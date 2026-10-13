Le programme a été lancé avec seulement trois sites et seul le site defense.gov était protégé par Akamai dès le début. Cependant, en raison de l'intérêt énorme de la communauté des pirates avec plus de 1 400 inscrits, le CDOA a dû s'adapter. La DMA a suggéré d'ajouter deux sites supplémentaires pour faire varier les choses tout en permettant aux pirates encore moins qualifiés de trouver des failles de sécurité sur des domaines Web obsolètes et mal configurés.

Deux des cinq sites au total, defense.gov et dodlive.mil, étaient très bien protégés puisque la DMA avait auparavant fait appel à Akamai pour renforcer la protection avec les services de Web Application Firewall (WAF), de Site Shield et de Client Reputation d'Akamai. Lorsqu'un troisième site a cédé en moins d'une journée sous le choc du trafic, la DMA a offert une protection globale par le biais du WAF d'Akamai. La solution WAF est conçue pour bloquer les attaques de couche applicative et volumétriques 24 h/24, 7 j/7, y compris les attaques par déni de service distribué (DDoS), les injections SQL et le cross-site-scripting. Une fois mise en place, le site a résisté au grand nombre d'attaques et aux tests de trafic pour redevenir disponible aux utilisateurs finaux.