©2025 Akamai Technologies
Aprovechar los picos de tráfico
adidas opera una plataforma de comercio electrónico global de gran tráfico que vende miles de productos a diario. Con promociones de temporada, lanzamientos exclusivos y lanzamientos de productos basados en la publicidad, este líder del sector observa picos masivos de tráfico durante eventos como la Cyber Week, el Black Friday y los lanzamientos de edición limitada. Pero a medida que la demanda de productos se disparó, también lo hicieron los desafíos de los bots. adidas se protegió de las amenazas de bots cada vez más sofisticadas gracias a las soluciones de última generación de Akamai.
El desafío: Una creciente epidemia de bots en el comercio electrónico
A medida que adidas crecía, también lo hacía la sofisticación y el volumen de los ataques de bots automatizados. Estas amenazas no eran solo una molestia: estaban erosionando los beneficios, dañando la confianza de los clientes y ejerciendo una gran presión sobre la infraestructura. adidas se enfrentó a una gama cada vez mayor de amenazas de bots, entre las que se incluyen:
- Bots de reventa que rápidamente capturaron productos de alta demanda, lo que impedía que los clientes reales realizaran compras y fomentaran la distribución de productos de terceros
- Bots de robo de cuentas (ATO), que lanzaban ataques de credential stuffing que ponían en peligro las cuentas de los clientes, lo que permitía el fraude y las compras no autorizadas
- Bots de scraping, que extraían listas de productos en tiempo real, precios y datos de inventario, lo que proporcionaba a la competencia y a los distribuidores no autorizados una ventaja injusta
- Bots de abuso de caja, que explotaban códigos de descuento, manipulaban promociones y sistemas de órdenes de juego, lo que provocaba análisis distorsionados y pérdidas financieras
Además, los picos de tráfico de bots suelen saturar la infraestructura de back-end, lo que provoca ralentizaciones o incluso tiempos de inactividad durante los periodos de ventas críticos. Los equipos de soporte estaban inundados de quejas y la frustración de los clientes aumentó.
¿Qué hizo que la mitigación fuera aún más compleja? Los operadores de bots se adaptan constantemente. Las reglas estáticas se quedaron obsoletas rápidamente y los controles demasiado estrictos arriesgaron a bloquear a los usuarios legítimos. adidas necesitaba una solución dinámica que pudiera alcanzar el equilibrio adecuado entre protección y rendimiento.
“No solo nos ocupamos de bots, sino de todo un ecosistema creado para explotar nuestra plataforma. Necesitábamos una defensa por capas que pudiera evolucionar tan rápido como los atacantes”, explicó el director sénior de ingeniería de plataformas de adidas.
La solución: Una defensa adaptable y multicapa con Akamai
adidas, cliente de Akamai desde hace mucho tiempo, se asoció con Akamai para implementar una estrategia de mitigación de bots de tres niveles que se integraba a la perfección con las herramientas y los procesos internos.
adidas implementó Akamai Bot Manager como defensa de primera línea contra la automatización maliciosa. Al detectar, clasificar y desafiar el tráfico de bots en tiempo real, Bot Manager retrasa o bloquea los bots dañinos al tiempo que preserva el acceso de los clientes reales. Con Bot Manager, adidas pudo evitar la reventa durante las caídas de productos de gran demanda y bloquear el uso indebido automatizado de promociones y códigos de descuento. Además, la empresa utilizó información sobre el tráfico de bots para mejorar sus sistemas internos de análisis y fraude.
Para combatir el aumento de los ataques ATO, adidas implementó Akamai Account Protector, que aprovecha el análisis de comportamiento para detectar y detener los intentos de inicio de sesión fraudulentos antes de que se produjeran daños. Esto ayudó a adidas a reducir las cuentas comprometidas, las transacciones fraudulentas y los gastos generales de asistencia al cliente vinculados a la recuperación de cuentas.
Dado que la competencia y los distribuidores no autorizados realizan scraping de los datos de los productos, Akamai Content Protector se convirtió en una parte esencial de la pila de mitigación de bots de adidas. Esta solución bloquea los bots de scraping avanzados sin interrumpir a los usuarios legítimos, lo que mantiene la seguridad del contenido confidencial y reduce la carga de back-end.
“Antes de Content Protector, los scrapers consumían nuestros recursos y dañaban nuestra ventaja competitiva. Ahora, hemos reducido significativamente el robo de datos sin afectar a los compradores reales”, dijo el ingeniero de plataformas de adidas.
¿El resultado? Una experiencia de comercio electrónico segura y justa para compradores reales
Desde la implementación del conjunto de programas de mitigación de bots de Akamai, adidas ha logrado importantes mejoras en la experiencia del cliente, la eficiencia operativa y la situación de seguridad.
Con los bots de reventa bloqueados, los clientes auténticos tienen ahora una mayor probabilidad de puntuar artículos de alta demanda. Esto se ha traducido en menos quejas sobre ventas injustas, menos solicitudes de reembolso y devoluciones de pago, y una mayor satisfacción y fidelidad del cliente.
Bot Manager y Content Protector han reducido significativamente la tensión de la infraestructura durante los eventos importantes al bloquear los bots maliciosos antes de que consuman ancho de banda, por lo que adidas pudo reducir el número de servidores necesarios para respaldar a su plataforma. El tiempo de actividad del sitio sigue siendo alto, incluso en condiciones de carga extrema, y los compradores disfrutan de tiempos de pago más rápidos.
Según el director sénior de ingeniería de plataformas, “Al eliminar el tráfico controlado por bots, no solo estamos mejorando la seguridad, sino que estamos optimizando todo nuestro ecosistema de comercio electrónico”.
Colaboración para anticiparse a las amenazas en constante evolución
Si bien las soluciones de Akamai han proporcionado a adidas una potente ventaja frente a los bots, el éxito no se debe solo a la tecnología, sino también a la colaboración. Los servicios profesionales de Akamai desempeñan un papel fundamental en la estrategia de bots de adidas, ya que colaboran estrechamente con los equipos internos de adidas para perfeccionar los conjuntos de reglas, prepararse para los picos de tráfico y adaptarse rápidamente a los cambios de plataforma, como los flujos de inicio de sesión actualizados o las nuevas API. Como explica el ingeniero de plataformas de adidas, “Perfeccionamos constantemente nuestro enfoque dinámico de mitigación de bots multicapa. Además, los servicios profesionales de Akamai ofrecen un enorme valor a la hora de ayudarnos a seguir el ritmo de los ataques en constante evolución”.
Un triunfo para la seguridad, los clientes y la empresa
El enfoque adaptable y por capas de adidas para la mitigación de bots demuestra que la seguridad inteligente no se limita solamente a la defensa, sino también a permitir el crecimiento. Con el apoyo de Akamai, la empresa ha:
- Garantizado un acceso justo a los productos para clientes reales.
- Reducido los riesgos de fraude y scraping en todos los ámbitos.
- Mejorado el rendimiento de la plataforma a la vez que ha reducido los costes.
A medida que las tácticas de bots siguen evolucionando, adidas confía en que dispone de las herramientas y el aliado adecuados para ir un paso por delante.
“La batalla contra los robots es una partida de ajedrez interminable. Con Akamai y sus herramientas de vanguardia, siempre estamos un paso por delante. Como resultado, estamos seguros de que podemos seguir ofreciendo experiencias digitales seguras, rápidas y fiables a nuestros clientes”, concluyó el director sénior de ingeniería de plataformas
Acerca de adidas
adidas es líder mundial en el sector de los artículos deportivos. Con sede en Herzogenaurach (Alemania), la empresa cuenta con más de 62 000 empleados en todo el mundo y generó unas ventas de 23,7 mil millones de euros en 2024. Si desea obtener más información, visite adidas-Group.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai por su fiabilidad, escalabilidad y experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.