프로그램은 단 세 개의 사이트로 시작됐으며 처음에는 defense.gov 만 Akamai의 보호를 받았습니다. 그러나 해커 커뮤니티에서 엄청난 관심을 보이며 1,400명 이상의 해커가 등록하자 CDOA는 범위를 넓혀야 했습니다. DMA는 기술이 부족한 해커들이 오래되고 제대로 설정되지 않은 웹 도메인에서 취약점을 찾을 수 있도록 사이트를 두 개 더 추가해 다양성을 확보할 것을 제안했습니다.

총 5개 사이트 중 2곳만(defense.gov 및 dodlive.mil) 공격을 잘 이겨냈습니다. DMA가 Akamai의 상시가동형 웹 애플리케이션 방화벽(WAF), Site Shield, Client Reputation 서비스를 통해 보호 수준을 강화했기 때문입니다. 채 하루도 지나기 전에 세 번째 사이트의 트래픽이 폭주하자 DMA는 Akamai의 WAF를 통해 포괄적인 보호를 제공했습니다. WAF 솔루션은 DDoS(Distributed Denial of Service), SQL 인젝션, 크로스 사이트 스크립팅을 비롯한 애플리케이션 레이어 및 증폭 공격을 연중무휴 24시간 차단하도록 제작됐습니다. WAF가 배치되면서 사이트는 공격 및 테스트 트래픽의 맹공격을 이겨내고 최종 사용자가 다시 사용할 수 있게 됐습니다.