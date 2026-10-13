Gracias a la ayuda de Adaptive Media Player de Akamai, Crown Media ha podido seguir adelante con su visión multiplataforma desde un nuevo enfoque. Previamente, Crown Media tuvo que desarrollar una y otra vez la misma funcionalidad para cada reproductor. Gracias al SDK de AMP, Crown Media fue capaz de lanzar un reproductor único para todas las plataformas: web (escritorio y móvil), móvil (iOS y Android) y televisión (tvOS y Fire TV). Además, como Akamai tiene experiencia con la certificación Nielsen y la integración de publicidad sólida, Crown Media se benefició de un proceso de certificación relativamente sencillo.



Los expertos de los servicios profesionales y de ingeniería de AMP ayudaron a maximizar el impacto que tendría la implementación del reproductor de vídeo de Crown Media. Por ejemplo, Crown Media ahora tiene menos puntos de contacto, a pesar de tener un flujo de trabajo más sofisticado que incorpora un sistema CMS interno y análisis avanzados.



Ahora, Crown Media dispone de un reproductor con el que puede retransmitir tanto VOD como vídeo lineal en las principales plataformas, con seguimiento de Nielsen en todas ellas. Durante la temporada navideña de 2018, el nuevo reproductor ayudó a Crown Media a casi duplicar su alcance de público. Además, ha hecho posible que la empresa rentabilice totalmente su contenido, lo cual mejora las valoraciones en las tiendas de aplicaciones.



De cara al futuro, Crown Media dispone de lo necesario para beneficiarse de la experiencia de Akamai y AMP, y lograr así mejorar sus capacidades constantemente. Al admitir la integración de anuncios en el servidor y anuncios subastados en el encabezado (header bidding), AMP permitirá a Crown Media rentabilizar aún más el contenido. Mientras tanto, Crown Media ya está disfrutando de las ventajas de ampliar su colaboración con Akamai.