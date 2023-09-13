A TF1 vai transmitir o maior evento de Rugby com a ajuda da Akamai

A TF1 é uma das principais redes de televisão da França, pertencente ao Grupo TF1. Sendo líderes na produção de conteúdo, investem em um conteúdo mais envolvente para o público. Uma parte fundamental de sua programação é a transmissão de alguns dos maiores eventos esportivos, como o próximo grande evento de rugby. A Akamai fica muito feliz por ter sido escolhida por uma empresa líder da mídia para oferecer aos espectadores uma experiência de exibição perfeita e agradável.

O maior evento do calendário esportivo de rugby deste ano acontecerá na França, e a TF1 foi contratada para transmitir esse evento emocionante no próprio país. É esperado um grande aumento de tráfego, já que os torcedores usarão telas para assistir ao jogo, que acontece em seu próprio país. Para garantir uma transmissão perfeita e cristalina, a TF1 está usando o Adaptive Media Deliveryda Akamai. A plataforma acelera a entrega de conteúdo da web, levado aonde os usuários estão e garantindo que não haja gargalos ou interrupções de tráfego. Os fãs podem contar com acesso imediato ao conteúdo, enquanto a TF1 capitaliza sua receita publicitária sem comprometer a qualidade de sua entrega de anúncios.



Ao assistir a eventos de alta demanda como esse, também é essencial para os espectadores e para a rede garantir que os mais altos padrões de segurança sejam atendidos. É por isso que a TF1 optou pelo WAF da Akamai para identificar ameaças de segurança e mitigar vulnerabilidades com um efeito imediato. As credenciais dos espectadores estão totalmente protegidas enquanto assistem ao conteúdo da TF1 em qualquer plataforma ou dispositivo.

Falando sobre a colaboração com a Akamai, Thierry Bonhomme, CTO da eTF1, disse: "Estamos muito felizes por trazer para casa esse grande evento de rugby com a Akamai. Até agora, a equipe nos deu um suporte fantástico, para garantir que oferecemos uma experiência de visualização de primeira classe a todos os fãs de rugby que nos assistem, sem falar de um fluxo de trabalho contínuo para os anunciantes que trabalham conosco durante o evento. É ótimo que possamos manter todos envolvidos e seguros durante um dos eventos esportivos de maior tráfego do calendário, e só podemos proteger nossa infraestrutura com nossa parceira de confiança, a Akamai."