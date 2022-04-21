Blog Akamai | La bordure d'Internet au service de vos besoins

Pour de nombreuses personnes, « construire en bordure de l'Internet » peut évoquer des images fantastiques de puissance de calcul digne d'un film de science-fiction, intégrée aux terminaux qui nous entourent, traitant des volumes massifs de données. Nous y arrivons, petit à petit. Dans la situation actuelle, des charges de travail de plus en plus importantes se déplacent vers la bordure de l'Internet pour tirer parti de ses avantages, mais certaines sont encore trop gourmandes en ressources pour que cela soit réalisable. Pour les charges de travail pouvant être déplacées, les résultats peuvent conduire à des transformations digitales pour les utilisateurs comme pour les développeurs.

Dans le cadre de la mise à jour de la plateforme d'avril 2022, nous simplifions la création, l'exécution et le débogage des fonctions EdgeWorkers pour les développeurs.

● EdgeWorkers s'intègre désormais à Visual Studio Code et IntelliJ, vous permettant ainsi de créer, modifier et activer des fonctions EdgeWorkers dans vos environnements de développement intégrés (IDE) préférés. Les développeurs disposent ainsi d'un environnement de travail centralisé de bout en bout et éliminent les difficultés liées au développement de toutes ces fonctions dans des emplacements distincts.

● Les équipes DevOps peuvent désormais utiliser le fournisseur Akamai Terraform pour provisionner et gérer les fonctions EdgeWorkers. Associée à d'autres produits Akamai, cette intégration facilite la gestion de l'infrastructure d'Akamai par les développeurs. Visitez notre page de support Terraform pour en savoir plus sur l'utilisation d'Akamai Terraform on GitHub, consulter la documentation via HashiCorp et obtenir plus d'informations sur l'administration et la gestion des configurations.

● Les développeurs peuvent désormais utiliser DataStream 2 pour bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les détails d'utilisation et d'exécution des fonctions EdgeWorkers, fournissant des métriques essentielles telles que l'utilisation du tas (heap), le temps CPU et le temps réel (wall time), ainsi qu'un aperçu détaillé du temps d'exécution et des erreurs.

Nous introduisons également de nouvelles capacités pour aider les clients à en faire plus à l'edge grâce à Akamai EdgeWorkers, à travers une multitude de cas d'utilisation courants. Ces mises à jour incluent :

● Deslimites de niveau de ressources plus élevées qui vous permettent de concevoir et d'exécuter des fonctions plus volumineuses et plus complexes. Pour les niveaux de traitement Basique et Dynamique, les mises à jour du temps de processeur maximal et du temps de l'horloge murale maximal pendant l'initialisation sont doublées à 60 et 200 millisecondes, respectivement. En outre, au niveau de traitement Dynamique, le temps de l'horloge murale par sous-requête HTTP pendant l'exécution de tous les gestionnaires d'événements passe de 1 à 1,5 seconde.

● Le support pour les clients utilisant Standard TLS étend la portée d'EdgeWorkers au-delà des applications et sites web traditionnels, afin d'aider les clients à diffuser des flux vidéo complexes et segmentés.