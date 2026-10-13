O programa foi lançado só com três websites, apenas com o http://www.defense.gov/ protegido pela Akamai no início. No entanto, por causa do enorme interesse da comunidade de hackers (mais de 1.400 hackers registrados), o CDOA precisou ampliar o escopo. A DMA sugeriu a adição de mais dois websites para mostrar diversidade, permitindo que hackers ainda menos experientes encontrassem vulnerabilidades em domínios da Web desatualizados e mal configurados.

Dois dos cinco websites no total, o defense.gov e o dodlive.mil, foram bem fortalecidos pelo fato de que a DMA havia contratado a Akamai anteriormente para reforçar a proteção com o WAF (Web Application Firewall), o Site Shield e o Client Reputation da Akamai. Quando um terceiro website caiu com o pico de tráfego em menos de um dia, a DMA ofereceu a proteção por meio do WAF da Akamai. A solução de WAF foi projetada para negar ataques volumétricos e na camada de aplicação 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo DDoS (negação de serviço distribuída), injeções de SQL e script entre websites. Uma vez implementado, o website resistiu à investida de ataque e ao teste do tráfego para ficar disponível novamente para seus usuários finais.