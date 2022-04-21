Blog di Akamai | Fate lavorare l'edge al vostro posto
Per molti, l'espressione "creare sull'edge" può evocare immagini fantastiche di una potenza di elaborazione quasi fantascientifica integrata nei dispositivi che ci circondano, in grado di gestire enormi volumi di dati. Ci stiamo arrivando. La realtà odierna è che un numero sempre maggiore di carichi di lavoro si stanno spostando verso l'edge per sfruttarne i vantaggi, ma i costi in termini di risorse sono ancora molto elevati da sostenere. Per i carichi di lavoro da poter spostare, i risultati possono offrire experience digitali trasformative sia per gli utenti che per gli sviluppatori.
Nell'ambito dell'aggiornamento della piattaforma di aprile 2022, stiamo semplificando la creazione, l'esecuzione e il debug delle funzioni di EdgeWorkers per gli sviluppatori.
● EdgeWorkers ora si integra con Visual Studio Code e IntelliJ, consentendo di creare, modificare e attivare le funzioni EdgeWorkers nei propri ambienti di sviluppo integrati (IDE) preferiti. Ciò offre agli sviluppatori un ambiente di lavoro end-to-end centralizzato ed elimina i punti deboli dello sviluppo di tutte queste funzioni in posizioni separate.
● I team DevOps possono ora utilizzare il provider Akamai Terraform per configurare e gestire le funzioni EdgeWorkers. Combinata con altri prodotti Akamai, questa integrazione semplifica la gestione dell'infrastruttura di Akamai per gli sviluppatori. Visita la nostra pagina di supporto di Terraform per saperne di più su come utilizzare Akamai Terraform su GitHub, consultare la documentazione tramite HashiCorp e ottenere maggiori informazioni sull'amministrazione e la gestione delle configurazioni.
● Gli sviluppatori possono ora utilizzare DataStream 2 per ottenere visibilità in tempo reale sui dettagli di utilizzo ed esecuzione delle funzioni EdgeWorkers, che fornisce metriche essenziali come l'utilizzo dell'heap, il tempo di CPU e il wall time, oltre a informazioni dettagliate sui tempi di esecuzione e sugli errori.
Stiamo inoltre introducendo nuove funzionalità per aiutare i clienti a fare di più all'edge utilizzando Akamai EdgeWorkers in una vasta gamma di casi d'uso comuni. Tali aggiornamenti includono:
● Limiti più elevati per i livelli di risorse che consentono di creare ed eseguire funzioni più grandi e complesse. Per entrambi i livelli di elaborazione Basic e Dynamic, gli aggiornamenti del tempo massimo della CPU e del tempo di esecuzione totale durante l'inizializzazione sono stati raddoppiati, rispettivamente, a 60 e 200 millisecondi. Inoltre, al livello di elaborazione Dynamic, il tempo massimo di esecuzione per richiesta secondaria HTTP durante l'esecuzione di tutti i gestori di eventi è aumentato da 1 a 1,5 secondi.
● Il supporto per i clienti che utilizzano Standard TLS estende l'uso di EdgeWorkers oltre le tradizionali applicazioni e siti web, aiutando i clienti a distribuire flussi video complessi e segmentati.
Infine, per gli sviluppatori che utilizzano Akamai e desiderano 'mettersi ai fornelli' con le proprie funzioni EdgeWorkers, stiamo introducendo le ricette di EdgeWorkers su TechDocs. Le formule semplificano la fase iniziale, mostrando il codice di esempio insieme a una documentazione chiara e concisa sulle funzioni del codice.
Akamai ha iniziato il suo percorso nel cloud con il serverless computing all'edge, perché per noi aveva senso. Akamai è sempre stata l'edge per i nostri clienti. Essere sull'edge è nel nostro DNA ed è proprio perché ci troviamo già lì che stiamo aiutando i nostri clienti a trasformare le architetture delle loro applicazioni. Ma l'edge è solo l'inizio.
Cosa ci aspetta per il futuro?
Tenete d'occhio altre notizie sull'aggiornamento della piattaforma questa settimana. Esploreremo i modi in cui Akamai anticipa l'evoluzione delle minacce e adatta i sistemi di protezione per conferire affidabilità alle experience digitali. Concentreremo anche l'attenzione sull'offerta Zero Trust di Akamai per aiutarvi a proteggere meglio la forza lavoro. Infine, ci immergeremo prima nel futuro e discuteremo su cosa significa per le vostre esigenze. Non ci limitiamo più a offrire l'edge : stiamo aiutando i clienti a creare experience digitali più potenti.