Akamai 블로그 | 엣지 활용하기
많은 사람들이 ‘엣지에서 구축'한다는 것을 들고 주변의 모든 장치에 구축된 컴퓨팅 성능이 거대한 양의 데이터를 처리하는 공상 과학 같은 환상적인 이미지를 떠올릴 수 있습니다. 우리는 그 단계에 다가가고 있습니다. 오늘날 점점 많은 워크로드가 그 이점을 활용하기 위해 엣지로 이동하고 있지만, 아직도 많은 워크로드는 실현 불가능할 정도로 지나치게 리소스 집약적입니다. 이동 가능한 워크로드를 통해 사용자와 개발자 모두에게 혁신적인 디지털 경험을 제공할 수 있습니다.
2022년 4월 플랫폼 업데이트의 일부로, 개발자가 EdgeWorkers 기능을 쉽게 구축, 실행 및 디버깅할 수 있습니다.
● EdgeWorkers가 이제 Visual Studio Code 및 IntelliJ와 통합되므로, 즐겨 사용하는 통합 개발 환경(IDE)에서 EdgeWorkers 함수를 직접 생성, 수정 및 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 개발자에게 중앙 집중식 엔드 투 엔드 작업 환경을 제공하고, 이러한 모든 기능을 별도의 장소에서 개발할 때 발생하는 문제를 제거합니다.
● DevOps 팀은 이제 Akamai Terraform provider를 사용하여 EdgeWorkers 함수를 프로비저닝하고 관리할 수 있습니다. 다른 Akamai 제품과의 통합을 통해 개발자는 Akamai의 인프라를 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다. GitHub에서 Akamai Terraform을 사용하는 방법, HashiCorp를 통한 문서 확인, 그리고 구성 관리 및 행정에 대해 자세히 알아보려면 당사의 'Terraform 지원 페이지'를 방문하십시오.
● 개발자는 이제 DataStream 2를 사용하여 EdgeWorkers 함수의 사용 및 실행 세부 정보를 실시간으로 파악할 수 있으며, 힙(heap) 사용량, CPU 및 월 타임(wall time)과 같은 필수 메트릭은 물론 실행 시간과 오류에 대한 상세한 인사이트를 제공받을 수 있습니다.
또한 고객이 다양한 일반적인 사용 사례에 걸쳐 Akamai EdgeWorkers를 사용해 에지(edge)에서 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 새로운 기능을 선보입니다. 업데이트에는 다음이 포함됩니다.
● 더 크고 복잡한 함수를 빌드하고 실행할 수 있도록 지원하는 더 높은 리소스 계층 제한입니다. 기본 컴퓨팅과 동적 컴퓨팅 계층 모두에서 초기화 중의 최대 CPU 시간 및 벽 시간 업데이트는 각각 60밀리초와 200밀리초로 배가됩니다. 또한 동적 컴퓨팅 계층에서는 모든 이벤트 핸들러 실행 중 HTTP 하위 요청 당 최대 벽 시간이 1초에서 1.5초로 증가합니다.
● Standard TLS를 사용하는 고객'에 대한 지원이 추가되면서 EdgeWorkers의 범위가 기존의 애플리케이션 및 웹사이트를 넘어 확장되었으며, 이를 통해 고객이 복잡하고 세분화된 비디오 스트림을 원활하게 전송할 수 있도록 돕습니다.
마지막으로, 자신만의 EdgeWorkers 함수를 직접 '요리'해보고 싶은 Akamai 이용 개발자들을 위해 TechDocs의 EdgeWorkers 레시피를 새롭게 선보입니다. 이 레시피는 샘플 코드와 코드가 어떤 역할을 하는지에 대한 명확하고 간결한 설명을 제공하여 사용자가 간단하게 시작할 수 있습니다.
Akamai는 에지에서의 서버리스 컴퓨팅과 함께 컴퓨팅 여정을 시작했습니다. 그것이 저희에게 가장 합리적인 방향이었기 때문입니다. Akamai는 항상 고객들의 엣지였습니다. 엣지는 우리의 DNA에 있습니다. 우리는 고객이 애플리케이션 아키텍처를 혁신할 수 있도록 지원함으로써 이 자리에 올 수 있었습니다. 하지만 엣지는 시작에 불과합니다.
다음 단계는 무엇일까요?
이번 주에 찾아올 더 많은 플랫폼 업데이트 뉴스를 놓치지 마세요. Akamai가 어떻게 변화하는 위협을 예상하고 보안 기능을 조정함으로써 신뢰할 수 있는 디지털 경험을 제공하는지 알아봅니다. 또한 직원을 더 안전하게 보호할 수 있게 해 주는 Akamai의 제로 트러스트 제품에 대해 중점적으로 설명합니다. 그리고 마지막으로 미래를 지향하면서 고객을 위해 무엇을 해야 하는지에 대해 먼저 논의할 것입니다. Akamai는 이제 엣지를 제공하는 데서 그치지 않습니다. 고객의 더욱 강력한 디지털 경험 구축을 지원합니다.