Forte de son héritage de plus ancien et plus grand fabricant de cartes de vœux aux États-Unis, Hallmark est devenue synonyme des fêtes, et surtout de Noël. En fait, depuis 2008, Hallmark Channel a produit plus de 136 films de Noël originaux et est régulièrement classée parmi les trois chaînes câblées les plus regardées pendant la période de Noël.
Le réseau appartient à Crown Media Family Networks, une filiale de Hallmark Cards, Inc. Ces dernières années, Crown Media devait fournir son contenu via une plus grande variété de plateformes afin de répondre aux nouvelles préférences de visionnage des utilisateurs. Considérant les possibilités offertes par le fait que de nombreux téléspectateurs adoptent de plus en plus de plateformes, Crown Media trouve continuellement des moyens de rendre sa programmation accessible à une audience plus vaste. Bien qu'elle soit principalement connue pour Hallmark Channel, Crown Media a lancé deux réseaux linéaires supplémentaires : Hallmark Movies & Mysteries et Hallmark Drama, ainsi que des plateformes de vidéo à la demande (VOD) et de vidéo à la demande par abonnement (SVOD).
Prendre en charge les préférences de visionnage des nouveaux utilisateurs
Forte de son héritage de plus ancien et plus grand fabricant de cartes de vœux aux États-Unis, Hallmark est devenue synonyme des fêtes, et surtout de Noël. En fait, depuis 2008, Hallmark Channel a produit plus de 136 films de Noël originaux et est régulièrement classée parmi les trois chaînes câblées les plus regardées pendant la période de Noël.
Nécessité d'évoluer de flux de travail de base vers des flux de travail sophistiqués
La programmation n'est pas un problème pour Crown Media. Le réseau a produit tellement de contenus au fil des ans qu'il peut facilement diffuser des films 24 h/24 et 7 j/7 pendant les fêtes de fin d'année. Cependant, il n'est pas facile d'atteindre les téléspectateurs sur de nouvelles plateformes tout en les suivant et en les comprenant pour accommoder au mieux les annonceurs. Cela nécessite des flux de travail, des lecteurs multimédias et des rapports de plus en plus sophistiqués.
Crown Media a travaillé avec plusieurs fournisseurs pour répondre à diverses problématiques de sa stratégie multiplateforme, notamment la vidéo en ligne, l'encodage et le balisage. De plus, Crown Media devait gérer plusieurs lecteurs natifs sur chaque plateforme. La précédente solution d'applications et de lecteurs multimédias ne prenait pas en charge les canaux linéaires en live de manière adéquate ni la mesure des utilisateurs de Nielsen.
Les taux d'audience TV de Nielsen incluent désormais le digital, ce qui permet à Crown Media de mieux comprendre le visionnage et de monétiser les audiences autres que celles de la télévision traditionnelle. Bien que la certification Nielsen soit extrêmement utile pour Crown Media, le processus prend beaucoup de temps.
Faire appel à un partenariat de confiance
Crown Media avait déjà développé une relation de confiance avec Akamai en utilisant ses solutions pour distribuer son contenu. L'entreprise s'est rendu compte qu'elle pouvait réduire le nombre de fournisseurs avec lesquels elle travaille et minimiser les intégrations en tirant parti de l'Adaptive Media Player (AMP) d'Akamai.
En plus de la lecture à débit adaptatif optimisé, l'AMP inclut le suivi Nielsen, l'analyse média, l'intégration FreeWheel AdManager et la prise en charge du contenu linéaire en live. Il prend également en charge les outils de mesure stratégiques, à savoir Adobe Analytics et Comscore.
Élargir l'audience et dépasser la publicité traditionnelle
En mettant en place l'Adaptive Media Player d'Akamai, Crown Media a pu concrétiser sa vision multiplateforme avec une nouvelle approche. Crown Media devait auparavant développer plusieurs fois la même fonctionnalité pour chaque lecteur. Avec le SDK AMP, Crown Media a pu lancer un lecteur unique pour toutes les plateformes : Web (bureau et mobile), mobile (iOS et Android) et TV (tvOS et Fire TV). De plus, comme Akamai a obtenu une certification auprès de Nielsen et a intégré une publicité solide, Crown Media a bénéficié d'un processus de certification relativement simple.
Les experts en ingénierie et en services professionnels d'AMP ont contribué à optimiser l'impact du déploiement du lecteur vidéo de Crown Media. Par exemple, Crown Media fait désormais face à moins de points de contact, malgré un flux de travail plus sophistiqué intégrant un système CMS interne et des analyses avancées.
Aujourd'hui, Crown Media dispose d'un lecteur prenant en charge la vidéo à la demande (VOD) et les expériences linéaires sur les principales plateformes qui s'accompagnent toutes du suivi Nielsen. Le nouveau lecteur a permis à Crown Media de quasiment doubler sa portée sur l'audience pendant la saison de Noël 2018. De plus, il a permis à l'entreprise de monétiser entièrement son contenu, ce qui se traduit par de meilleures évaluations dans les boutiques d'applications.
Crown Media est désormais en mesure de tirer parti de l'expérience d'Akamai et d'AMP pour améliorer ses capacités en permanence. Grâce à la prise en charge des enchères d'en-tête et de l'intégration de publicités côté serveur, AMP permettra de monétiser davantage le contenu Crown Media. En attendant, Crown Media profite déjà de l'extension de son partenariat avec Akamai.
À propos de Crown Media Family Networks
Crown Media Family Networks est une filiale de Hallmark Cards, Inc., qui regroupe les principaux réseaux câblés familiaux : Hallmark Channel, Hallmark Movies & Mysteries et Hallmark Drama. Hallmark Channel propose de nouveaux contenus originaux, notamment des films, des séries scénarisées, des programmes annuels spéciaux et une émission de société quotidienne de deux heures. Hallmark Channel diffuse également la célèbre franchise annuelle des fêtes « Countdown to Christmas », qui propose une gamme de programmes de vacances 24 h/24 et 7 j/7. Hallmark Movies & Mysteries est un réseau câblé qui fonctionne 24 heures sur 24 et propose un mélange unique de nouveaux films originaux et de séries achetées, axé sur les genres du suspense et du mystère tout en restant accessible à tous. Le réseau dispose également de sa propre franchise de programmation annuelle, « Miracles of Christmas », pour la période des fêtes. Hallmark Drama présente la riche histoire de la bibliothèque Hallmark Hall of Fame et, sans aucun doublon, des films et des séries de la collection de contenus originaux spectaculaires de Crown Media.
Crown Media Family Networks héberge également Hallmark Movies Now, le service de streaming par abonnement de l'entreprise, qui offre un contenu totalement distinct des canaux linéaires de l'entreprise. L'extension de publication digitale de Crown Media Family Networks, Hallmark Publishing, est un département dédié aux e-books qui crée des adaptations de films originaux populaires précédemment diffusés.
À propos d'Akamai
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