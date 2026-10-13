Com o Adaptive Media Player da Akamai implementado, a Crown Media conseguiu levar adiante sua visão multiplataforma com uma nova abordagem. Antigamente, a Crown Media tinha que criar repetidamente a mesma funcionalidade para cada player. Com o SDK (Kit de Desenvolvimento de Software) do AMP, a Crown Media conseguiu lançar um único player para todas as plataformas: Web (desktop e dispositivos móveis), dispositivos móveis (iOS e Android) e TV (tvOS e Fire TV). Além disso, como a Akamai tem experiência com a certificação da Nielsen e integração de publicidade robusta, a Crown Media desfrutou de um processo de certificação relativamente simples.



Os especialistas em engenharia e serviços profissionais do AMP ajudaram a maximizar o impacto da implantação de players de vídeo da Crown Media. Por exemplo, a Crown Media enfrenta agora menos pontos de contato, apesar de ter um fluxo de trabalho mais sofisticado, incorporando um CMS interno e análises avançadas.



Agora, a Crown Media tem um player compatível com VOD e é linear nas principais plataformas, com o acompanhamento da Nielsen em todas elas. O novo player permitiu que a Crown Media praticamente dobrasse o alcance do seu público no Natal de 2018. Além disso, tornou possível à empresa monetizar todo o seu conteúdo, resultando em classificações mais altas nas lojas de aplicações.



A partir de agora, a Crown Media está posicionada para aproveitar a experiência da Akamai e o AMP para desenvolver continuamente seus recursos. Com suporte para header bidding e integração de anúncios no lado do servidor, o AMP permitirá monetizar ainda mais o conteúdo da Crown Media. Enquanto isso, a Crown Media já está aproveitando os benefícios de expandir sua parceria com a Akamai.