最初，该计划仅纳入了三个网站，其中只有 defense.gov 受 Akamai 保护。但由于黑客社区对该计划的兴趣高涨（注册参加的黑客有 1,400 多名），CDOA 需要扩大规模。DMA 建议再增加两个站点以体现多样性，同时让技能不那么精湛的黑客可以在相对陈旧且配置不佳的 Web 域中发现漏洞。

由于 DMA 之前曾经聘请 Akamai 提供保护方面的支持，在总共五个站点中，有两个（defense.gov 和 dodlive.mil）通过 Akamai 不间断的 Web Application Firewall (WAF)、Site Shield 和 Client Reputation 服务实现了出色的安全强化。当第三个站点在不到一天的时间里就因流量激增而不堪重负时，DMA 通过 Akamai 的 WAF 提供了覆盖全面的保护。WAF 解决方案旨在全天候抵御应用层和容量耗尽型攻击，包括分布式拒绝服务 (DDoS)、SQL 注入和跨站点脚本攻击。在该解决方案部署到位后，站点顺利承受住了大波攻击和测试流量的冲击，并且再次开始为其最终用户提供正常服务。