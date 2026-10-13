Aufgrund seiner Tradition als ältester und größter Hersteller von Grußkarten in den USA ist Hallmark zu einem Synonym für Feiertage geworden – insbesondere für Weihnachten. Seit 2008 hat der Hallmark Channel mehr als 136 eigene Weihnachtsfilme produziert und wird in der Weihnachtszeit regelmäßig als einer der drei Kabelsender mit den höchsten Zuschauerzahlen eingestuft.
Das Netzwerk ist Eigentum von Crown Media Family Networks, einer Tochtergesellschaft von Hallmark Cards, Inc. In den letzten Jahren musste Crown Media seine Inhalte über eine größere Auswahl an Plattformen bereitstellen, um den neuen Vorlieben der Zuschauer gerecht zu werden. Da viele Zuschauer immer mehr verschiedene Plattformen verwenden, sucht Crown Media ständig nach Möglichkeiten, das Programm einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Obwohl Crown Media hauptsächlich für den Hallmark Channel bekannt ist, hat das Unternehmen zwei zusätzliche lineare Kabelnetzwerke – Hallmark Movies & Mysteries und Hallmark Drama – sowie Plattformen für Video-on-Demand (VOD) und abonnementbasiertes Video-on-Demand (SVOD) eingeführt.
Unterstützung neuer Sehpräferenzen bei Kunden
Aufgrund seiner Tradition als ältester und größter Hersteller von Grußkarten in den USA ist Hallmark zu einem Synonym für Feiertage geworden – insbesondere für Weihnachten. Seit 2008 hat der Hallmark Channel mehr als 136 eigene Weihnachtsfilme produziert und wird in der Weihnachtszeit regelmäßig als einer der drei Kabelsender mit den höchsten Zuschauerzahlen eingestuft.
Entwicklung von einfachen zu anspruchsvollen Workflows erforderlich
Die Programmplanung ist kein Problem für Crown Media. Das Netzwerk hat im Laufe der Jahre so viele Inhalte produziert, dass es während der Weihnachtszeit problemlos rund um die Uhr Filme zeigen kann. Zuschauer auf neuen Plattformen zu erreichen und diese zu erfassen und zu verstehen, um Werbetreibende optimal zu bedienen, ist allerdings keine leichte Aufgabe und erfordert immer ausgefeiltere Workflows, Medienplayer und Berichte.
Crown Media hat mit verschiedenen Anbietern zusammengearbeitet, um verschiedene Aspekte seiner Multi-Plattform-Strategie zu bedienen, darunter Onlinevideos, Codierung und Tagging. Darüber hinaus musste Crown Media verschiedene native Player für die verschiedenen Plattformen verwalten. Die früheren Anwendungen und Medienplayer unterstützten weder lineare Fernsehsender angemessen noch die Messung der Einschaltquoten durch Nielsen.
Nielsens Einschaltquoten erfassen nun auch digitale Inhalte, mit denen Crown Media das Sehverhalten und die Monetarisierung von Zuschauern über das lineare Fernsehen hinaus besser verstehen kann. Die Nielsen-Zertifizierung ist zwar für Crown Media unglaublich wertvoll, der Prozess ist aber sehr zeitaufwendig.
Zurückgreifen auf eine bewährte Partnerschaft
Crown Media hatte bereits eine vertrauenswürdige Beziehung zu Akamai aufgebaut und nutzte dessen Lösungen für die Verteilung der eigenen Inhalte. Das Unternehmen erkannte, dass es die Anzahl der Anbieter, mit denen es zusammenarbeitet, reduzieren und die Integrationen minimieren kann, indem es den Akamai Adaptive Media Player (AMP) nutzt.
Neben der optimierten Wiedergabe mit adaptiver Bitrate bietet der AMP auch Nielsen-Tracking, Media Analytics, die Integration des FreeWheel AdManager und Unterstützung für lineare Fernsehinhalte. Darüber hinaus unterstützt er geschäftskritische Messwerkzeuge, nämlich Adobe Analytics und Comscore.
Reichweite vergrößern und über herkömmliche Werbung hinausgehen
Mit dem Akamai Adaptive Media Player konnte Crown Media seine Multi-Plattform-Pläne mit einem neuen Ansatz verfolgen. Vorher musste Crown Media wiederholt die gleiche Funktionalität für jeden Player erstellen. Mit dem AMP SDK war Crown Media in der Lage, einen einzigen Player für alle Plattformen zu starten: Web (Desktop und mobil), mobil (iOS und Android) und TV (tvOS und Fire TV). Da Akamai über Erfahrung bei der Zertifizierung für Nielsen und der Integration zuverlässiger Werbung verfügt, konnte Crown Media zudem den Zertifizierungsprozess relativ unkompliziert durchlaufen.
Die Techniker und die Experten für Professional Services von AMP haben dazu beigetragen, die Wirkung der Video-Player-Bereitstellung von Crown Media zu maximieren. So sieht sich Crown Media trotz eines ausgereifteren Workflows, der ein internes CMS-System und erweiterte Analysefunktionen integriert, mit weniger Touchpoints konfrontiert.
Crown Media verfügt nun über einen Player, der VOD und lineares Fernsehen auf den wichtigsten Plattformen unterstützt, wobei Nielsen alle diese Plattformen erfasst. Der neue Player ermöglichte Crown Media, in der Weihnachtszeit 2018 seine Reichweite fast zu verdoppeln. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seine Inhalte vollständig monetarisieren, was zu höheren Bewertungen im App Store führte.
Crown Media kann in Zukunft auf die Erfahrung von Akamai und AMP zurückgreifen, um seine Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern. Durch die Unterstützung von Header Bidding und serverseitiger Anzeigenintegration ermöglicht AMP eine weitere Monetarisierung von Crown Media-Inhalten. Crown Media profitiert aber bereits jetzt von den Vorteilen einer Erweiterung seiner Partnerschaft mit Akamai.
Über Crown Media Family Networks
Crown Media Family Networks ist eine Tochtergesellschaft von Hallmark Cards, Inc., zu der die führenden familienfreundlichen Kabelnetzwerke Hallmark Channel, Hallmark Movies & Mysteries und Hallmark Drama gehören. Der Hallmark Channel bietet neue Originalinhalte, darunter Filme, TV-Serien, jährliche Specials und eine tägliche zweistündige Lifestyle-Show. Der Hallmark Channel sendet auch das beliebte jährliche Feiertagsprogramm „Countdown to Christmas“ mit einer Reihe von Weihnachtssendungen rund um die Uhr. Hallmark Movies & Mysteries ist ein 24-Stunden-Kabelnetzwerk mit einer einzigartigen Mischung aus neuen Originalfilmen und eingekauften Serien, die sich auf die leichtere Seite der Krimi- und Mystery-Genres konzentrieren. Das Netzwerk sendet außerdem ein eigenes jährliches Weihnachtsprogramm, „Miracles of Christmas“. Hallmark Drama zeigt das reiche Erbe der Hallmark Hall of Fame und präsentiert ohne Wiederholungen Filme und Serien aus dem Bestand an Originalinhalten von Crown Media.
Zu Crown Media Family Networks gehört auch Hallmark Movies Now, der Abonnement-Streaming-Service des Unternehmens, dessen Inhalte sich völlig von den linearen Kanälen des Unternehmens unterscheiden. Der digitale Verlag von Crown Media Family Networks, Hallmark Publishing, ist eine E-Book-Sparte, die Romanfassungen von zuvor ausgestrahlten beliebten Originalfilmen veröffentlicht.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.