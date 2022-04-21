Akamai 博客 | 让边缘为您服务

说到“在边缘构建”，很多人可能会联想到类似科幻片的神奇画面，就像我们周围的所有设备都拥有超乎寻常的计算能力，能够处理海量的数据。这种幻想已经快要成为现实。当前，越来越多的工作负载正转移到边缘，以利用边缘计算的优势，但很多工作负载仍过度依赖资源而难以转移。对于可以转移的工作负载，在边缘处理可以彻底改变用户和开发人员的数字体验。

2022 年 4 月的平台更新完成后，开发人员将能够更轻松地构建、执行和调试 EdgeWorkers 功能。

● EdgeWorkers 现已支持与 Visual Studio Code 和 IntelliJ 集成，您可直接在常用的集成开发环境（IDE）中创建、修改并激活 EdgeWorkers 功能。这为开发人员提供了一个端到端的集中式工作平台，避免了在不同位置开发所有这些功能的麻烦。

● DevOps团队现可使用 Akamai Terraform Provider 来配置和管理 EdgeWorkers 功能。这项集成结合其他 Akamai 产品，可以帮助开发人员更轻松地管理 Akamai 的基础设施。请访问我们的 Terraform 支持页面，详细了解如何在 GitHub 上使用 Akamai Terraform、通过 Hashicorp 查阅相关文档，以及配置的管理与维护方法。

● 开发人员现在可以借助 DataStream 2 实时了解 EdgeWorkers 功能的使用与执行详情，获取堆内存使用率、CPU与挂钟时间等关键指标，并深入了解执行耗时与错误情况。

我们还推出了一系列新功能，助力客户借助Akamai EdgeWorkers，在边缘侧针对多种常见应用场景实现更多可能。这些更新包括：

● 更高的资源层级上限，助您构建并运行规模更大、逻辑更复杂的功能。对于基本计算层和动态计算层，初始化期间最大 CPU 时间和系统时间已翻倍，分别为 60 毫秒和 200 毫秒。此外，在动态计算层，所有事件处理程序执行期间每个 HTTP 子请求的最长系统时间从 1 秒增加到了 1.5 秒。

● 支持使用 Standard TLS 的客户，使 EdgeWorkers 的应用范围从传统的应用程序与网站，进一步扩展至复杂的分段视频流分发场景。