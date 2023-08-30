SPORTSBIKESHOP sceglie Akamai e Defenx per affrontare i bot scraper

SPORTSBIKESHOP è il maggior retailer di abbigliamento e accessori per la moto nel Regno Unito. Il suo sito web, apprezzato da oltre 250.000 biker nel Regno Unito e in Europa, riceve più visitatori di qualsiasi altro store online per la moto nel Regno Unito. La sua filosofia aziendale è: essere sempre al servizio dei clienti e soddisfare costantemente le loro esigenze tramite proposte di valore leader del settore. Siamo lieti che questo brand innovativo abbia scelto di collaborare con Akamai tramite il nostro partner d'élite Defenx.
Tenere a bada i bot scraper
Correndo come minuscoli ragnetti tra le varie pagine web per estrarre dati, i bot scraper vengono utilizzati da molti retailer online come metodo per raccogliere dati dai siti della concorrenza per poter escogitare i modi con cui stare al passo in un mercato che impone molte sfide. Questo problema è ben noto anche a SPORTSBIKESHOP.
Ecco perché SPORTSBIKESHOP ha scelto Akamai Bot Manager per tenere a bada i bot scraper. Bot Manager rileva in modo efficace il traffico dei bot e mitiga i bot dannosi sull'edge, il tutto senza influire sulle user experience. Questa soluzione protegge le app e le risorse dei clienti, indipendentemente da come o dove gli utenti scelgono di interagire con loro.
Una delivery eccellente e sicura
Per un sito che riceve più visitatori di qualsiasi altro store online per la moto nel Regno Unito, è fondamentale offrire ai suoi utenti un'experience eccellente e sicura. Ecco perché SPORTSBIKESHOP ha scelto Akamai App & API Protector per migliorare il suo livello di protezione fornendo visibilità sul traffico legato al proprio patrimonio digitale, rivelando in modo proattivo eventuali vulnerabilità, identificando i cambiamenti ambientali e proteggendo dagli attacchi nascosti.
Un'altra soluzione integrata dal sito per ottimizzare le sue performance è Akamai Image & Video Manager. Questa soluzione aiuta il sito ad ottimizzare e migliorare automaticamente i contenuti multimediali visivi per ogni utente su qualsiasi dispositivo, consentendo di navigare su tutti i canali e dispositivi con contenuti multimediali adattati per design reattivi.
Parlando della collaborazione con Akamai e Defenx, Mark Buckley, direttore tecnico di SPORTSBIKESHOP, ha affermato: "Sono entusiasta della nostra partnership, che ci ha aiutato a proteggerci dai bot più dannosi. Grazie al duro lavoro dei due team, posso stare tranquillo sapendo di aver protetto la nostra azienda nel miglior modo possibile. Considero realmente Akamai e Defenx come un'estensione del nostro team e non vedo l'ora di continuare a collaborare con loro per garantire un successo duratura alla nostra azienda".
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Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.