Dans un environnement digital actuel qui ne cesse d'évoluer, les étudiants veulent une connectivité constante et leurs parents investissent massivement dans l'enseignement. Une infrastructure réseau fiable est donc tout aussi essentielle que les ressources pour les salles de classe. De plus, les admissions, la collecte de fonds et les cérémonies de remise des diplômes diffusées en live dépendent de services DNS fiables. Mais lorsque l'école a adopté une stratégie axée sur le cloud, les coûts de maintien de la fiabilité ont grimpé en flèche.

En plus de ces difficultés, le DNS, le cœur de la connectivité Internet, devenait une préoccupation croissante. Bien que l'université n'ait pas été confrontée à des pannes majeures, l'augmentation des cybermenaces, les attaques par déni de service distribué (DDoS) motivées par des considérations politiques et le risque d'interruption de service représentaient une inquiétude majeure.

« Le DNS est par essence vulnérable et nous avions besoin d'une solution capable de nous protéger sans nous ruiner », explique le directeur adjoint des services réseau.