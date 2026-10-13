El programa se lanzó con solo tres sitios, y solo defense.gov estaba protegido por Akamai al principio. Sin embargo, debido a un enorme interés de la comunidad de hackers (más de 1400 hackers registrados), el CDOA tuvo que ampliar el alcance. La DMA sugirió agregar dos sitios más para mostrar diversidad, al tiempo que se permitía a los hackers con menos experiencia encontrar vulnerabilidades en dominios web desactualizados y mal configurados.

Dos de los cinco sitios en total (defense.gov y dodlive.mil) se reforzaron debido al hecho de que la DMA había recurrido anteriormente a Akamai para reforzar la protección con el firewall de aplicaciones web (WAF) siempre activo, Site Shield y los servicios de Client Reputation de Akamai. Cuando un tercer sitio se colapsó debido al pico de tráfico en menos de un día, la DMA ofreció protección paraguas a través del WAF de Akamai. La solución WAF está diseñada para rechazar ataques volumétricos y en el nivel de aplicación de manera ininterrumpida, incluidos los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), inyección SQL y scripts entre sitios. Una vez implantada la solución, el sitio resistió la avalancha de ataques y el tráfico de prueba para volver a estar disponible para los usuarios finales.