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A Crown Media utiliza o Adaptive Media Player da Akamai para quase dobrar o alcance do público on-line do Hallmark Channel e desvendar novas fontes de receita

Usando o Adaptive Media Player da Akamai, a empresa de mídia conseguiu expandir o alcance do público on-line do Hallmark Channel

Logotipo da Crown Media

Localização

Studio City, Califórnia
corporate.crownmedia.com

Setor

Mídia

Principais impactos

  • Suporte contínuo a todas as plataformas com um único player
  • Operações internas simplificadas e desenvolvimento de aplicações
  • Requisitos de terceiros habilitados: Nielsen, FreeWheel, Comscore e Adobe
  • Quase dobrou o alcance do público
  • Conseguiu monetizar completamente o conteúdo
  • Obteve classificações mais altas nas lojas de aplicações

Produtos

Adaptive Media Player Media Analytics Media Services Live Adaptive Media Delivery
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Suporte a novas preferências de visualização dos consumidores

Com base no seu legado como o maior e mais antigo fabricante de cartões comemorativos nos EUA, a Hallmark tornou-se sinônimo de feriados — especialmente o Natal. Na verdade, desde 2008, o Hallmark Channel já produziu mais de 136 filmes de Natal originais e é regularmente classificado como um dos três canais a cabo mais assistidos durante a época do Natal.

A rede é de propriedade da Crown Media Family Networks, uma subsidiária da Hallmark Cards, Inc. Nos últimos anos, a Crown Media precisava entregar seu conteúdo por meio de uma variedade maior de plataformas para atender às novas preferências de visualização dos consumidores. Ao ver a oportunidade de que muitos espectadores estão adotando mais plataformas, a Crown Media está sempre encontrando maneiras de tornar a sua programação acessível a um público mais amplo. Embora seja conhecida principalmente pelo Hallmark Channel, a Crown Media lançou duas redes lineares adicionais - a Hallmark Movies & Mysteries e a Hallmark Drama - juntamente com as plataformas VOD (Vídeo sob Demanda) e SVOD (Vídeo sob Demanda por Assinatura).

Necessidade de evoluir de fluxos de trabalho básicos para sofisticados

A programação não é um problema para a Crown Media. A rede produziu muito conteúdo ao longo dos anos e pode facilmente transmitir filmes 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante as festas de fim de ano. Mas alcançar espectadores em novas plataformas e, ao mesmo tempo, monitorá-las e entendê-los para melhor atender aos anunciantes não é pouca coisa e exige fluxos de trabalho, players de mídia e relatórios cada vez mais sofisticados.

A Crown Media vinha trabalhando com inúmeros fornecedores para lidar com vários aspectos da sua estratégia multiplataforma, incluindo vídeo on-line, codificação e marcação. Além disso, a Crown Media tinha que gerenciar vários players nativos de cada plataforma. A solução anterior de aplicações e player de mídia não suportava adequadamente os canais lineares ao vivo nem a medição de audiência da Nielsen.

Os índices de audiência da Nielsen TV agora incluem digital, permitindo que a Crown Media entenda melhor a visualização e monetize o público além da televisão tradicional. Embora a certificação da Nielsen seja incrivelmente valiosa para a Crown Media, o processo é demorado.

Convocação de uma parceria de confiança

A Crown Media já desenvolveu uma relação confiável com a Akamai, usando suas soluções para distribuir o conteúdo da Crown Media. A empresa percebeu que poderia reduzir o número de fornecedores com os quais trabalhava e minimizar as integrações, aproveitando também o Adaptive Media Player (AMP) da Akamai.

Além da reprodução otimizada da taxa de bits adaptável, o AMP inclui rastreamento Nielsen, Media Analytics, integração do FreeWheel AdManager e suporte a conteúdo linear ao vivo. Ele também oferece suporte a ferramentas de medição críticas para os negócios, como o Adobe Analytics e o Comscore.

Expandindo o alcance do público e indo além da publicidade tradicional

Com o Adaptive Media Player da Akamai implementado, a Crown Media conseguiu levar adiante sua visão multiplataforma com uma nova abordagem. Antigamente, a Crown Media tinha que criar repetidamente a mesma funcionalidade para cada player. Com o SDK (Kit de Desenvolvimento de Software) do AMP, a Crown Media conseguiu lançar um único player para todas as plataformas: Web (desktop e dispositivos móveis), dispositivos móveis (iOS e Android) e TV (tvOS e Fire TV). Além disso, como a Akamai tem experiência com a certificação da Nielsen e integração de publicidade robusta, a Crown Media desfrutou de um processo de certificação relativamente simples.

Os especialistas em engenharia e serviços profissionais do AMP ajudaram a maximizar o impacto da implantação de players de vídeo da Crown Media. Por exemplo, a Crown Media enfrenta agora menos pontos de contato, apesar de ter um fluxo de trabalho mais sofisticado, incorporando um CMS interno e análises avançadas.

Agora, a Crown Media tem um player compatível com VOD e é linear nas principais plataformas, com o acompanhamento da Nielsen em todas elas. O novo player permitiu que a Crown Media praticamente dobrasse o alcance do seu público no Natal de 2018. Além disso, tornou possível à empresa monetizar todo o seu conteúdo, resultando em classificações mais altas nas lojas de aplicações.

A partir de agora, a Crown Media está posicionada para aproveitar a experiência da Akamai e o AMP para desenvolver continuamente seus recursos. Com suporte para header bidding e integração de anúncios no lado do servidor, o AMP permitirá monetizar ainda mais o conteúdo da Crown Media. Enquanto isso, a Crown Media já está aproveitando os benefícios de expandir sua parceria com a Akamai.

Sobre a Crown Media Family Networks

A Crown Media Family Networks é uma subsidiária da Hallmark Cards, Inc., que abriga as principais redes familiares a cabo, o Hallmark Channel, a Hallmark Movies & Mysteries e a Hallmark Drama. O Hallmark Channel apresenta um novo conteúdo original, incluindo filmes, séries com script, especiais anuais e um programa diário sobre estilo de vida com duração de duas horas. O Hallmark Channel também apresenta a famosa franquia anual de fim de ano chamada "Countdown to Christmas" (Contagem regressiva para o Natal), com uma linha de programação que dura 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Hallmark Movies & Mysteries é uma rede a cabo com 24 horas de programação. Ela conta com uma combinação exclusiva de filmes originais novos e séries adquiridas voltadas para o lado mais leve dos gêneros de suspense e mistério. A rede também possui sua própria franquia anual de programação de fim de ano, "Miracles of Christmas" (Milagres do Natal). A Hallmark Drama mostra o rico legado da biblioteca do Hallmark Hall of Fame, sem duplicações e com filmes de destaque e séries da coleção de conteúdo dramático original da Crown Media.

A Crown Media Family Networks também é a sede do Hallmark Movies Now, o serviço de streaming por assinatura da empresa, que oferece conteúdo totalmente distinto dos canais lineares da empresa. A extensão de publicação digital da Crown Media Family Networks, a Hallmark Publishing, é uma divisão de e-book que cria romances de antigos filmes já exibidos.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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