SPORTSBIKESHOP sceglie Akamai e Defenx per affrontare i bot scraper

Per un sito che riceve più visitatori di qualsiasi altro store online per la moto nel Regno Unito, è fondamentale offrire ai suoi utenti un'experience eccellente e sicura. Ecco perché SPORTSBIKESHOP ha scelto Akamai App & API Protector per migliorare il suo livello di protezione fornendo visibilità sul traffico legato al proprio patrimonio digitale, rivelando in modo proattivo eventuali vulnerabilità, identificando i cambiamenti ambientali e proteggendo dagli attacchi nascosti.

Un'altra soluzione integrata dal sito per ottimizzare le sue performance è Akamai Image & Video Manager. Questa soluzione aiuta il sito ad ottimizzare e migliorare automaticamente i contenuti multimediali visivi per ogni utente su qualsiasi dispositivo, consentendo di navigare su tutti i canali e dispositivi con contenuti multimediali adattati per design reattivi.

Parlando della collaborazione con Akamai e Defenx, Mark Buckley, direttore tecnico di SPORTSBIKESHOP, ha affermato: "Sono entusiasta della nostra partnership, che ci ha aiutato a proteggerci dai bot più dannosi. Grazie al duro lavoro dei due team, posso stare tranquillo sapendo di aver protetto la nostra azienda nel miglior modo possibile. Considero realmente Akamai e Defenx come un'estensione del nostro team e non vedo l'ora di continuare a collaborare con loro per garantire un successo duratura alla nostra azienda".

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