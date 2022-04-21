Blog di Akamai | Fate lavorare l'edge al vostro posto

Infine, per gli sviluppatori che utilizzano Akamai e desiderano 'mettersi ai fornelli' con le proprie funzioni EdgeWorkers, stiamo introducendo le ricette di EdgeWorkers su TechDocs. Le formule semplificano la fase iniziale, mostrando il codice di esempio insieme a una documentazione chiara e concisa sulle funzioni del codice.

Akamai ha iniziato il suo percorso nel cloud con il serverless computing all'edge, perché per noi aveva senso. Akamai è sempre stata l'edge per i nostri clienti. Essere sull'edge è nel nostro DNA ed è proprio perché ci troviamo già lì che stiamo aiutando i nostri clienti a trasformare le architetture delle loro applicazioni. Ma l'edge è solo l'inizio.

Cosa ci aspetta per il futuro?

Tenete d'occhio altre notizie sull'aggiornamento della piattaforma questa settimana. Esploreremo i modi in cui Akamai anticipa l'evoluzione delle minacce e adatta i sistemi di protezione per conferire affidabilità alle experience digitali. Concentreremo anche l'attenzione sull'offerta Zero Trust di Akamai per aiutarvi a proteggere meglio la forza lavoro. Infine, ci immergeremo prima nel futuro e discuteremo su cosa significa per le vostre esigenze. Non ci limitiamo più a offrire l'edge : stiamo aiutando i clienti a creare experience digitali più potenti.