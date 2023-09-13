TF1 en passe de diffuser le plus grand événement de rugby au monde avec l'aide d'Akamai

Appartenant au Groupe TF1, TF1 est l'un des principaux réseaux de télévision français. Pour asseoir sa position de leader dans le domaine de la production de contenu, le réseau investit dans le contenu le plus attrayant possible pour ses audiences. La diffusion des plus grands événements sportifs, comme le prochain grand événement de rugby, est un pan essentiel de sa programmation. Akamai se félicite d'avoir été choisi par cette société de médias de premier plan pour offrir à ses spectateurs une expérience visuelle fluide et agréable.

Le plus grand événement du calendrier sportif de rugby de l'année aura lieu en France, et TF1 s'est engagé à diffuser cet événement exceptionnel au sein même du pays hôte. La première chaîne française s'attend à ce que les spectateurs se ruent sur leurs écrans pour soutenir les matchs qui se déroulent dans leur propre pays, entraînant d'énormes pics de trafic. Pour garantir un flux de diffusion fluide et parfaitement net, TF1 a fait appel à Akamai Adaptive Media Delivery. Cette solution accélère la diffusion du contenu Web en le rapprochant de l'endroit où se trouvent les utilisateurs, évitant ainsi les goulots d'étranglement ou autres interruptions du trafic. Elle procure aux fans un accès immédiat au contenu, tout en permettant à TF1 de capitaliser sur ses revenus publicitaires sans compromettre la qualité de sa diffusion de publicités.



Lorsque vous visionnez des événements à forte demande tels que celui-ci, il est également primordial, aussi bien pour les téléspectateurs que pour le réseau, que les normes de sécurité les plus strictes soient respectées. C'est pourquoi TF1 a choisi la solution WAF d'Akamai pour identifier les menaces de sécurité et atténuer les vulnérabilités avec effet immédiat. Les informations d'identification des téléspectateurs sont entièrement protégées lorsqu'ils visualisent le contenu de TF1, depuis n'importe quelle plateforme et n'importe quel terminal.

À propos de la collaboration avec Akamai, Thierry Bonhomme, directeur technique chez eTF1, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d'accueillir à nouveau cet événement de rugby majeur dans notre pays, avec le soutien d'Akamai. Jusqu'à présent, l'équipe nous a fourni un excellent soutien pour nous assurer d'offrir une expérience de visionnage de premier ordre à tous les fans de rugby, mais aussi un flux de travail fluide aux annonceurs qui collaborent avec nous pendant l'événement. Nous nous réjouissons de pouvoir garantir l'engagement et la sécurité de toutes les parties prenantes à l'occasion de l'un des événements sportifs les plus suivis du calendrier, et seul notre partenaire de confiance, Akamai, peut assurer la protection de notre infrastructure. »