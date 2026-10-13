Con l'implementazione di Akamai Adaptive Media Player, Crown Media è stata in grado di perseguire la propria visione multipiattaforma con un nuovo approccio. In precedenza, Crown Media doveva ripetutamente estendere la stessa funzionalità per ogni lettore. Con l'SDK di AMP, Crown Media ha potuto lanciare un singolo lettore per tutte le piattaforme: web (computer desktop e dispositivi mobili), dispositivi mobili (iOS e Android) e TV (tvOS e Fire TV). Inoltre, considerando l'esperienza di Akamai nella certificazione di Nielsen e nell'integrazione efficace di pubblicità, Crown Media ha potuto usufruire di un processo di certificazione relativamente semplice.



Gli esperti dei team Engineering e Professional Services di AMP hanno aiutato a massimizzare l'impatto della distribuzione del lettore video di Crown Media. Ad esempio, Crown Media oggi deve gestire un minor numero di punti di contatto nonostante la presenza di un workflow più sofisticato che incorpora un sistema CMS interno e avanzati metodi di analisi.



Attualmente, Crown Media dispone di un lettore che supporta la funzionalità VOD e lineare sulle principali piattaforme, tutte monitorate da Nielsen. Il nuovo lettore ha consentito a Crown Media di raddoppiare la propria audience durante il periodo natalizio del 2018. Inoltre, ha permesso all'azienda di monetizzare completamente i propri contenuti, con conseguenti valutazioni più elevate nell'app store.



In futuro, Crown Media è posizionata bene per poter sfruttare l'esperienza di Akamai e la soluzione AMP al fine di migliorare continuamente le proprie funzionalità. Con il supporto dell'offerta di intestazioni e dell'integrazione di annunci pubblicitari sul lato server, la soluzione AMP renderà possibile un'ulteriore monetizzazione dei contenuti di Crown Media. Nel frattempo, Crown Media sta già sfruttando i vantaggi derivanti dall'espansione della sua partnership con Akamai.