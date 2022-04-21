Akamai のブログ | エッジの活用

「エッジでの構築」と聞いて、あらゆるデバイスが驚異的な演算能力を備え、大量のデータを処理できる、SF のような世界を想像する人も多いかもしれません。その想像が現実になりつつあります。現在、ワークロードをエッジに移行して、エッジのメリットを活用するケースが増えています。とは言え、大量のリソースを必要とするワークロードについては、エッジ移行はまだ現実的ではありません。移行可能なワークロードについては、エッジに移行することで、ユーザーと開発者のデジタル体験を変革できる可能性があります。

2022 年 4 月のプラットフォームアップデートにより、開発者は EdgeWorkers 機能をより簡単に作成、実行、デバッグできるようになりました。

● EdgeWorkersが Visual Studio Code および IntelliJ と統合されました。これにより、お好みの統合開発環境（IDE）でEdgeWorkers関数の作成、修正、有効化を行えるようになります。これにより、開発者は一元化されたエンドツーエンドの作業環境を獲得できるため、各機能を異なる環境で開発する必要はありません。

● DevOpsチームは、Akamai Terraformプロバイダーを使用してEdgeWorkers関数のプロビジョニングや管理を行えるようになりました。他の Akamai 製品と組み合わせることで、開発者は Akamai のインフラをより簡単に管理できます。GitHubでのAkamai Terraformの使用方法、HashiCorpを通じたドキュメントの確認、および構成の管理・運用に関する詳細については、当社のTerraformサポートページをご覧ください。

● 開発者はDataStream 2を使用して、EdgeWorkers関数の使用状況や実行に関する詳細情報をリアルタイムで可視化できるようになりました。これにより、ヒープ使用量、CPU時間、実時間（wall time）などの必須メトリクスに加え、実行時間やエラーに関する詳細なインサイトが得られます。

また、多くの一般的なユースケースにおいて、お客様がAkamai EdgeWorkersを活用してエッジでより多くのことを行えるようにするための新機能も導入します。アップデートには次のような内容が含まれています。

● より大規模で複雑な関数のビルドと実行を可能にする、より高いリソース階層の制限です。Basic Compute 階層と Dynamic Compute 階層では、初期化中の最大 CPU 時間を 60 ミリ秒、実時間を 200 ミリ秒に引き上げました（これまでの 2 倍）。さらに、Dynamic Compute 階層では、すべてのイベントハンドラーの実行中における HTTP サブリクエストごとの最大実時間を 1 秒から 1.5 秒に増やしました。

● Standard TLSを使用するお客様へのサポートにより、EdgeWorkersの適用範囲が従来のアプリケーションやWebサイトを超えて拡大し、複雑でセグメント化された動画ストリームの配信を行えるようになります。