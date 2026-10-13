Akamai Adaptive Media Player를 도입한 Crown Media는 새로운 접근 방식으로 멀티플랫폼 비전을 실행에 옮길 수 있게 되었습니다. 과거에 Crown Media는 동일한 기능을 각 플랫폼에 맞게 반복적으로 구축해야만 했습니다. 이제는 AMP SDK를 활용해 웹(데스크톱 및 모바일), 모바일(iOS 및 Android), TV(tvOS 및 Fire TV)에 상관없이 모든 플랫폼에 적합한 단일 플레이어를 구동할 수 있습니다. 이 밖에도 Nielsen 인증과 강력한 광고 통합 분야에 경험이 많은 Akamai 덕분에 Crown Media는 상대적으로 간단한 인증 프로세스를 구현할 수 있었습니다.



AMP의 엔지니어링 및 전문 서비스 인력들이 Crown Media의 비디오 플레이어 배포에 따른 영향을 최소화하는 데 일조했습니다. 일례로, 현재 Crown Media의 워크플로우는 내부 CMS 시스템 및 고급 애널리틱스가 통합되어 더욱 정교하면서도 관리 부담은 더 적어졌습니다.



이제 Crown Media는 모든 플랫폼을 아우르는 Nielsen 추적 기능은 물론 VOD 및 리니어 콘텐츠를 지원하는 플레이어를 갖추고 있습니다. 새 플레이어를 통해 Crown Media는 2018년 크리스마스 시즌에 시청자층 2배 확대라는 놀라운 결과를 얻게 됐습니다. 또한 콘텐츠 수익화를 통해 앱 스토어 등급이 상승하는 데 기여했습니다.



이제 Crown Media는 Akamai의 경험과 AMP를 활용해 지속적으로 비즈니스 능력을 향상시킬 수 있는 확고한 입지를 구축한 셈입니다. 헤더 비딩(header bidding)과 서버 측 광고 통합을 지원하는 AMP는 앞으로도 Crown Media 콘텐츠의 수익 창출을 실현할 것입니다. Crown Media는 이미 Akamai와의 파트너십 확대를 통해 다양한 혜택을 누리고 있습니다.