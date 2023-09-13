Akamai 助力 TF1 转播规模盛大的橄榄球赛事

TF1 是法国主要的电视网络之一，属于 TF1 Group 所有。作为内容制作方面的领军企业，他们积极投资于对观众极具吸引力的内容。在他们的各种节目中，最重要的是转播一些规模盛大的体育赛事，例如即将举行的大型橄榄球赛事。这家出色的媒体公司选择与 Akamai 合作来为自己的观众提供无缝、愉快的观看体验，这让我们感到十分高兴。

在橄榄球体育运动日程表中，今年规模盛大的赛事将于法国举行，并且 TF1 已积极参与到这项激动人心的赛事在法国国内的转播活动之中。他们预计，当球迷坐在电视机前支持这项在自己国家举行的赛事时，流量会出现激增。为了确保视频流传输流畅无阻且画质清晰，TF1 采用了 Akamai Adaptive Media Delivery。通过让 Web 内容更靠近用户所在位置，此产品可以提升内容交付速度，从而确保不会出现任何流量瓶颈或中断。它不仅能够让球迷直接访问相关内容，还让 TF1 能够获得广告收入，同时不会影响广告投放的质量。



在观看此类高并发/高需求事件时，对于观众和网络本身而言，确保满足最高安全标准都是至关重要的。因此，TF1 选择采用Akamai 的 WAF，以识别安全威胁并立即缓解漏洞。在观众从任何平台、任何设备观看 TF1 的内容时，他们的凭据会受到全面保护。

谈到与 Akamai 的合作时，eTF1 首席技术官 Thierry Bonhomme 表示：“我们很高兴能够与 Akamai 携手转播这项盛大的橄榄球赛事。到目前为止，他们的团队为我们提供了非常出色的技术支持，确保我们不仅能够为所有橄榄球球迷们提供一流的观看体验，还能够为赛事期间与我们合作的广告商提供无缝的工作流程。在日程表中高流量体育赛事之一的举办过程中，我们能够让每个人都参与进来并确保他们的安全，这真的是太棒了。只有与我们信赖的合作伙伴 Akamai 进行合作，我们的基础架构才能受到真正的保护。”