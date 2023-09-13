TF1 transmitirá el mayor evento de rugby con la ayuda de Akamai

TF1 es una de las principales redes de televisión en Francia, propiedad de TF1 Group. Como líder en la producción de contenido, invierte en el contenido más atractivo para su público. Una parte clave de su programación es la transmisión de algunos de los acontecimientos deportivos de mayor envergadura, como el próximo evento de rugby. Akamai está encantado de que esta empresa líder en medios de comunicación nos haya elegido para proporcionar a sus espectadores una experiencia de visionado fluida y entretenida.

El evento más grande de este año en el calendario deportivo del rugby se llevará a cabo en Francia, y TF1 se ha comprometido a transmitir este emocionante evento a nivel nacional. Está previsto que se genere un enorme aumento del tráfico a medida que los fans usen sus pantallas para seguir el partido que tendrá lugar en su país. Para garantizar que la distribución en streaming sea nítida y no se produzcan cortes, FT1 usa Akamai Adaptive Media Delivery de Akamai. De este modo, se acelera la distribución de contenido web al acercarlo al lugar donde están los usuarios, lo que garantiza que no haya cuellos de botella ni interrupciones en el tráfico. Los usuarios pueden acceder de forma inmediata al contenido, y TF1 aprovecha sus ingresos publicitarios sin comprometer la calidad de la distribución de los correspondientes anuncios.



En el visionado de eventos de alta demanda como este, también es esencial tanto para los espectadores como para la red garantizar que se cumplan los más altos estándares de seguridad. Es por eso que TF1 optó por la solución de WAF de Akamai para identificar las amenazas de seguridad y mitigar las vulnerabilidades de inmediato. Las credenciales de los espectadores están completamente protegidas cuando ven el contenido de TF1 desde cualquier plataforma y dispositivo.

Con respecto a su colaboración con Akamai, Thierry Bonhomme, director ejecutivo en eTF1, destaca: "Estamos absolutamente encantados de llevar este gran evento de rugby a los hogares, junto con Akamai. Hasta el momento, el equipo nos ha proporcionado un apoyo fantástico para garantizar que ofrezcamos una experiencia de visionado de primera clase para todos los fans del rugby que lo ven, pero también un flujo de trabajo perfecto para los anunciantes que trabajan con nosotros durante el evento. Es genial que podamos mantener a todos interesados y seguros durante uno de los eventos deportivos de mayor tráfico, y contamos con protección de nuestra infraestructura es posible gracias a nuestro partner de confianza, Akamai".