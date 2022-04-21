X
Akamai는 LayerX를 인수하여 모든 브라우저에서 엔드투엔드 보안과 실시간 AI 사용 제어 기능을 제공합니다. 자세한 정보
Akamai
로그인
로그인 Close
Cloud Manager
클라우드 컴퓨팅 서비스 관리
로그인 Close
Control Center
보안 및 딜리버리 서비스 관리
Dark background with blue code overlay

블로그

Akamai 블로그 | 엣지 활용하기

Renny Shen

에 의해 작성

Renny Shen

April 21, 2022

Renny Shen

에 의해 작성

Renny Shen

Renny Shen is a senior product marketing manager here at Akamai, where he's responsible for our Cloud Security Solutions. He has over 15 years of experience in creating and marketing technology solutions for the enterprise market, including seven years at F5 Networks and a number of early-stage startups prior.

많은 사람들이 ‘엣지에서 구축'한다는 것을 들고 주변의 모든 장치에 구축된 컴퓨팅 성능이 거대한 양의 데이터를 처리하는 공상 과학 같은 환상적인 이미지를 떠올릴 수 있습니다. 우리는 그 단계에 다가가고 있습니다. 오늘날 점점 많은 워크로드가 그 이점을 활용하기 위해 엣지로 이동하고 있지만, 아직도 많은 워크로드는 실현 불가능할 정도로 지나치게 리소스 집약적입니다. 이동 가능한 워크로드를 통해 사용자와 개발자 모두에게 혁신적인 디지털 경험을 제공할 수 있습니다.

2022년 4월 플랫폼 업데이트의 일부로, 개발자가 EdgeWorkers 기능을 쉽게 구축, 실행 및 디버깅할 수 있습니다.

●  EdgeWorkers가 이제 Visual Studio CodeIntelliJ와 통합되므로, 즐겨 사용하는 통합 개발 환경(IDE)에서 EdgeWorkers 함수를 직접 생성, 수정 및 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 개발자에게 중앙 집중식 엔드 투 엔드 작업 환경을 제공하고, 이러한 모든 기능을 별도의 장소에서 개발할 때 발생하는 문제를 제거합니다.   

●  DevOps 팀은 이제 Akamai Terraform provider를 사용하여 EdgeWorkers 함수를 프로비저닝하고 관리할 수 있습니다. 다른 Akamai 제품과의 통합을 통해 개발자는 Akamai의 인프라를 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다. GitHub에서 Akamai Terraform을 사용하는 방법, HashiCorp를 통한 문서 확인, 그리고 구성 관리 및 행정에 대해 자세히 알아보려면 당사의 'Terraform 지원 페이지'를 방문하십시오.

●  개발자는 이제 DataStream 2를 사용하여 EdgeWorkers 함수의 사용 및 실행 세부 정보를 실시간으로 파악할 수 있으며, 힙(heap) 사용량, CPU 및 월 타임(wall time)과 같은 필수 메트릭은 물론 실행 시간과 오류에 대한 상세한 인사이트를 제공받을 수 있습니다.

또한 고객이 다양한 일반적인 사용 사례에 걸쳐 Akamai EdgeWorkers를 사용해 에지(edge)에서 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 새로운 기능을 선보입니다. 업데이트에는 다음이 포함됩니다.

● 더 크고 복잡한 함수를 빌드하고 실행할 수 있도록 지원하는 더 높은 리소스 계층 제한입니다. 기본 컴퓨팅과 동적 컴퓨팅 계층 모두에서 초기화 중의 최대 CPU 시간 및 벽 시간 업데이트는 각각 60밀리초와 200밀리초로 배가됩니다. 또한 동적 컴퓨팅 계층에서는 모든 이벤트 핸들러 실행 중 HTTP 하위 요청 당 최대 벽 시간이 1초에서 1.5초로 증가합니다. 

● Standard TLS를 사용하는 고객'에 대한 지원이 추가되면서 EdgeWorkers의 범위가 기존의 애플리케이션 및 웹사이트를 넘어 확장되었으며, 이를 통해 고객이 복잡하고 세분화된 비디오 스트림을 원활하게 전송할 수 있도록 돕습니다.

그림 1: 새로운 Hello Akamai!에서는 Akamai EdgeWorkers를 어느 때보다도 쉽게 체험해 볼 수 있습니다 그림 1: 새로운 Hello Akamai!에서는 Akamai EdgeWorkers를 어느 때보다도 쉽게 체험해 볼 수 있습니다

마지막으로, 자신만의 EdgeWorkers 함수를 직접 '요리'해보고 싶은 Akamai 이용 개발자들을 위해 TechDocs의 EdgeWorkers 레시피를 새롭게 선보입니다. 이 레시피는 샘플 코드와 코드가 어떤 역할을 하는지에 대한 명확하고 간결한 설명을 제공하여 사용자가 간단하게 시작할 수 있습니다.

Akamai는 에지에서의 서버리스 컴퓨팅과 함께 컴퓨팅 여정을 시작했습니다. 그것이 저희에게 가장 합리적인 방향이었기 때문입니다. Akamai는 항상 고객들의 엣지였습니다. 엣지는 우리의 DNA에 있습니다. 우리는 고객이 애플리케이션 아키텍처를 혁신할 수 있도록 지원함으로써 이 자리에 올 수 있었습니다. 하지만 엣지는 시작에 불과합니다.

다음 단계는 무엇일까요? 

이번 주에 찾아올 더 많은 플랫폼 업데이트 뉴스를 놓치지 마세요. Akamai가 어떻게 변화하는 위협을 예상하고 보안 기능을 조정함으로써 신뢰할 수 있는 디지털 경험을 제공하는지 알아봅니다. 또한 직원을 더 안전하게 보호할 수 있게 해 주는 Akamai의 제로 트러스트 제품에 대해 중점적으로 설명합니다. 그리고 마지막으로 미래를 지향하면서 고객을 위해 무엇을 해야 하는지에 대해 먼저 논의할 것입니다. Akamai는 이제 엣지를 제공하는 데서 그치지 않습니다.  고객의 더욱 강력한 디지털 경험 구축을 지원합니다.

 

Renny Shen

에 의해 작성

Renny Shen

April 21, 2022

Renny Shen

에 의해 작성

Renny Shen

Renny Shen is a senior product marketing manager here at Akamai, where he's responsible for our Cloud Security Solutions. He has over 15 years of experience in creating and marketing technology solutions for the enterprise market, including seven years at F5 Networks and a number of early-stage startups prior.

관련 블로그 게시물

엣지로의 전환이 가속되고 있으며, 이는 Akamai의 분산형 클라우드 및 엣지 비전과 완벽하게 일치합니다.
엣지로의 전환이 가속되고 있으며, 이는 Akamai의 분산형 클라우드 및 엣지 비전과 완벽하게 일치합니다.

엣지로의 전환이 가속되고 있습니다

December 02, 2024
IDC MarketScape 보고서는 엣지 전송 서비스 카테고리의 공급업체를 평가했습니다. Akamai가 리더로 선정된 이유를 읽어보세요.
~에 의해 Ari Weil
자세히 보기
Akamai Malware Protection brings a preventative solution to web apps and APIs, protecting them from malicious file uploads by scanning file uploads at the edge.

파일 업로드 스캔을 위한 Malware Protection 소개

January 31, 2023
Malware Protection 기능은 엣지에서 한 번 스캔하고 멀웨어로 인해 시간과 예산을 낭비하지 않도록 방지할 수 있습니다.
~에 의해 Abigail Ojeda
자세히 보기
Blue wave illustration

새로운 엣지 컴퓨팅 사용 사례

June 21, 2021
엣지 컴퓨팅 사고적 리더십의 첫 번째 규칙은 엣지(edge)라는 용어를 과도하게 사용하지 말라는 것입니다. 이 주제에 대한 블로그 시리즈를 진행하면서 엣지를 정의하고, 엣지 컴퓨팅에 대해 설명했으며, 엣지 컴퓨팅의 경제학에 대해 논의했습니다. 또한 몇몇 게시물에서는 사람들이 이 모든 것을 이해하는 것이 얼마나 혼란스러울 수 있는지 설명했습니다. 이 모든 것을 하나로 연결하기 위해 고객이 Akamai의 엣지 플랫폼을 사용해 실제 문제를 해결한 사용 사례를 중점적으로 소개해 드리고자 합니다.
~에 의해 Ari Weil
자세히 보기