L'équipe a conclu que pour relever ces défis, Zalando devrait approfondir son partenariat avec Akamai en intégrant Account Protector à son écosystème de sécurité. ​​« Nous avons envisagé de créer nos propres outils, mais il est difficile de justifier cette idée lorsque vous pouvez tirer parti d'une solution éprouvée, proposée par un partenaire de confiance », a déclaré un ingénieur principal chez Zalando.

Account Protector offre une évaluation des risques utilisateur basée sur plus de 50 indicateurs et une approche nuancée de la sécurité. En intégrant cette solution Akamai à son infrastructure existante, Zalando peut bénéficier d'une évaluation complète des risques en plus de ses mesures actuelles de détection des bots.

À l'aide de la solution Akamai Account Protector, Zalando a réussi à renforcer ses défenses tout en garantissant une expérience d'achat infaillible. La mise en œuvre a permis des résultats impressionnants : la précision de la détection des menaces de Zalando a été améliorée pour pouvoir distinguer les acteurs malveillants des clients authentiques. La marque Zalando en est ressortie gagnante : le parcours pour les clients authentiques s'est fluidifié et l'obstacle contre les bots malveillants s'est renforcé.