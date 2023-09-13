TF1 wird mit der Hilfe von Akamai das größte Rugby-Event des Jahres übertragen

TF1 ist einer der wichtigsten Fernsehsender in Frankreich und ist im Besitz des TF1-Konzerns. Führend in der Produktion von Inhalten investiert das Unternehmen in die interessantesten Inhalte für ihre Zielgruppen. Ein wichtiger Teil des Programms ist die Übertragung einiger der größten Sportveranstaltungen, wie des bevorstehenden großen Rugby-Events. Wir freuen uns, dass sich dieses führende Medienunternehmen für Akamai entschieden hat, um seinen Zuschauerinnen und Zuschauern ein nahtloses und angenehmes Nutzererlebnis zu bieten.

Das größte Event im Rugby-Sportkalender dieses Jahr findet in Frankreich statt und TF1 hat die Aufgabe übernommen, dieses aufregende Event landesweit zu übertragen. TF1 rechnet mit einer enormen Zunahme des Traffics, wenn die Fans sich vor den Bildschirmen versammeln, um das Spiel anzusehen, das in ihrem Land stattfindet. Um sicherzustellen, dass die Übertragung des Streams nahtlos und kristallklar erfolgt, nutzt TF1 Akamai Adaptive Media Delivery. Dadurch wird die Bereitstellung von Webinhalten beschleunigt, indem sie näher an die Nutzerinnen und Nutzer gebracht werden und so sichergestellt wird, dass es nicht zu Engpässen beim Traffic oder zu Unterbrechungen kommt. Fans haben sofortigen Zugriff auf Inhalte und TF1 kann von Werbeeinnahmen profitieren, ohne dass die Qualität der bereitgestellten Werbeanzeigen beeinträchtigt wird.



Wenn hochfrequentierte Events wie dieses gestreamt werden, ist es für die Zuschauer und den Sender gleichermaßen wichtig, dass die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt werden. Aus diesem Grund hat sich TF1 für die WAF-Lösung von Akamai entschieden, um Sicherheitsbedrohungen zu ermitteln und Schwachstellen sofort zu beheben. Die Anmeldedaten der Zuschauer sind vollständig geschützt, wenn sie die Inhalte von TF1 von einer beliebigen Plattform und einem beliebigen Gerät aus ansehen.

Thierry Bonhomme, CTO bei eTF1, über die Zusammenarbeit mit Akamai: „Wir freuen uns sehr, das große Rugby-Event gemeinsam mit Akamai zu meistern. Das Team hat uns bisher fantastisch unterstützt, damit wir allen Rugby-Fans ein erstklassiges Fernseherlebnis bieten sowie einen nahtlosen Workstream für die Werbetreibenden ermöglichen können, die während der Veranstaltung mit uns zusammenarbeiten. Dies ist in diesem Jahr eine der Sportveranstaltungen, die den meisten Traffic generiert, und es ist großartig, dass alle Zuschauer sicher online dabei sein können. Nur mit unserem zuverlässigen Partner Akamai können wir unsere Infrastruktur schützen.“