米国で最も古い歴史を持つグリーティング・カード・メーカー最大手のHallmarkはホリデーシーズンの代名詞であり、特に注目されるのはクリスマスです。事実、2008年以来、Hallmark Channelは136を超えるオリジナルのクリスマス映画を制作しており、クリスマスシーズン中に最も視聴されているケーブルチャンネルのトップ3にランクインしています。
このネットワークは、Hallmark Cards, Inc. の子会社であるCrown Media Family Networksが所有しています。近年、このCrown Mediaは、新たな視聴環境に対応するために、さまざまなプラットフォームでコンテンツを配信する必要に迫られてきました。Crown Mediaは多くの視聴者がさまざまなプラットフォームを利用しているという事実を好機と捉え、より幅広い視聴者に番組を提供できる方法を絶えず探し求めています。主にHallmark Channelで有名なCrown Mediaには、その他にもHallmark Movies & MysteriesとHallmark Dramaという2つのリニアネットワークを立ち上げたほか、動画オンデマンド（VOD）および定額制動画配信（SVOD）プラットフォームも展開しています。
新たな視聴環境への対応
米国で最も古い歴史を持つグリーティング・カード・メーカー最大手のHallmarkはホリデーシーズンの代名詞であり、特に注目されるのはクリスマスです。事実、2008年以来、Hallmark Channelは136を超えるオリジナルのクリスマス映画を制作しており、クリスマスシーズン中に最も視聴されているケーブルチャンネルのトップ3にランクインしています。
基本ワークフローから高度なワークフローへと進化させる必要性
番組制作はCrown Mediaにとって何の問題もありません。このネットワークは長年にわたり数々のコンテンツを制作してきたため、ホリデーシーズンには毎日24時間無休で映画を配信できます。ところが、新しいプラットフォームで視聴者にリーチする一方で、広告主に最適なサービスを提供するために視聴者を追跡して把握することは容易ではなく、ますます高度なワークフロー、メディアプレーヤー、レポート機能が必要となります。
Crown Mediaは、オンライン動画、エンコード、タグ付けなど、マルチプラットフォーム戦略のさまざまな側面に対処するために、複数のベンダーと協力してきました。さらに、Crown Mediaは各プラットフォームに固有の複数のプレーヤーを管理する必要がありました。従来のアプリケーションやメディア・プレーヤー・ソリューションでは、ライブのリニアチャンネルの対応が十分でなく、Nielsenによる視聴者測定にも対応していませんでした。
Nielsenのテレビ視聴率にはデジタルが含まれるようになり、Crown Mediaは視聴状況を適切に把握し、従来のテレビ以上に視聴者から収益を生み出せるようになりました。Nielsen認定はCrown Mediaにとってきわめて高い価値がありますが、このプロセスには時間がかかります。
信頼できるパートナーシップの活用
Crown Mediaはすでに、コンテンツ配信にAkamaiのソリューションを活用し、信頼関係を築いていました。さらにAkamai Adaptive Media Player（AMP）を活用することで、協力ベンダーの数を減らし、統合を最小限に抑えることもできるということに気が付きました。
AMPには、最適化されたアダプティブビットレート再生に加え、Nielsenトラッキング、Media Analytics、FreeWheel AdManagerの統合、ライブのリニア・コンテンツ・サポートが含まれています。また、Adobe AnalyticsやComscoreなどのビジネスクリティカルな測定ツールもサポートしています。
視聴者リーチを拡大して従来の広告を超える
Crown Mediaは、Akamai Adaptive Media Playerを導入することで、新しいアプローチによるマルチプラットフォーム構想を追求することができました。これまで、Crown Mediaは、各プレーヤーに対して同じ機能を繰り返し構築する必要がありました。AMP SDKにより、Crown MediaはWeb（デスクトップとモバイル）、モバイル（iOSとAndroid）、TV（tvOSとFire TV）など、すべてのプラットフォームに対してシングルプレーヤーを起動することができました。さらに、AkamaiはNielsenによる認証および堅牢な広告機能の統合についても経験があるため、Crown Mediaの認証プロセスは比較的簡単なものになりました。
AMPのEngineering and Professional Servicesの専門家によるサポートで、Crown Mediaでは動画プレーヤーの導入による効果を最大限に高めることができました。たとえば、Crown Mediaは、内部CMSシステムと高度な分析機能を組み込んだより高度なワークフローを備えているにもかかわらず、タッチポイントが少なくなりました。
現在、Crown Mediaには主要プラットフォームでVODとリニアをサポートするプレーヤーがあり、Nielsenがそれらすべてを追跡しています。この新しいプレーヤーによって、Crown Mediaは2018年のクリスマスシーズン期間中に視聴者のリーチをほぼ倍増させることができました。さらに、コンテンツを完全に収益化できるようになり、その結果、アプリストアの評価が高まりました。
今後もCrown MediaはAkamaiの経験とAMPを活用して、その機能を継続的に向上させられる環境が整いました。ヘッダー入札とサーバーサイド広告統合のサポートにより、AMPでCrown Mediaコンテンツをさらに収益化することが可能になります。一方、Crown MediaにはAkamaiとのパートナーシップの拡大によるメリットがすでに生まれています。
Crown Media Family Networksについて
Crown Media Family Networksは、Hallmark Cards, Inc. の子会社で、家族向けケーブルテレビの主要ネットワークのHallmark Channel、Hallmark Movies & Mysteries、Hallmark Dramaを傘下に置いています。Hallmark Channelは、映画、連続ドラマ、年一度のスペシャル番組、毎日2時間のライフスタイルショーなど、新しいオリジナルコンテンツを提供しています。Hallmark Channelには、ホリデー番組のラインアップを毎日24時間放送する、人気の高い毎年恒例のホリデーシリーズ「Countdown to Christmas（クリスマスへのカウントダウン）」もあります。Hallmark Movies & Mysteriesは、新しいオリジナル映画と軽いタッチのサスペンスやミステリーのジャンルに焦点を当てたシリーズを独自に組み合わせた作品を特徴とする24時間ケーブルネットワークです。また、独自の毎年恒例ホリデー番組シリーズ「Miracles of Christmas（クリスマスの奇跡）」も特集しています。Hallmark Dramaは、Hallmark Hall of Fameライブラリの豊かな遺産を紹介するもので、コピー作品はなく、Crown Mediaオリジナルのドラマチックなコンテンツの映画やシリーズものにスポットライトを当てています。
また、同社のサブスクリプション型ストリーミングサービスであるHallmark Movies Nowも運営しており、リニアチャンネルとはまったく異なるコンテンツを提供しています。Crown Media Family Networksのデジタルパブリッシング部門であるHallmark Publishingは、以前に放映された人気オリジナル映画の小説化を手掛ける電子書籍部門です。
Akamaiについて
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