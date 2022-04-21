Blog da Akamai | Colocando a edge para trabalhar para você

Para muitas pessoas, “criar na edge” pode evocar imagens fantásticas de um poder computacional beirando à ficção científica, incorporado em dispositivos espalhados por toda parte e que consomem enormes volumes de dados. Estamos quase lá. A realidade atual é que mais cargas de trabalho estão migrando para a edge de olho nas vantagens e benefícios, mas muitas ainda consumem recursos em demasia para se tornarem viáveis. As cargas de trabalho possíveis de migrar geram resultados capazes de promover experiências digitais transformadoras, tanto para usuários quanto para desenvolvedores.

Como parte da atualização da plataforma realizada em abril de 2022, estamos simplificando o trabalho dos desenvolvedores de projetar, executar e depurar funções do EdgeWorkers.

● O EdgeWorkers agora se integra ao Visual Studio Code e ao ao IntelliJ, permitindo que você crie, modifique e ative funções do EdgeWorkers em seus ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs) favoritos. Isso proporciona aos desenvolvedores um espaço completo e centralizado para trabalhar e elimina os pontos problemáticos do desenvolvimento dessas funções em locais distintos.

● As equipes de DevOps agora podem usar o provedor do Akamai Terraform para provisionar e gerenciar funções do EdgeWorkers. Em combinação com outros produtos da Akamai, essa integração simplifica o trabalho dos desenvolvedores de gerenciar a infraestrutura da Akamai. Acesse nossa página de suporte do Terraform para saber mais sobre como usar o Akamai Terraform no GitHub, visualizar a documentação por meio da HashiCorp e aprender mais sobre a administração e o gerenciamento de configurações.

● Os desenvolvedores agora podem usar o DataStream 2 para obter visibilidade em tempo real dos detalhes de uso e execução das funções do EdgeWorkers, fornecendo métricas essenciais como uso de heap, tempo de CPU e tempo de execução total (wall time), além de insights detalhados sobre o tempo de execução e erros.

Também estamos introduzindo novos recursos para ajudar os clientes a fazerem mais na borda usando o Akamai EdgeWorkers em uma série de casos de uso comuns. Essas atualizações incluem:

● Limites mais altos na camada de recursos que permitem criar e executar funções maiores e mais complexas. Nos níveis de computação Básico e Dinâmico, as atualizações para um tempo máximo de CPU e real duplicaram de 60 para 200 milissegundos, respectivamente. Além disso, no nível de computação Dinâmico, o tempo máximo real por subsolicitação de HTTP durante a execução de todos os manipuladores de eventos aumentou de 1 para 1,5 segundo.

● O suporte para clientes que utilizam TLS Padrão (Standard TLS) expande o EdgeWorkers para além dos aplicativos e sites tradicionais, ajudando os clientes a entregarem fluxos de vídeo complexos e segmentados.