Crown Mediaは、Akamai Adaptive Media Playerを導入することで、新しいアプローチによるマルチプラットフォーム構想を追求することができました。これまで、Crown Mediaは、各プレーヤーに対して同じ機能を繰り返し構築する必要がありました。AMP SDKにより、Crown MediaはWeb（デスクトップとモバイル）、モバイル（iOSとAndroid）、TV（tvOSとFire TV）など、すべてのプラットフォームに対してシングルプレーヤーを起動することができました。さらに、AkamaiはNielsenによる認証および堅牢な広告機能の統合についても経験があるため、Crown Mediaの認証プロセスは比較的簡単なものになりました。



AMPのEngineering and Professional Servicesの専門家によるサポートで、Crown Mediaでは動画プレーヤーの導入による効果を最大限に高めることができました。たとえば、Crown Mediaは、内部CMSシステムと高度な分析機能を組み込んだより高度なワークフローを備えているにもかかわらず、タッチポイントが少なくなりました。



現在、Crown Mediaには主要プラットフォームでVODとリニアをサポートするプレーヤーがあり、Nielsenがそれらすべてを追跡しています。この新しいプレーヤーによって、Crown Mediaは2018年のクリスマスシーズン期間中に視聴者のリーチをほぼ倍増させることができました。さらに、コンテンツを完全に収益化できるようになり、その結果、アプリストアの評価が高まりました。



今後もCrown MediaはAkamaiの経験とAMPを活用して、その機能を継続的に向上させられる環境が整いました。ヘッダー入札とサーバーサイド広告統合のサポートにより、AMPでCrown Mediaコンテンツをさらに収益化することが可能になります。一方、Crown MediaにはAkamaiとのパートナーシップの拡大によるメリットがすでに生まれています。