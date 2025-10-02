Fermate gli attacchi web, proteggete le API e bloccate automaticamente i bot
Provate il pluripremiato sistema di sicurezza di Akamai, ora con assistenza e migrazione da parte di esperti gratis fino a 9 mesi
Progettato per i team che hanno superato le soluzioni WAF tradizionali
Scoprite come le aziende moderne stanno passando ad una sicurezza senza compromessi:
- Nessuna complessità: una sola soluzione WAF di alto livello con protezione dagli attacchi DDoS, dai bot e delle API offre ciò che altri vendor suddividono in più di 3 prodotti
- Senza stress zero-day: la massima tranquillità grazie ad una difesa aziendale di comprovata validità con una protezione Rapid Rule automatizzata
- Semplificazione delle operazioni aziendali: non dovete più modificare i set di regole grazie a queste pratiche soluzioni per la sicurezza in grado di proteggere dalle minacce attuali
- Eliminazione dei vincoli: implementate la soluzione WAF ovunque, in ambienti on-premise, multi-cloud o esterni alla CDN
- Semplice espansione: usufruite di sistemi di protezione avanzati e personalizzati per risolvere i principali problemi di sicurezza senza aggiungere altre difficoltà
Offerta a tempo limitato
Più sicurezza a costi ridotti. Passate ad Akamai per ricevere:
La soluzione App & API Protector gratuita fino a 9 mesi
Integrazione gestita gratuita: guida alla migrazione e all'installazione da parte di esperti
Componenti aggiuntivi AppSec opzionali, tra cui Bot Manager, Malware Protection, Brand Protector o Content Protection
Posti all'Akamai University per offrire al vostro team un successo a lungo termine
Parlate con un esperto della sicurezza di Akamai
Pianifichiamo la migrazione della vostra soluzione WAAP. Senza fretta, solo chiarezza.
*Offerta disponibile solo per i nuovi clienti. Offerta soggetta a termini e condizioni.
Non siete pronti per la prova di 9 mesi? Iniziate con una prova gratuita di 30 giorni
Parlate con un esperto
Ascoltate cosa dicono i nostri clienti
1GARTNER® è un marchio registrato e un marchio commerciale e PEER INSIGHTS™ è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue società affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, che vengono usati previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Il badge GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS' CHOICE è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue società affiliate, usato previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le valutazioni espresse nel Gartner Peer Insights rappresentano le opinioni soggettive di singoli utenti finali sulla base delle loro esperienze e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto né rappresentano il punto di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non promuove nessuno dei fornitori, dei prodotti o dei servizi descritti nel rapporto e declina ogni responsabilità in merito a qualsiasi garanzia, esplicita o implicita, relativa all'accuratezza o completezza dei presenti contenuti, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.