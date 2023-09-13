Akamai의 지원으로 최대 규모의 럭비 경기를 중계한 TF1

TF1은 TF1 Group이 소유한 프랑스의 주요 텔레비전 네트워크 중 하나입니다. 콘텐츠 제작 분야의 선두주자로서 시청자에게 가장 인기 있는 콘텐츠에 투자하고 있습니다. TF1의 주요 프로그램 분야 중 하나는 예정된 대규모 럭비 경기와 같은 대형 스포츠 경기 중계입니다. 선도적인 미디어 기업인 TF1이 시청자에게 원활하고 즐거운 시청 경험을 제공하기 위해 Akamai를 선택한 것을 매우 기쁘게 생각합니다.

올해 럭비 스포츠 일정 중 가장 큰 경기가 프랑스에서 열릴 예정이며, TF1은 이 흥미진진한 이벤트를 프랑스에서 직접 중계하기 위해 노력하고 있습니다. 팬들이 자국에서 열리는 경기를 응원하기 위해 화면으로 몰려들 것으로 보이며 그만큼 트래픽이 급증할 것으로 예상됩니다. TF1은 원활하고 선명한 스트리밍 전송을 위해 Akamai Adaptive Media Delivery를 활용하고 있습니다. Adaptive Media Delivery는 웹 콘텐츠를 사용자와 더 가까운 곳으로 전송해 트래픽 병목 현상이나 중단을 방지하고 웹 콘텐츠 전송 속도를 높입니다. 따라서 팬들은 콘텐츠에 즉시 접속할 수 있고, TF1은 광고 전송 품질을 관리해 광고 매출을 올릴 수 있습니다.



이와 같이 수요가 높은 경기를 시청할 때는 시청자와 네트워크 모두 최고의 보안 기준을 충족해야 합니다. 이것이 바로 TF1이 보안 위협을 식별하고 즉각적인 효과로 취약점을 완화하기 위해 Akamai의 WAF 를 선택한 이유입니다. TF1의 콘텐츠를 시청하는 플랫폼과 디바이스에 관계없이 시청자의 인증정보는 완벽하게 보호됩니다.

티에리 본옴(Thierry Bonhomme) eTF1 CTO는 Akamai와의 협업에 대해 이렇게 말했습니다. "Akamai와 함께 대규모 럭비 경기를 중계하게 되어 매우 기쁩니다. Akamai 팀은 지금까지 럭비를 관람하는 모든 팬들에게 최고의 시청 경험을 제공할 수 있도록 수준 높은 지원을 제공했을 뿐만 아니라 이벤트 기간 동안 우리와 함께 일하는 광고주들에게도 원활한 워크플로우를 제공했습니다. 트래픽이 가장 많은 스포츠 경기 중 하나에서 모든 사람의 참여와 보안을 유지할 수 있다는 것은 대단한 일이며, 우리는 신뢰할 수 있는 파트너인 Akamai와 함께함으로써 인프라를 안전하게 보호할 수 있습니다.”