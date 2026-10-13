Mit dem Akamai Adaptive Media Player konnte Crown Media seine Multi-Plattform-Pläne mit einem neuen Ansatz verfolgen. Vorher musste Crown Media wiederholt die gleiche Funktionalität für jeden Player erstellen. Mit dem AMP SDK war Crown Media in der Lage, einen einzigen Player für alle Plattformen zu starten: Web (Desktop und mobil), mobil (iOS und Android) und TV (tvOS und Fire TV). Da Akamai über Erfahrung bei der Zertifizierung für Nielsen und der Integration zuverlässiger Werbung verfügt, konnte Crown Media zudem den Zertifizierungsprozess relativ unkompliziert durchlaufen.



Die Techniker und die Experten für Professional Services von AMP haben dazu beigetragen, die Wirkung der Video-Player-Bereitstellung von Crown Media zu maximieren. So sieht sich Crown Media trotz eines ausgereifteren Workflows, der ein internes CMS-System und erweiterte Analysefunktionen integriert, mit weniger Touchpoints konfrontiert.



Crown Media verfügt nun über einen Player, der VOD und lineares Fernsehen auf den wichtigsten Plattformen unterstützt, wobei Nielsen alle diese Plattformen erfasst. Der neue Player ermöglichte Crown Media, in der Weihnachtszeit 2018 seine Reichweite fast zu verdoppeln. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seine Inhalte vollständig monetarisieren, was zu höheren Bewertungen im App Store führte.



Crown Media kann in Zukunft auf die Erfahrung von Akamai und AMP zurückgreifen, um seine Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern. Durch die Unterstützung von Header Bidding und serverseitiger Anzeigenintegration ermöglicht AMP eine weitere Monetarisierung von Crown Media-Inhalten. Crown Media profitiert aber bereits jetzt von den Vorteilen einer Erweiterung seiner Partnerschaft mit Akamai.