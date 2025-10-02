X
Fermate gli attacchi web, proteggete le API e bloccate automaticamente i bot

Provate il pluripremiato sistema di sicurezza di Akamai, ora con assistenza e migrazione da parte di esperti gratis fino a 9 mesi

Progettato per i team che hanno superato le soluzioni WAF tradizionali

Scoprite come le aziende moderne stanno passando ad una sicurezza senza compromessi:

  • Senza stress zero-day: la massima tranquillità grazie ad una difesa aziendale di comprovata validità con una protezione Rapid Rule automatizzata
  • Semplificazione delle operazioni aziendali: non dovete più modificare i set di regole grazie a queste pratiche soluzioni per la sicurezza in grado di proteggere dalle minacce attuali
  • Eliminazione dei vincoli: implementate la soluzione WAF ovunque, in ambienti on-premise, multi-cloud o esterni alla CDN

  • Semplice espansione: usufruite di sistemi di protezione avanzati e personalizzati per risolvere i principali problemi di sicurezza senza aggiungere altre difficoltà

Offerta a tempo limitato

Più sicurezza a costi ridotti. Passate ad Akamai per ricevere:

*Offerta disponibile solo per i nuovi clienti. Offerta soggetta a termini e condizioni. 

Non siete pronti per la prova di 9 mesi? Iniziate con una prova gratuita di 30 giorni

Ascoltate cosa dicono i nostri clienti

Gartner Peer Insights

★ ★ ★ ★ ★

"Il meglio del settore. L'interfaccia utente è facile da esplorare e offre opzioni di personalizzazione in base alle necessità."

Responsabile della sicurezza e della gestione dei rischi dell'IT, settore assicurativo

Leggete la revisione paritaria
Adidas Logo

Senior Director del reparto Platform Engineering, adidas

"Akamai non fornisce semplicemente le soluzioni per la sicurezza, ma aiuta le aziende a prosperare. Con le sue soluzioni di mitigazione dei bot, siamo riusciti a proteggere la nostra piattaforma, garantendo, al contempo, un'experience agevole e performante ai nostri clienti".

Leggete le storie dei clienti
Zalando Logo

Responsabile della progettazione, Zalando

"L'aggiunta dell'intelligence di Akamai è risultata fondamentale per l'evoluzione della nostra strategia di cybersecurity e per garantire un'eccellente experience di acquisto".

Leggete le storie dei clienti

1GARTNER® è un marchio registrato e un marchio commerciale e PEER INSIGHTS™   è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue società affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, che vengono usati previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Il badge GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS' CHOICE è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue società affiliate, usato previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le valutazioni espresse nel Gartner Peer Insights rappresentano le opinioni soggettive di singoli utenti finali sulla base delle loro esperienze e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto né rappresentano il punto di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non promuove nessuno dei fornitori, dei prodotti o dei servizi descritti nel rapporto e declina ogni responsabilità in merito a qualsiasi garanzia, esplicita o implicita, relativa all'accuratezza o completezza dei presenti contenuti, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.