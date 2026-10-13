部署 Akamai Adaptive Media Player 后，Crown Media 能够采用全新的方法实现其多平台愿景。过去，Crown Media 必须为每种播放器反复构建相同的功能。有了 AMP SDK，Crown Media 就能面向所有平台发布单一播放器：包括 Web（桌面和移动设备）、移动端（iOS 和 Android）和电视（tvOS 和 Fire TV）等平台。而且，因为 Akamai 通过了 Nielsen 认证并集成了强大的广告功能，所以 Crown Media 也能采用相对简单的认证流程。



AMP 的工程与专业服务专家帮助 Crown Media 部署的视频播放器发挥了最大价值。比如，现在，Crown Media 的接触点更少了，但是它建立了更高级的工作流程，其中融合了内部 CMS 系统和高级分析技术。



如今，Crown Media 拥有一个在大型平台上支持 VOD 和线性内容的播放器，且 Nielsen 将跟踪所有这一切。通过推出新的播放器，Crown Media 在 2018 年圣诞节期间的观众数量几乎翻了一倍。此外，他们在应用商店的评分也有所提升，使得他们能够从内容中全面获利。



未来，Crown Media 计划充分利用 Akamai 的经验和 AMP 来持续改进其功能。通过支持标头竞价和服务器端广告集成，AMP 将帮助 Crown Media 从内容中获得更多收益。与此同时，Crown Media 已经从扩大与 Akamai 的合作中大获裨益。