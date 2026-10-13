バグバウンティは民間セクターでは一般的に行われていますが、当時、連邦政府にはこのアプローチの実施経験がありませんでした。とはいえ、考え方は比較的単純です。報奨を用意して外部のリサーチャー、つまりホワイトハットハッカーに組織内のネットワークとアプリケーションのセキュリティをテストさせ、結果を報告してもらうことで、脆弱性に対処できるようにするというものです。このケースでは、米国連邦政府はサードパーティであるHackerOneを雇い、脆弱性の特定を試みる「ハッカー」の統括管理を委託しました。



プログラムを確実に成功させるため、CDAOはDefense Media Activity（DMA）と緊密に連携しました。DMAはDoWにエンタープライズ規模のクラウドサービスを提供する機関ですが、そのクラウドサービスは、単一のWebベースコンテンツ管理システムで軍およびDoWの一般向けWebサイト700以上を管理しています。CDAOとDMAはいずれも、このプログラムに伴うリスクを理解したうえで、参加するハッカーの数が多いほど発見されるバグも多くなると考えていました。また、経験豊富な研究者とハッカー初心者の両方に有意義な課題を提供するために、重要な標的サイトやDoW境界外のサイトを含める必要があることも知っていました。さらにCDAOとDMAは、プログラム全体を効果的に開始し管理するだけでなく、プログラムのあらゆる側面に関するプレスとの対外コミュニケーションをすべて管理する必要がありました。