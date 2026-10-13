Das Programm wurde mit nur drei Websites gestartet, von denen zu Beginn nur defense.gov von Akamai geschützt wurde. Aufgrund des enormen Interesses der Hackercommunity – mehr als 1.400 registrierte Hacker – musste der CDOA jedoch den Umfang erweitern. DMA schlug vor, zwei weitere Websites hinzuzufügen, um die Vielfalt zu steigern, während weniger erfahrene Hacker gleichzeitig Schwachstellen in veralteten und schlecht konfigurierten Webdomains finden konnten.

Zwei der insgesamt fünf Websites, defense.gov und dodlive.mil, waren äußerst robust, da DMA zuvor Akamai mit dem Schutz der Seiten über seine ständig aktive Web Application Firewall (WAF), Site Shield und Client Reputation beauftragt hatte. Als eine dritte Website in weniger als einem Tag unter dem Anstieg des Traffics zusammenbrach, implementierte DMA einen flächendeckenden Schutzschirm mithilfe der WAF von Akamai. Die WAF‑Lösung wurde entwickelt, um rund um die Uhr Angriffe auf Anwendungsebene und volumetrische Attacken abzuwehren, einschließlich Distributed Denial of Service (DDoS), SQL Injection und Cross-Site Scripting. Nach der Einrichtung widerstand die Website dem Ansturm von Angriffen und Test-Traffic und war wieder für die Endnutzer verfügbar.