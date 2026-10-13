Il più grande e antico produttore di biglietti di auguri degli Stati Uniti, Hallmark è diventato sinonimo di festività, in particolare, quelle natalizie. Infatti, dal 2008, Hallmark Channel ha prodotto più di 136 film natalizi originali e si classifica regolarmente tra i primi tre canali più visti durante il periodo natalizio.
La rete è di proprietà di Crown Media Family Networks, un'affiliata di Hallmark Cards, Inc. Negli ultimi anni, Crown Media ha dovuto fornire i propri contenuti tramite una più ampia varietà di piattaforme per soddisfare le nuove preferenze di visione degli utenti. Considerando un'opportunità il fatto che molti spettatori stiano adottando più piattaforme, Crown Media continua a cercare modi per rendere la propria programmazione accessibile a un più ampio numero di utenti. Anche se principalmente conosciuta per il suo Hallmark Channel, Crown Media ha lanciato altre due reti lineari, Hallmark Movies & Mysteries e Hallmark Drama, insieme alle due piattaforme VOD (Video On Demand) e SVOD (Subscription Video On Demand).
Supporto delle nuove preferenze di visione degli utenti
Il più grande e antico produttore di biglietti di auguri degli Stati Uniti, Hallmark è diventato sinonimo di festività, in particolare, quelle natalizie. Infatti, dal 2008, Hallmark Channel ha prodotto più di 136 film natalizi originali e si classifica regolarmente tra i primi tre canali più visti durante il periodo natalizio.
La necessità di passare dai workflow di base ad un livello più sofisticato
La programmazione non è un problema per Crown Media. La rete ha prodotto una quantità talmente elevata di contenuti nel corso degli anni che è in grado di trasmettere film 24 ore su 24, 7 giorni su 7 durante il periodo delle festività. Ma raggiungere gli spettatori su nuove piattaforme, monitorandoli e analizzandoli per offrire migliori servizi ai pubblicitari, non è un'impresa da poco e richiede workflow, lettori multimediali e sistemi di reportistica sempre più sofisticati.
Crown Media collabora con più fornitori per gestire vari aspetti della propria strategia multipiattaforma, che include video online, codifica e tagging. Inoltre, Crown Media ha dovuto gestire più lettori nativi su ciascuna piattaforma. La precedente soluzione di applicazioni e lettore multimediale non supportava adeguatamente i canali lineari live né la misurazione del visualizzatore Nielsen.
Le valutazioni del pubblico televisivo di Nielsen attualmente includono il digitale, il che consente a Crown Media di comprendere meglio la visione e di monetizzare gli utenti al di là della televisione tradizionale. Anche se la certificazione di Nielsen è incredibilmente preziosa per Crown Media, il processo richiede molto tempo.
La scelta di una partnership di fiducia
Crown Media ha già sviluppato un rapporto di fiducia con Akamai, utilizzando le sue soluzioni per distribuire i propri contenuti. L'azienda ha compreso di poter diminuire il numero di fornitori con cui collabora e ridurre al minimo le integrazioni sfruttando anche l'Akamai Adaptive Media Player (AMP).
Oltre alla riproduzione ottimizzata con bitrate adattivo, la soluzione AMP include il monitoraggio Nielsen, Media Analytics, l'integrazione FreeWheel AdManager e il supporto di contenuti lineari live. Supporta, inoltre, strumenti di misurazione business-critical, che sono Adobe Analytics e Comscore.
Ampliare l'audience e superare la pubblicità tradizionale
Con l'implementazione di Akamai Adaptive Media Player, Crown Media è stata in grado di perseguire la propria visione multipiattaforma con un nuovo approccio. In precedenza, Crown Media doveva ripetutamente estendere la stessa funzionalità per ogni lettore. Con l'SDK di AMP, Crown Media ha potuto lanciare un singolo lettore per tutte le piattaforme: web (computer desktop e dispositivi mobili), dispositivi mobili (iOS e Android) e TV (tvOS e Fire TV). Inoltre, considerando l'esperienza di Akamai nella certificazione di Nielsen e nell'integrazione efficace di pubblicità, Crown Media ha potuto usufruire di un processo di certificazione relativamente semplice.
Gli esperti dei team Engineering e Professional Services di AMP hanno aiutato a massimizzare l'impatto della distribuzione del lettore video di Crown Media. Ad esempio, Crown Media oggi deve gestire un minor numero di punti di contatto nonostante la presenza di un workflow più sofisticato che incorpora un sistema CMS interno e avanzati metodi di analisi.
Attualmente, Crown Media dispone di un lettore che supporta la funzionalità VOD e lineare sulle principali piattaforme, tutte monitorate da Nielsen. Il nuovo lettore ha consentito a Crown Media di raddoppiare la propria audience durante il periodo natalizio del 2018. Inoltre, ha permesso all'azienda di monetizzare completamente i propri contenuti, con conseguenti valutazioni più elevate nell'app store.
In futuro, Crown Media è posizionata bene per poter sfruttare l'esperienza di Akamai e la soluzione AMP al fine di migliorare continuamente le proprie funzionalità. Con il supporto dell'offerta di intestazioni e dell'integrazione di annunci pubblicitari sul lato server, la soluzione AMP renderà possibile un'ulteriore monetizzazione dei contenuti di Crown Media. Nel frattempo, Crown Media sta già sfruttando i vantaggi derivanti dall'espansione della sua partnership con Akamai.
Informazioni su Crown Media Family Networks
Crown Media Family Networks è un'affiliata di Hallmark Cards, Inc., che ospita le principali reti via cavo per famiglie: Hallmark Channel, Hallmark Movies & Mysteries e Hallmark Drama. Hallmark Channel offre nuovi contenuti originali, inclusi film, sceneggiati, programmi speciali annuali e una trasmissione di lifestyle di due ore che va in onda ogni giorno. Hallmark Channel ospita anche il famoso franchising festivo annuale "Countdown to Christmas", con una programmazione festiva trasmessa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Hallmark Movies & Mysteries è una rete via cavo che trasmette 24 ore su 24 e offre una combinazione esclusiva di nuovi film originali e serie che vanno dai thriller ai gialli più leggeri. La rete ospita anche il franchising di programmazione festiva annuale "Miracles of Christmas". Hallmark Drama presenta la ricca eredità della libreria Hallmark Hall of Fame e, senza repliche, trasmette film e serie della raccolta di contenuti drammatici originali di Crown Media.
Crown Media Family Networks ospita anche Hallmark Movies Now, il servizio di streaming in abbonamento dell'azienda, che offre contenuti completamente distinti dai canali lineari aziendali. Estensione dell'editoria digitale di Crown Media Family Networks, Hallmark Publishing è una divisione di e-book che crea trasposizioni letterarie dei film originali preferiti precedentemente trasmessi.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.