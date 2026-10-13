미국에서 가장 역사가 깊고 규모가 큰 크리스마스 카드 및 연하장 제조업체인 Hallmark는 연휴, 특히 크리스마스 시즌의 대명사가 되었습니다. 실제로 Hallmark Channel은 2008년부터 136개 이상의 오리지널 크리스마스 영화를 제작해 왔으며, 크리스마스 시즌 동안 시청률이 가장 높은 3대 케이블 채널에 매년 이름을 올리고 있습니다.
이 네트워크는 Hallmark Cards, Inc.의 자회사인 Crown Media Family Networks 소유입니다. 최근에 Crown Media에서는 새로운 소비자 시청 선호도를 충족시키기 위해 자사 콘텐츠를 더 다양한 플랫폼을 통해 전송해야 하는 과제가 생겼습니다. 갈수록 더 다양한 플랫폼을 이용하는 시청자들이 증가한다는 사실에서 기회를 포착한 Crown Media는 자사 프로그램을 더 많은 고객이 이용하게 하는 방법을 찾고 있습니다. 주로 Hallmark Channel로 알려진 Crown Media는 온디맨드 비디오(VOD) 및 유료 가입 온디맨드 비디오(SVOD) 플랫폼과 함께 추가적으로 2개의 리니어 네트워크인 Hallmark Movies & Mysteries와 Hallmark Drama의 운영을 시작했습니다.
새로운 소비자 시청 선호도 지원
미국에서 가장 역사가 깊고 규모가 큰 크리스마스 카드 및 연하장 제조업체인 Hallmark는 연휴, 특히 크리스마스 시즌의 대명사가 되었습니다. 실제로 Hallmark Channel은 2008년부터 136개 이상의 오리지널 크리스마스 영화를 제작해 왔으며, 크리스마스 시즌 동안 시청률이 가장 높은 3대 케이블 채널에 매년 이름을 올리고 있습니다.
기본 워크플로우에서 정교한 워크플로우로의 발전 필요성
Crown Media에서 프로그램은 문제될 것이 없었습니다. 이 네트워크는 연휴 시즌 동안 24시간 내내 영화를 방영할 수 있을 정도로 엄청난 수의 콘텐츠를 수년에 걸쳐 제작했습니다. 하지만 광고주의 수익 창출을 목적으로 새 플랫폼을 이용하는 시청자들에게 서비스를 제공하고 이들을 추적 및 파악하는 일은 여간해서는 쉽지 않을 뿐 아니라 정교한 워크플로우, 미디어 플레이어, 리포팅 기능을 필요로 합니다.
Crown Media는 온라인 비디오, 인코딩, 태깅 등 자사 멀티플랫폼 전략의 다양한 측면을 해결하기 위해 여러 벤더사와 협력을 진행해 왔습니다. 또한 Crown Media는 각 플랫폼에 고유한 여러 플레이어도 관리해야 했습니다. 이전의 애플리케이션 및 미디어 플레이어 솔루션은 라이브 리니어 채널을 적절히 지원하지 못할 뿐 아니라 Nielsen 시청자 측정도 지원하지 못했습니다.
이제 Nielsen의 TV 시청률 측정에는 디지털이 포함됩니다. 디지털을 통해 Crown Media는 시청 경험을 보다 명확히 이해하고 기존 TV를 넘어 시청자를 통해 수익을 창출할 수 있습니다. Nielsen 인증이 Crown Media에 상당한 가치가 있는 반면, 이를 위한 프로세스는 시간이 많이 소모됩니다.
신뢰할 수 있는 파트너십의 필요성
Akamai의 솔루션을 사용해 자사 콘텐츠를 배포하는 Crown Media는 이미 Akamai와 신뢰 관계를 구축했습니다. 이 기업은 Akamai AMP(Adaptive Media Player)도 함께 활용하면 벤더사의 개수를 줄이고 통합을 최소화할 수 있다는 점을 깨달았습니다.
AMP는 최적화된 적응형 비트레이트 재생 외에도 Nielsen 추적, Media Analytics, FreeWheel AdManager 통합, 라이브 리니어 콘텐츠 지원 기능을 갖추고 있습니다. 또한 비즈니스에 중요한 측정 툴(Adobe Analytics, Comscore 등)도 지원합니다.
시청자층 확대 및 기존 광고 방식 혁신
Akamai Adaptive Media Player를 도입한 Crown Media는 새로운 접근 방식으로 멀티플랫폼 비전을 실행에 옮길 수 있게 되었습니다. 과거에 Crown Media는 동일한 기능을 각 플랫폼에 맞게 반복적으로 구축해야만 했습니다. 이제는 AMP SDK를 활용해 웹(데스크톱 및 모바일), 모바일(iOS 및 Android), TV(tvOS 및 Fire TV)에 상관없이 모든 플랫폼에 적합한 단일 플레이어를 구동할 수 있습니다. 이 밖에도 Nielsen 인증과 강력한 광고 통합 분야에 경험이 많은 Akamai 덕분에 Crown Media는 상대적으로 간단한 인증 프로세스를 구현할 수 있었습니다.
AMP의 엔지니어링 및 전문 서비스 인력들이 Crown Media의 비디오 플레이어 배포에 따른 영향을 최소화하는 데 일조했습니다. 일례로, 현재 Crown Media의 워크플로우는 내부 CMS 시스템 및 고급 애널리틱스가 통합되어 더욱 정교하면서도 관리 부담은 더 적어졌습니다.
이제 Crown Media는 모든 플랫폼을 아우르는 Nielsen 추적 기능은 물론 VOD 및 리니어 콘텐츠를 지원하는 플레이어를 갖추고 있습니다. 새 플레이어를 통해 Crown Media는 2018년 크리스마스 시즌에 시청자층 2배 확대라는 놀라운 결과를 얻게 됐습니다. 또한 콘텐츠 수익화를 통해 앱 스토어 등급이 상승하는 데 기여했습니다.
이제 Crown Media는 Akamai의 경험과 AMP를 활용해 지속적으로 비즈니스 능력을 향상시킬 수 있는 확고한 입지를 구축한 셈입니다. 헤더 비딩(header bidding)과 서버 측 광고 통합을 지원하는 AMP는 앞으로도 Crown Media 콘텐츠의 수익 창출을 실현할 것입니다. Crown Media는 이미 Akamai와의 파트너십 확대를 통해 다양한 혜택을 누리고 있습니다.
Crown Media Family Networks 정보
Crown Media Family Networks는 Hallmark Cards, Inc.의 자회사로 케이블 업계를 선도하는 가족 친화적 네트워크인 Hallmark Channel, Hallmark Movies & Mysteries, Hallmark Drama를 운영합니다. Hallmark Channel은 영화, 스크립트 시리즈, 연간 특별 프로그램, 일일 2시간 라이프스타일 쇼 등 새로운 오리지널 콘텐츠를 제공합니다. Hallmark Channel은 24시간 연휴 프로그램으로 편성된 인기 있는 연례 연휴 프랜차이즈인 "Countdown to Christmas(크리스마스 카운트다운)"의 주관 방송사입니다. Hallmark Movies & Mysteries는 24시간 방영 케이블 네트워크로, 가벼운 서스펜스 및 미스터리 장르에 주력하는 시리즈물과 새로운 오리지널 영화를 독특한 방식으로 조합해 제공합니다. 이 네트워크는 연례 연휴 프로그램 프랜차이즈인 "Miracles of Christmas(크리스마스의 기적)"도 운영합니다. Hallmark Drama는 Crown Media의 오리지널 드라마 콘텐츠 컬렉션에서 엄선한 화제의 영화와 시리즈물을 중복 없이 방영하는 채널로 Hallmark Hall of Fame(명예의 전당) 라이브러리를 갖추고 있습니다.
Crown Media Family Networks는 유료 가입 스트리밍 서비스인 Hallmark Movies Now의 주관 방송사로, 이 서비스를 통해 자사 리니어 채널과 완전히 차별화된 콘텐츠를 제공합니다. Crown Media Family Networks 산하의 디지털 퍼블리싱 업체인 Hallmark Publishing은 과거에 방영된 오리지널 인기 영화를 소설로 출판하는 e-Book 부서입니다.
Akamai 소개
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