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Blog Akamai | La bordure d'Internet au service de vos besoins

Renny Shen

écrit par

Renny Shen

April 21, 2022

Renny Shen

écrit par

Renny Shen

Renny Shen is a senior product marketing manager here at Akamai, where he's responsible for our Cloud Security Solutions. He has over 15 years of experience in creating and marketing technology solutions for the enterprise market, including seven years at F5 Networks and a number of early-stage startups prior.

Pour de nombreuses personnes, « construire en bordure de l'Internet » peut évoquer des images fantastiques de puissance de calcul digne d'un film de science-fiction, intégrée aux terminaux qui nous entourent, traitant des volumes massifs de données. Nous y arrivons, petit à petit. Dans la situation actuelle, des charges de travail de plus en plus importantes se déplacent vers la bordure de l'Internet pour tirer parti de ses avantages, mais certaines sont encore trop gourmandes en ressources pour que cela soit réalisable. Pour les charges de travail pouvant être déplacées, les résultats peuvent conduire à des transformations digitales pour les utilisateurs comme pour les développeurs.

Dans le cadre de la mise à jour de la plateforme d'avril 2022, nous simplifions la création, l'exécution et le débogage des fonctions EdgeWorkers pour les développeurs.

●  EdgeWorkers s'intègre désormais à Visual Studio Code et IntelliJ, vous permettant ainsi de créer, modifier et activer des fonctions EdgeWorkers dans vos environnements de développement intégrés (IDE) préférés. Les développeurs disposent ainsi d'un environnement de travail centralisé de bout en bout et éliminent les difficultés liées au développement de toutes ces fonctions dans des emplacements distincts.   

●  Les équipes DevOps peuvent désormais utiliser le fournisseur Akamai Terraform pour provisionner et gérer les fonctions EdgeWorkers. Associée à d'autres produits Akamai, cette intégration facilite la gestion de l'infrastructure d'Akamai par les développeurs. Visitez notre page de support Terraform pour en savoir plus sur l'utilisation d'Akamai Terraform on GitHub, consulter la documentation via HashiCorp et obtenir plus d'informations sur l'administration et la gestion des configurations.

●  Les développeurs peuvent désormais utiliser DataStream 2 pour bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les détails d'utilisation et d'exécution des fonctions EdgeWorkers, fournissant des métriques essentielles telles que l'utilisation du tas (heap), le temps CPU et le temps réel (wall time), ainsi qu'un aperçu détaillé du temps d'exécution et des erreurs.

Nous introduisons également de nouvelles capacités pour aider les clients à en faire plus à l'edge grâce à Akamai EdgeWorkers, à travers une multitude de cas d'utilisation courants. Ces mises à jour incluent :

● Deslimites de niveau de ressources plus élevées qui vous permettent de concevoir et d'exécuter des fonctions plus volumineuses et plus complexes. Pour les niveaux de traitement Basique et Dynamique, les mises à jour du temps de processeur maximal et du temps de l'horloge murale maximal pendant l'initialisation sont doublées à 60 et 200 millisecondes, respectivement. En outre, au niveau de traitement Dynamique, le temps de l'horloge murale par sous-requête HTTP pendant l'exécution de tous les gestionnaires d'événements passe de 1 à 1,5 seconde. 

●  Le support pour les clients utilisant Standard TLS étend la portée d'EdgeWorkers au-delà des applications et sites web traditionnels, afin d'aider les clients à diffuser des flux vidéo complexes et segmentés.

Fig. 1 : Avec le nouveau Hello Akamai!, il est plus simple que jamais d'essayer EdgeWorkers d'Akamai Fig. 1 : Avec le nouveau Hello Akamai!, il est plus simple que jamais d'essayer EdgeWorkers d'Akamai

nfin, pour les développeurs utilisant Akamai qui souhaitent concocter leurs propres fonctions EdgeWorkers, nous introduisons les recettes EdgeWorkers sur TechDocs. Ces recettes facilitent le démarrage, avec un exemple de code et une documentation claire et concise sur ce que fait ce code.

Akamai a commencé son aventure dans le cloud avec le serverless computing à l'edge, car cela faisait sens pour nous. Akamai a toujours été la référence pour ses clients. C'est dans notre ADN d'être à la pointe. Et c'est parce que nous sommes déjà à la pointe que nous aidons nos clients à transformer leurs architectures d'applications. Mais la bordure de l'Internet n'est que le début.

Quelles sont les prochaines étapes ? 

Cette semaine, restez à l'affût des dernières actualités sur les plateformes. Nous allons explorer la façon dont Akamai anticipe l'évolution des menaces et adapte les protections pour sécuriser vos expériences digitales. Nous allons également mettre l'accent sur l'offre Zero Trust d'Akamai pour vous aider à mieux sécuriser vos équipes. Enfin, nous allons nous lancer tête baissée dans l'avenir et discuter de ce que cela signifie pour vous. Nous ne nous contentons plus de travailler en bordure de l'Internet : nous aidons nos clients à créer des expériences digitales plus puissantes.

 

Renny Shen

écrit par

Renny Shen

April 21, 2022

Renny Shen

écrit par

Renny Shen

Renny Shen is a senior product marketing manager here at Akamai, where he's responsible for our Cloud Security Solutions. He has over 15 years of experience in creating and marketing technology solutions for the enterprise market, including seven years at F5 Networks and a number of early-stage startups prior.

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