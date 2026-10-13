Dans cette université de recherche de premier plan, qui propose des doctorats dans plusieurs disciplines, la connectivité n'est pas juste une attente : c'est une nécessité. Les étudiants, les enseignants et le personnel comptent sur un accès ininterrompu à leurs travaux, à leurs recherches et aux opérations quotidiennes. Avec Akamai Edge DNS, l'équipe de services réseau de l'école a relevé un défi remarquable : assurer un accès Internet fluide et sécurisé face à l'augmentation du trafic et des menaces en ligne.
« Vous prenez le DNS pour acquis, jusqu'à ce qu'une panne survienne. Avec Edge DNS, nous disposons de la visibilité, de la sécurité et de la tranquillité d'esprit nécessaires pour maintenir la connexion de notre université 24 h/24, 7 j/7. »— Directeur adjoint des services réseau
Protéger l'infrastructure d'un campus axé sur le digital
Répondre aux exigences d'un réseau constamment accessible
Dans un environnement digital actuel qui ne cesse d'évoluer, les étudiants veulent une connectivité constante et leurs parents investissent massivement dans l'enseignement. Une infrastructure réseau fiable est donc tout aussi essentielle que les ressources pour les salles de classe. De plus, les admissions, la collecte de fonds et les cérémonies de remise des diplômes diffusées en live dépendent de services DNS fiables. Mais lorsque l'école a adopté une stratégie axée sur le cloud, les coûts de maintien de la fiabilité ont grimpé en flèche.
En plus de ces difficultés, le DNS, le cœur de la connectivité Internet, devenait une préoccupation croissante. Bien que l'université n'ait pas été confrontée à des pannes majeures, l'augmentation des cybermenaces, les attaques par déni de service distribué (DDoS) motivées par des considérations politiques et le risque d'interruption de service représentaient une inquiétude majeure.
« Le DNS est par essence vulnérable et nous avions besoin d'une solution capable de nous protéger sans nous ruiner », explique le directeur adjoint des services réseau.
Opter pour la tranquillité avec Edge DNS
Plusieurs années auparavant, l'école a été la cible d'une attaque DDoS qui a bien failli perturber les services critiques. L'université a atténué le risque grâce à la solution Akamai Prolexic, à laquelle elle a souscrit via le consortium avec Northern Crossroads (NoX), une ressource fiable pour les établissements régionaux de l'enseignement supérieur.
À la recherche d'une solution abordable, évolutive et sécurisée pour une sécurité DNS robuste, l'université s'est à nouveau tournée vers le NoX. « Le NoX rend la protection DNS de haute qualité accessible même avec un budget limité », poursuit-il.
L'université a adopté Edge DNS avec ses fonctions de sécurité et d'automatisation il y a plus de cinq ans. « L'un des grands avantages d'Edge DNS est qu'il suffit de le configurer, puis il fonctionne tout seul », explique le directeur adjoint.
Edge DNS a permis à l'équipe des services réseau d'automatiser les tâches répétitives telles que les mises à jour des enregistrements DNS et la gestion des zones, tout en lui offrant l'assurance d'une protection intégrée contre les attaques DDoS et les vulnérabilités DNS. « Akamai a découvert les plus grandes menaces et attaques et nous fournit la sécurité supplémentaire dont nous avons besoin. Je peux dormir sur mes deux oreilles en sachant qu'Akamai couvre nos arrières », ajoute le directeur adjoint.
Gérer facilement l'augmentation du trafic
Grâce à Edge DNS, l'université a pu faire face à l'augmentation du trafic DNS, qui a récemment dépassé le milliard de requêtes par jour, sans compromis sur les performances. « Le DNS est le système nerveux central de tout », souligne le directeur adjoint, accentuant son rôle crucial dans l'infrastructure du campus.
Edge DNS a également permis à l'équipe de surveiller les tendances du trafic, d'analyser rapidement les problèmes potentiels et de recevoir des alertes instantanées. Le centre de contrôle centralisé fournit une visibilité complète sur un seul écran, aidant l'équipe à faire la distinction entre les menaces réelles et les pics de trafic habituels. « Nous bénéficions des informations et des alertes nécessaires pour identifier de manière proactive les menaces potentielles et écarter les problèmes bénins », ajoute le directeur adjoint.
Un partenaire fiable pour l'avenir
Au-delà de ses avantages techniques, l'université a apprécié le support client de premier ordre d'Akamai. « Dans le domaine de la technologie, l'assistance est en déclin, mais l'équipe d'Akamai reste toujours professionnelle », rapporte-t-il, faisant référence à la façon dont elle a rapidement résolu un problème de transfert de zone DNS.
Et qu'en est-il des défis à venir ? L'équipe des services réseau est convaincue qu'Edge DNS continuera à répondre à ses besoins. « Si nous devons modifier notre stratégie DNS sur site, j'ai la certitude qu'Akamai saura s'en charger, quel que soit le défi. »
Pour les autres institutions qui envisagent une solution DNS sécurisée et évolutive, le directeur adjoint n'a pas de doute : « Edge DNS est comme Porsche dans le secteur automobile : haut de gamme, fiable et conçu pour des performances garanties. Avec Akamai, il n'y a que des avantages. »
Il ajoute même que la direction de son université n'a jamais remis en question l'investissement dans Edge DNS. « Je n'ai pas besoin de justifier le coût d'Edge DNS. Tout le monde sait qu'Akamai est un fournisseur de premier plan et qu'Edge DNS offre une valeur inégalée pour un service avec un accès ininterrompu », conclut le directeur adjoint.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.