TF1 trasmetterà il più grande evento di rugby con l'aiuto di Akamai

TF1 è una delle principali reti televisive francesi, di proprietà del gruppo TF1. In qualità di leader nella produzione di contenuti, investe nei contenuti più coinvolgenti per il proprio pubblico. Una parte fondamentale della sua programmazione è la trasmissione di alcuni dei più grandi eventi sportivi, come l'imminente grande evento di rugby. Akamai è lieta di essere stata scelta da questa importante società di media per offrire agli spettatori un'esperienza di visione fluida e piacevole.

Quest'anno, il più grande appuntamento del calendario di rugby si terrà in Francia e TF1 si è impegnata a trasmettere questo emozionante evento nel proprio paese. La società si aspetta un enorme aumento di traffico man mano che i tifosi si sintonizzano per supportare le squadre che giocano nel loro paese. Per garantire che la trasmissione delle partite sia fluida e cristallina, TF1 utilizza Akamai Adaptive Media Delivery. Questa soluzione velocizza la distribuzione dei contenuti web avvicinandoli alle posizioni degli utenti e garantendo l'assenza di colli di bottiglia o interruzioni del traffico. Inoltre, offre ai fan l'accesso immediato ai contenuti, ma al contempo consente a TF1 di capitalizzare sulle entrate derivanti dalla pubblicità, sempre senza compromettere la qualità della trasmissione di annunci.



Quando si guardano eventi a così alta richiesta, un altro fattore essenziale per gli spettatori e per la rete è la necessità di rispettare i più elevati standard di sicurezza. Ecco perché TF1 ha scelto il WAF di Akamai per identificare le minacce alla sicurezza e mitigare le vulnerabilità con effetto immediato. Le credenziali degli spettatori sono completamente protette durante la visione dei contenuti di TF1 da qualsiasi piattaforma e dispositivo.

Parlando della collaborazione con Akamai, Thierry Bonhomme, CTO di eTF1, ha dichiarato: "Siamo estremamente lieti di ospitare questo grande evento di rugby e di poterlo trasmettere insieme ad Akamai. Finora il team ci ha fornito un supporto fantastico per garantire a tutti i tifosi di rugby un'experience di visualizzazione di primo livello, ma anche un flusso di lavoro continuo per gli inserzionisti che lavorano con noi durante l'evento. È fantastico poter mantenere il coinvolgimento e la sicurezza di tutti durante uno degli eventi sportivi più seguiti del calendario e possiamo salvaguardare la nostra infrastruttura solo insieme al nostro partner di fiducia, Akamai".