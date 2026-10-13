Haciendo honor a su legado como el fabricante de tarjetas de felicitación con mayor trayectoria de EE. UU., Hallmark es sinónimo de festividades y otras fechas señaladas, especialmente la de Navidad. De hecho, desde 2008, Hallmark Channel ha producido más de 136 películas navideñas originales, y a menudo entra en la clasificación de los tres canales por cable más vistos durante la temporada navideña.
Crown Media Family Networks, una filial de Hallmark Cards, Inc., es la propietaria de Hallmark Channel. En los últimos años, Crown Media empezó a tener la necesidad de distribuir su contenido a través de una variedad de plataformas más amplia para cubrir las nuevas preferencias de visionado de los consumidores. Muchos de los espectadores están empezando a usar nuevas plataformas. Para aprovechar la oportunidad que ofrece esta realidad, Crown Media busca constantemente nuevas formas de hacer que su programación sea accesible a un público más amplio. Si bien es conocida principalmente por Hallmark Channel, Crown Media ha lanzado dos nuevos canales lineales: Hallmark Movies & Mysteries y Hallmark Drama, además de las plataformas de vídeo a la carta (VOD) y de suscripción de vídeo a la carta (SVOD).
Soluciones para atender las nuevas preferencias de visionado de los consumidores
Haciendo honor a su legado como el fabricante de tarjetas de felicitación con mayor trayectoria de EE. UU., Hallmark es sinónimo de festividades y otras fechas señaladas, especialmente la de Navidad. De hecho, desde 2008, Hallmark Channel ha producido más de 136 películas navideñas originales, y a menudo entra en la clasificación de los tres canales por cable más vistos durante la temporada navideña.
Necesidad de evolucionar de flujos de trabajo básicos a flujos de trabajo sofisticados
La programación no supone un problema para Crown Media. La empresa ha producido tanto contenido a lo largo de los años que puede retransmitir películas de forma ininterrumpida con facilidad durante el periodo festivo. Pero conseguir llegar al público utilizando las nuevas plataformas, y entendiéndolas y llevando un seguimiento de ellas para prestar mejor servicio a los anunciantes, es una verdadera hazaña, y requiere flujos de trabajo, reproductores multimedia e informes cada vez más sofisticados.
Crown Media estuvo trabajando con varios proveedores para abordar diversos aspectos de su estrategia multiplataforma, como son los vídeos online, la codificación y el etiquetado. Además, la empresa tuvo que gestionar varios reproductores nativos de cada plataforma. Las aplicaciones y la solución de reproductores multimedia que utilizaron en un principio no eran compatibles con los canales lineales de retransmisión en directo ni con las mediciones de espectadores de Nielsen.
Ahora, los índices de audiencia televisivos de Nielsen también incluyen la televisión digital, lo cual permite a Crown Media entender mejor el visionado y rentabilizar los distintos tipos de público más allá de la televisión tradicional. Pero, si bien la certificación Nielsen es sumamente valiosa para Crown Media, el proceso requiere mucho tiempo.
Necesidad de una colaboración de confianza
Crown Media ya había entablado una relación de confianza con Akamai al utilizar sus soluciones para distribuir contenido. La empresa se dio cuenta de que podría reducir el número de proveedores con los que trabaja y, además, minimizar las integraciones gracias a Adaptive Media Player (AMP) de Akamai.
Además de optimizar la reproducción a velocidad de bits adaptativa, AMP incluye seguimiento de Nielsen, integración FreeWheel AdManager, Media Analytics y compatibilidad con el contenido lineal en directo. También es compatible con herramientas de medición esenciales para la empresa, como Adobe Analytics y Comscore.
Expansión del alcance de público y desarrollo más allá de la publicidad tradicional
Gracias a la ayuda de Adaptive Media Player de Akamai, Crown Media ha podido seguir adelante con su visión multiplataforma desde un nuevo enfoque. Previamente, Crown Media tuvo que desarrollar una y otra vez la misma funcionalidad para cada reproductor. Gracias al SDK de AMP, Crown Media fue capaz de lanzar un reproductor único para todas las plataformas: web (escritorio y móvil), móvil (iOS y Android) y televisión (tvOS y Fire TV). Además, como Akamai tiene experiencia con la certificación Nielsen y la integración de publicidad sólida, Crown Media se benefició de un proceso de certificación relativamente sencillo.
Los expertos de los servicios profesionales y de ingeniería de AMP ayudaron a maximizar el impacto que tendría la implementación del reproductor de vídeo de Crown Media. Por ejemplo, Crown Media ahora tiene menos puntos de contacto, a pesar de tener un flujo de trabajo más sofisticado que incorpora un sistema CMS interno y análisis avanzados.
Ahora, Crown Media dispone de un reproductor con el que puede retransmitir tanto VOD como vídeo lineal en las principales plataformas, con seguimiento de Nielsen en todas ellas. Durante la temporada navideña de 2018, el nuevo reproductor ayudó a Crown Media a casi duplicar su alcance de público. Además, ha hecho posible que la empresa rentabilice totalmente su contenido, lo cual mejora las valoraciones en las tiendas de aplicaciones.
De cara al futuro, Crown Media dispone de lo necesario para beneficiarse de la experiencia de Akamai y AMP, y lograr así mejorar sus capacidades constantemente. Al admitir la integración de anuncios en el servidor y anuncios subastados en el encabezado (header bidding), AMP permitirá a Crown Media rentabilizar aún más el contenido. Mientras tanto, Crown Media ya está disfrutando de las ventajas de ampliar su colaboración con Akamai.
Acerca de Crown Media Family Networks
Crown Media Family Networks es una filial de Hallmark Cards, Inc., que alberga los canales por cable familiares que lideran el sector: Hallmark Channel, Hallmark Movies & Mysteries y Hallmark Drama. Hallmark Channel ofrece contenido innovador y original: películas, series con guion, especiales anuales y un programa diario de dos horas sobre ocio y estilo de vida. Además, el canal también es conocido por la popular franquicia navideña anual "Countdown to Christmas" (Cuenta atrás hasta Navidad), que ofrece una programación navideña ininterrumpida. Hallmark Movies & Mysteries es un canal por cable que retransmite contenido las 24 horas del día. Ofrece una mezcla única de nuevas películas originales y series adquiridas que se centran en el lado más divertido y desenfadado de los géneros de suspense y misterio. El canal también tiene su propia programación anual navideña: "Miracles of Christmas" (Los milagros de la Navidad). Hallmark Drama muestra el rico legado de la colección Hallmark Hall of Fame: sin repeticiones, y con películas taquilleras y series de la colección de contenido dramático original de Crown Media.
Crown Media Family Networks también incluye Hallmark Movies Now, el servicio de subscripción de streaming de la empresa, que ofrece contenido totalmente distinto al que se encuentra en sus canales lineales. Hallmark Publishing, la ampliación de Crown Media Family Networks dedicada a la publicación digital, crea novelas en formato de libro electrónico basadas en películas originales de gran popularidad ya emitidas.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.