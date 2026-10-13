Il programma è stato lanciato solo con tre siti e solo con il sito defense.gov/ protetto da Akamai fin dall'inizio. Tuttavia, a causa dell'enorme interesse mostrato da parte della community degli hacker (oltre 1.400 hacker si sono registrati), il CDOA aveva bisogno di ampliare l'ambito. Il DMA ha suggerito di aggiungere altri due siti per mostrare la diversità, consentendo, al contempo, agli hacker meno esperti di individuare eventuali vulnerabilità su domini web obsoleti e mal configurati.

Due dei cinque siti totali (defence.gov e dodlive.mil) erano adeguatamente rafforzati poiché il DMA aveva precedentemente incaricato Akamai di incrementare la protezione tramite le soluzioni always-on WAF (Web Application Firewall), Site Shield e Client Reputation di Akamai. Quando un terzo sito ha ceduto all'ondata di traffico in meno di un giorno, il DMA ha offerto una protezione completa tramite la soluzione WAF di Akamai. La soluzione WAF è progettata per negare attacchi volumetrici e a livello di applicazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inclusi DDoS (Distributed Denial-of-Service), SQL injection e Cross-Site Scripting. Una volta installato, il sito ha resistito all'assalto degli attacchi ed è riuscito a gestire il traffico per diventare nuovamente disponibile per gli utenti finali.