„Entwicklung an der Edge“ wird oftmals mit Vorstellungen aus der Science Fiction assoziiert, in der Menschen von Geräten mit umfassender Rechenleistung umgeben sind, die spielerisch riesige Datenmengen verarbeiten können. Allmählich werden wir an diesen Punkt gelangen. Bereits heute werden immer mehr Workloads an die Edge verschoben, um deren Vorteile zu nutzen. Viele Workloads sind hierfür jedoch noch zu ressourcenintensiv. Workloads, die sich verschieben lassen, bieten das Potenzial für völlig neuartige digitale Erlebnisse sowohl für Nutzer als auch für Entwickler.

Mit dem Plattform-Update vom April 2022 erleichtern wir Entwicklern das Erstellen, Ausführen und Debuggen von EdgeWorkers-Funktionen.

● ist jetzt in Visual Studio Code und IntelliJ, sodass Sie EdgeWorkers-Funktionen in Ihren bevorzugten integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) erstellen, ändern und aktivieren können. Entwickler verfügen damit über einen zentralisierten End-to-End-Arbeitsplatz und es lassen sich Probleme vermeiden, die bei der Entwicklung all dieser Funktionen an unterschiedlichen Standorten entstehen könnten.

● DevOps-Teams können jetzt den Akamai-Terraform-Provider nutzen, um EdgeWorkers-Funktionen bereitzustellen und zu verwalten. In Kombination mit anderen Produkten von Akamai erleichtert diese Integration Entwicklern die Verwaltung der Akamai-Infrastruktur. Besuchen Sie unsere Terraform-Supportseite, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Akamai Terraform auf GitHub nutzen, die Dokumentation über HashiCorp einsehen und weitere Informationen zur Administration und Verwaltung von Konfigurationen erhalten können.

● Entwickler können jetzt DataStream 2 nutzen, um Echtzeit-Einblicke in die Nutzungs- und Ausführungsdetails von EdgeWorkers-Funktionen zu erhalten. Dies liefert wichtige Metriken wie die Heap-Auslastung, die CPU- und Gesamtlaufzeit (Wall Time) sowie detaillierte Einblicke in Ausführungszeiten und Fehler.

Wir führen außerdem neue Funktionen ein, um Kunden dabei zu unterstützen, mithilfe von Akamai EdgeWorkers bei einer Vielzahl gängiger Anwendungsfälle mehr direkt an der Edge zu erledigen. Diese Aktualisierungen umfassen:

● Höhere Ressourcen-Tier-Limits, die es Ihnen ermöglichen, größere und komplexere Funktionen zu erstellen und auszuführen. Für die Nutzungsstufen Basic Compute und Dynamic Compute wurden die Aktualisierungen für die maximale CPU-Zeit sowie die abgelaufene Echtzeit während der Initialisierung auf 60 bzw. 200 Millisekunden verdoppelt. Außerdem wird bei der Nutzungsstufe Dynamic Compute die maximal abgelaufene Echtzeit pro HTTP-Subanforderung während der Ausführung aller Ereignis-Handler von 1 auf 1,5 Sekunden erhöht.

● Die Unterstützung für Kunden, die Standard TLS nutzen erweitert den Einsatzbereich von EdgeWorkers über traditionelle Anwendungen und Websites hinaus und hilft Kunden dabei, komplexe, segmentierte Videostreams bereitzustellen.