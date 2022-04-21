Akamai 블로그 | 엣지 활용하기

많은 사람들이 ‘엣지에서 구축'한다는 것을 들고 주변의 모든 장치에 구축된 컴퓨팅 성능이 거대한 양의 데이터를 처리하는 공상 과학 같은 환상적인 이미지를 떠올릴 수 있습니다. 우리는 그 단계에 다가가고 있습니다. 오늘날 점점 많은 워크로드가 그 이점을 활용하기 위해 엣지로 이동하고 있지만, 아직도 많은 워크로드는 실현 불가능할 정도로 지나치게 리소스 집약적입니다. 이동 가능한 워크로드를 통해 사용자와 개발자 모두에게 혁신적인 디지털 경험을 제공할 수 있습니다.

2022년 4월 플랫폼 업데이트의 일부로, 개발자가 EdgeWorkers 기능을 쉽게 구축, 실행 및 디버깅할 수 있습니다.

● EdgeWorkers가 이제 Visual Studio Code 및 IntelliJ와 통합되므로, 즐겨 사용하는 통합 개발 환경(IDE)에서 EdgeWorkers 함수를 직접 생성, 수정 및 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 개발자에게 중앙 집중식 엔드 투 엔드 작업 환경을 제공하고, 이러한 모든 기능을 별도의 장소에서 개발할 때 발생하는 문제를 제거합니다.

● DevOps 팀은 이제 Akamai Terraform provider를 사용하여 EdgeWorkers 함수를 프로비저닝하고 관리할 수 있습니다. 다른 Akamai 제품과의 통합을 통해 개발자는 Akamai의 인프라를 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다. GitHub에서 Akamai Terraform을 사용하는 방법, HashiCorp를 통한 문서 확인, 그리고 구성 관리 및 행정에 대해 자세히 알아보려면 당사의 'Terraform 지원 페이지'를 방문하십시오.

● 개발자는 이제 DataStream 2를 사용하여 EdgeWorkers 함수의 사용 및 실행 세부 정보를 실시간으로 파악할 수 있으며, 힙(heap) 사용량, CPU 및 월 타임(wall time)과 같은 필수 메트릭은 물론 실행 시간과 오류에 대한 상세한 인사이트를 제공받을 수 있습니다.

또한 고객이 다양한 일반적인 사용 사례에 걸쳐 Akamai EdgeWorkers를 사용해 에지(edge)에서 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 새로운 기능을 선보입니다. 업데이트에는 다음이 포함됩니다.

● 더 크고 복잡한 함수를 빌드하고 실행할 수 있도록 지원하는 더 높은 리소스 계층 제한입니다. 기본 컴퓨팅과 동적 컴퓨팅 계층 모두에서 초기화 중의 최대 CPU 시간 및 벽 시간 업데이트는 각각 60밀리초와 200밀리초로 배가됩니다. 또한 동적 컴퓨팅 계층에서는 모든 이벤트 핸들러 실행 중 HTTP 하위 요청 당 최대 벽 시간이 1초에서 1.5초로 증가합니다.

● Standard TLS를 사용하는 고객'에 대한 지원이 추가되면서 EdgeWorkers의 범위가 기존의 애플리케이션 및 웹사이트를 넘어 확장되었으며, 이를 통해 고객이 복잡하고 세분화된 비디오 스트림을 원활하게 전송할 수 있도록 돕습니다.