TF1、Akamaiの力を借りて最大のラグビーイベントを放送

TF1 Groupが所有しているTF1は、フランスの主要テレビネットワークの1つです。同社はコンテンツ制作のリーダーとして、視聴者にとって最も魅力的なコンテンツに投資しています。番組構成において重要となるのは、最大規模のスポーツイベントの放送です。これには、近日開催されるラグビーイベントも含まれます。視聴者にシームレスで楽しい視聴体験を提供するために、この大手メディア企業はAkamaiを選択しました。

今年、ラグビーの大会としては最大のイベントがフランスで開催される予定であり、TF1は自国内でこのエキサイティングなイベントを放送するべく準備に取り掛かっています。自国で行われる試合を観戦しようと多くのファンが視聴すれば、トラフィックが大幅に急増することが予想されます。TF1は、シームレスでクリアにストリーム配信できるようにするために、Akamai Adaptive Media Deliveryを利用しています。これによってWebコンテンツをユーザーに近づけることができるため、配信速度が向上し、トラフィックのボトルネックや中断が発生しなくなります。ファンはコンテンツにすぐにアクセスでき、その一方でTF1は広告配信の品質を損なうことなく、それらの広告から収益を得ることができます。



このような需要の高いイベントの視聴において重要なのは、視聴者とネットワークの両方が最高のセキュリティ基準を満たすことです。そのため、TF1はセキュリティ上の脅威を特定し、脆弱性を緩和して即座に効果を発揮するために、AkamaiのWAFを選択しました。視聴者はあらゆるプラットフォームやデバイスからTF1のコンテンツを視聴しますが、その際、視聴者の認証情報は完全に保護されます。

eTF1のCTO、Thierry Bonhomme氏は、Akamaiとのコラボレーションについて次のように述べています。「自国のラグビーのビッグイベントをAkamaiとともにお届けできることを大変嬉しく思います。Akamaiのチームはこれまで、私たちがすべてのラグビーファンにファーストクラスの視聴体験を提供できるようサポートしてくれると同時に、このイベント期間中に広告主と連携するためのシームレスなワークストリームも提供してくれました。すべての視聴者を保護しながら、トラフィックの多いこのスポーツイベントの魅力をお届けできることは素晴らしいことです。信頼できるパートナーのAkamaiでなければ、当社のインフラを安全に維持することはできないでしょう」