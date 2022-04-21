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博客

Akamai 博客 | 让边缘为您服务

Renny Shen

寫於

Renny Shen

April 21, 2022

Renny Shen

寫於

Renny Shen

Renny Shen is a senior product marketing manager here at Akamai, where he's responsible for our Cloud Security Solutions. He has over 15 years of experience in creating and marketing technology solutions for the enterprise market, including seven years at F5 Networks and a number of early-stage startups prior.

说到“在边缘构建”，很多人可能会联想到类似科幻片的神奇画面，就像我们周围的所有设备都拥有超乎寻常的计算能力，能够处理海量的数据。这种幻想已经快要成为现实。当前，越来越多的工作负载正转移到边缘，以利用边缘计算的优势，但很多工作负载仍过度依赖资源而难以转移。对于可以转移的工作负载，在边缘处理可以彻底改变用户和开发人员的数字体验。

2022 年 4 月的平台更新完成后，开发人员将能够更轻松地构建、执行和调试 EdgeWorkers 功能。

● EdgeWorkers 现已支持与 Visual Studio CodeIntelliJ 集成，您可直接在常用的集成开发环境（IDE）中创建、修改并激活 EdgeWorkers 功能。这为开发人员提供了一个端到端的集中式工作平台，避免了在不同位置开发所有这些功能的麻烦。   

●  DevOps团队现可使用 Akamai Terraform Provider 来配置和管理 EdgeWorkers 功能。这项集成结合其他 Akamai 产品，可以帮助开发人员更轻松地管理 Akamai 的基础设施。请访问我们的 Terraform 支持页面，详细了解如何在 GitHub 上使用 Akamai Terraform、通过 Hashicorp 查阅相关文档，以及配置的管理与维护方法。

● 开发人员现在可以借助 DataStream 2 实时了解 EdgeWorkers 功能的使用与执行详情，获取堆内存使用率、CPU与挂钟时间等关键指标，并深入了解执行耗时与错误情况。

我们还推出了一系列新功能，助力客户借助Akamai EdgeWorkers，在边缘侧针对多种常见应用场景实现更多可能。这些更新包括：

更高的资源层级上限，助您构建并运行规模更大、逻辑更复杂的功能。对于基本计算层和动态计算层，初始化期间最大 CPU 时间和系统时间已翻倍，分别为 60 毫秒和 200 毫秒。此外，在动态计算层，所有事件处理程序执行期间每个 HTTP 子请求的最长系统时间从 1 秒增加到了 1.5 秒。

●  支持使用 Standard TLS 的客户，使 EdgeWorkers 的应用范围从传统的应用程序与网站，进一步扩展至复杂的分段视频流分发场景。

图 1：有了新的 Hello Akamai!，试用 Akamai EdgeWorkers 更轻松 图 1：有了新的 Hello Akamai!，试用 Akamai EdgeWorkers 更轻松

最后，对于使用 Akamai、希望自行"调配"专属EdgeWorkers功能的开发者，我们在 TechDocs 上推出了 EdgeWorkers Recipes（开发示例集）。这些方法提供示例代码，并用清晰简洁的文档说明了代码的用途，帮助您轻松入门。

Akamai的计算之旅始于边缘无服务器计算，因为这对我们而言是顺理成章的选择。Akamai 一直致力于为客户打造边缘优势。在边缘保持领先地位是我们的传统。我们借助自身的这种优势来帮助客户实现应用程序架构的转型。但边缘服务只是开始。

接下来是什么？ 

请留意本周有关平台的更多更新消息。Akamai 采取各种方法来预测不断变化的威胁并调整保护措施，以带给客户值得信赖的数字体验。接下来我们将探讨这些方面。我们还将重点介绍 Akamai 的 Zero Trust 产品，帮助您进一步确保内部安全性。最后，我们将讨论未来的趋势及其意义。我们不再只提供边缘优势，我们正帮助客户打造更有影响力的数字体验。

 

Renny Shen

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Renny Shen

April 21, 2022

Renny Shen

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Renny Shen

Renny Shen is a senior product marketing manager here at Akamai, where he's responsible for our Cloud Security Solutions. He has over 15 years of experience in creating and marketing technology solutions for the enterprise market, including seven years at F5 Networks and a number of early-stage startups prior.

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