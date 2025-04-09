A medida que adidas crecía, también lo hacía la sofisticación y el volumen de los ataques de bots automatizados. Estas amenazas no eran solo una molestia: estaban erosionando los beneficios, dañando la confianza de los clientes y ejerciendo una gran presión sobre la infraestructura. adidas se enfrentó a una gama cada vez mayor de amenazas de bots, entre las que se incluyen:

Bots de reventa que rápidamente capturaron productos de alta demanda, lo que impedía que los clientes reales realizaran compras y fomentaran la distribución de productos de terceros

que rápidamente capturaron productos de alta demanda, lo que impedía que los clientes reales realizaran compras y fomentaran la distribución de productos de terceros Bots de robo de cuentas (ATO) , que lanzaban ataques de credential stuffing que ponían en peligro las cuentas de los clientes, lo que permitía el fraude y las compras no autorizadas

, que lanzaban ataques de credential stuffing que ponían en peligro las cuentas de los clientes, lo que permitía el fraude y las compras no autorizadas Bots de scraping , que extraían listas de productos en tiempo real, precios y datos de inventario, lo que proporcionaba a la competencia y a los distribuidores no autorizados una ventaja injusta

, que extraían listas de productos en tiempo real, precios y datos de inventario, lo que proporcionaba a la competencia y a los distribuidores no autorizados una ventaja injusta Bots de abuso de caja, que explotaban códigos de descuento, manipulaban promociones y sistemas de órdenes de juego, lo que provocaba análisis distorsionados y pérdidas financieras

Además, los picos de tráfico de bots suelen saturar la infraestructura de back-end, lo que provoca ralentizaciones o incluso tiempos de inactividad durante los periodos de ventas críticos. Los equipos de soporte estaban inundados de quejas y la frustración de los clientes aumentó.

¿Qué hizo que la mitigación fuera aún más compleja? Los operadores de bots se adaptan constantemente. Las reglas estáticas se quedaron obsoletas rápidamente y los controles demasiado estrictos arriesgaron a bloquear a los usuarios legítimos. adidas necesitaba una solución dinámica que pudiera alcanzar el equilibrio adecuado entre protección y rendimiento.

“No solo nos ocupamos de bots, sino de todo un ecosistema creado para explotar nuestra plataforma. Necesitábamos una defensa por capas que pudiera evolucionar tan rápido como los atacantes”, explicó el director sénior de ingeniería de plataformas de adidas.