En mettant en place l'Adaptive Media Player d'Akamai, Crown Media a pu concrétiser sa vision multiplateforme avec une nouvelle approche. Crown Media devait auparavant développer plusieurs fois la même fonctionnalité pour chaque lecteur. Avec le SDK AMP, Crown Media a pu lancer un lecteur unique pour toutes les plateformes : Web (bureau et mobile), mobile (iOS et Android) et TV (tvOS et Fire TV). De plus, comme Akamai a obtenu une certification auprès de Nielsen et a intégré une publicité solide, Crown Media a bénéficié d'un processus de certification relativement simple.



Les experts en ingénierie et en services professionnels d'AMP ont contribué à optimiser l'impact du déploiement du lecteur vidéo de Crown Media. Par exemple, Crown Media fait désormais face à moins de points de contact, malgré un flux de travail plus sophistiqué intégrant un système CMS interne et des analyses avancées.



Aujourd'hui, Crown Media dispose d'un lecteur prenant en charge la vidéo à la demande (VOD) et les expériences linéaires sur les principales plateformes qui s'accompagnent toutes du suivi Nielsen. Le nouveau lecteur a permis à Crown Media de quasiment doubler sa portée sur l'audience pendant la saison de Noël 2018. De plus, il a permis à l'entreprise de monétiser entièrement son contenu, ce qui se traduit par de meilleures évaluations dans les boutiques d'applications.



Crown Media est désormais en mesure de tirer parti de l'expérience d'Akamai et d'AMP pour améliorer ses capacités en permanence. Grâce à la prise en charge des enchères d'en-tête et de l'intégration de publicités côté serveur, AMP permettra de monétiser davantage le contenu Crown Media. En attendant, Crown Media profite déjà de l'extension de son partenariat avec Akamai.