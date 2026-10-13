作为美国规模最大、历史最悠久的贺卡制造商，Hallmark 依托传统基础不断发展，如今已经成为节假日、尤其是圣诞节的代名词。事实上，自 2008 年以来，Hallmark Channel 制作了超过 136 部原创圣诞电影，成为了圣诞节期间收视率最高的三大有线频道之一。
该电视网络由 Crown Media Family Networks（Hallmark Cards 旗下子公司）所有。近年来，Crown Media 需要通过更多不同的平台来交付内容，满足新消费者的观影偏好。很多观众正在使用越来越多的平台，Crown Media 从中发现了机会。因此，他们不断寻找其他途径，让他们的节目能够覆盖更多观众。除了知名的 Hallmark Channel 外，Crown Media 还推出了另外两个线性电视网络——Hallmark Movies & Mysteries 和 Hallmark Drama——以及视频点播 (VOD) 平台和订阅式视频点播 (SVOD) 平台。
支持新消费者的观影偏好
作为美国规模最大、历史最悠久的贺卡制造商，Hallmark 依托传统基础不断发展，如今已经成为节假日、尤其是圣诞节的代名词。事实上，自 2008 年以来，Hallmark Channel 制作了超过 136 部原创圣诞电影，成为了圣诞节期间收视率最高的三大有线频道之一。
公司亟需从基础工作流程演变成高级工作流程
对于 Crown Media 来说，节目不成问题。这些年来，其电视网络已经制作了足够多的内容，能够轻松在节假日期间全天候地播放电影。但是一边通过新平台覆盖观众，一边跟踪和了解观众，从而更有效地服务广告商，这是一项不小的挑战。为了克服这一难题，他们需要更高级的工作流程、媒体播放器和报告工具。
Crown Media 与多个供应商长期合作，旨在满足多平台策略各个领域的需求，包括在线视频、编码和标记等需求。此外，Crown Media 还必须管理每个平台自带的各种播放器。以前的应用程序和媒体播放器无法有效支持直播线性频道，也不支持 Nielsen 观众监测。
目前，Nielsen 的电视收视率已经覆盖了数字渠道，这样，Crown Media 就能更好地了解观众的观影情况，并从观众身上获利，并且不只是局限于传统电视观众。尽管 Nielsen 认证对于 Crown Media 来说极具价值，但是这是一个相当耗时的过程。
建立互信的伙伴关系
Crown Media 已经与 Akamai 建立了互信的合作关系，采用了 Akamai 的解决方案来播放其内容。Crown Media 意识到，通过利用 Akamai Adaptive Media Player (AMP)，他们还能减少合作供应商的数量，同时尽可能减少集成。
除了经过优化的自适应比特率播放算法外，AMP 还提供 Nielsen 跟踪、Media Analytics、FreeWheel AdManager 集成和直播线性内容支持。同时，它还支持业务关键型测量工具，即 Adobe Analytics 和 Comscore。
覆盖更多观众，不拘泥于传统广告模式
部署 Akamai Adaptive Media Player 后，Crown Media 能够采用全新的方法实现其多平台愿景。过去，Crown Media 必须为每种播放器反复构建相同的功能。有了 AMP SDK，Crown Media 就能面向所有平台发布单一播放器：包括 Web（桌面和移动设备）、移动端（iOS 和 Android）和电视（tvOS 和 Fire TV）等平台。而且，因为 Akamai 通过了 Nielsen 认证并集成了强大的广告功能，所以 Crown Media 也能采用相对简单的认证流程。
AMP 的工程与专业服务专家帮助 Crown Media 部署的视频播放器发挥了最大价值。比如，现在，Crown Media 的接触点更少了，但是它建立了更高级的工作流程，其中融合了内部 CMS 系统和高级分析技术。
如今，Crown Media 拥有一个在大型平台上支持 VOD 和线性内容的播放器，且 Nielsen 将跟踪所有这一切。通过推出新的播放器，Crown Media 在 2018 年圣诞节期间的观众数量几乎翻了一倍。此外，他们在应用商店的评分也有所提升，使得他们能够从内容中全面获利。
未来，Crown Media 计划充分利用 Akamai 的经验和 AMP 来持续改进其功能。通过支持标头竞价和服务器端广告集成，AMP 将帮助 Crown Media 从内容中获得更多收益。与此同时，Crown Media 已经从扩大与 Akamai 的合作中大获裨益。
Crown Media Family Networks 简介
Crown Media Family Networks 是 Hallmark Cards, Inc. 的子公司，旗下拥有适合家庭观看的领先有线网络、Hallmark Channel、Hallmark Movies & Mysteries 和 Hallmark Drama。Hallmark Channel 主要播放全新的原创内容，其中包括电影、剧集、年度专题片和每天两小时的生活节目。Hallmark Channel 还制作了热门的年度节假日特辑“Countdown to Christmas”，这是一档全天不间断播放的节假日节目。Hallmark Movies & Mysteries 是一个 24 小时有线电视网络。它主要播放一些独播的全新原创电影以及购买的相对轻松的悬疑和侦探剧集。该电视网络也有自己的年度节假日节目“Miracles of Christmas”。Hallmark Drama 主要播放 Hallmark Hall of Fame 库中的各类影片和剧集，没有任何重复，汇集了 Crown Media 的众多优秀原创内容中的精彩电影和剧集。
Crown Media Family Networks 还推出了订阅流媒体服务 Hallmark Movies Now，旨在提供与线性频道截然不同的内容。Crown Media Family Networks 的数字出版部门 Hallmark Publishing 是一个电子书部门，负责将以往播出的热门原创电影制作成小说。
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