una experiencia optimizada al cliente.

Proteja su marca y sus ingresos del abuso online

Maximice el crecimiento mientras se defiende del abuso de cuentas, el scraping de contenido evasivo y la suplantación de marca.

Reduzca el riesgo en las interacciones empresariales digitales

Supervise las interacciones online y evite el abuso de las cuentas de usuario con opciones de mitigación en tiempo real en el Edge.

Fraud Reduction Intelligence Platforms 2023

¿Cuáles son las mejores soluciones antifraude para garantizar la seguridad de su marca?

Akamai se enorgullece de haber sido nombrado líder global y de mercado entre todas las soluciones antifraude clasificadas por KuppingerCole Analysts AG.

“Akamai no solo proporciona soluciones de seguridad, sino que permite a las empresas prosperar. Con sus soluciones de mitigación de bots, estamos capacitados para proteger nuestra plataforma al tiempo que garantizamos una experiencia fluida y de alto rendimiento para clientes reales”.

Director sénior de ingeniería de plataformas, adidas

Productos de protección contra los bots y la usurpación

Brand Protector

Detecte y mitigue los ataques de suplantación de marca, incluidos el phishing y los sitios web falsos.

Content Protector

Descubra cómo evitar que los scrapers roben su contenido y reduzcan sus tasas de conversión.

Bot Manager

Gestión avanzada de bots diseñada para detectar y mitigar bots maliciosos complejos y permitir al mismo tiempo los bots legítimos.

Recursos

Información sobre el producto Account Protector

Conozca cómo evitar los bots y el uso indebido en las cuentas de los usuarios en todo el ciclo de vida.

Leer información del producto

Información sobre el producto Brand Protector

Aprenda a detectar y mitigar los ataques dirigidos a su marca, como las estafas de phishing y la suplantación, entre otros.

Leer información del producto

Información sobre el producto Content Protector

Descubra cómo evitar que los scrapers web roben su contenido y reduzcan sus tasas de conversión.

Leer información del producto

