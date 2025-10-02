1GARTNER® è un marchio registrato e un marchio commerciale e PEER INSIGHTS™ è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue società affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, che vengono usati previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Il badge GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS' CHOICE è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue società affiliate, usato previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le valutazioni espresse nel Gartner Peer Insights rappresentano le opinioni soggettive di singoli utenti finali sulla base delle loro esperienze e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto né rappresentano il punto di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non promuove nessuno dei fornitori, dei prodotti o dei servizi descritti nel rapporto e declina ogni responsabilità in merito a qualsiasi garanzia, esplicita o implicita, relativa all'accuratezza o completezza dei presenti contenuti, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.