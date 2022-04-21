Blog Akamai | Aprovecha el Edge a tu favor

Para muchas personas, "desarrollar en el edge" puede evocar imágenes casi de ciencia ficción: una potencia computacional extraordinaria integrada en dispositivos a nuestro alrededor, procesando volúmenes masivos de datos. Estamos llegando. La realidad actual es que cada vez más cargas de trabajo se trasladan al edge para aprovechar sus ventajas, aunque muchas siguen siendo demasiado intensivas en recursos para ser viables. Para las cargas de trabajo que sí pueden trasladarse, los resultados pueden traducirse en experiencias digitales transformadoras tanto para usuarios como para desarrolladores.

Como parte de la actualización de plataforma de abril de 2022, estamos facilitando a los desarrolladores la creación, ejecución y depuración de funciones de EdgeWorkers.

● EdgeWorkers ahora se integra con Visual Studio Code e IntelliJ, para que puedas crear, modificar y activar funciones de EdgeWorkers en tus entornos de desarrollo integrado favoritos. Esto ofrece a los desarrolladores un espacio centralizado e integral para trabajar, y elimina las fricciones de desarrollar todas estas funciones en ubicaciones separadas.

● Los equipos de DevOps ahora pueden usar el proveedor el proveedor Terraform de Akamai para aprovisionar y gestionar funciones de EdgeWorkers. Combinada con otros productos de Akamai, esta integración facilita a los desarrolladores la gestión de la infraestructura de Akamai. Visita nuestra página de soporte de Terraform para obtener más información sobre cómo usar Akamai Terraform en GitHub, consultar la documentación a través de Hashicorp y conocer más sobre la administración y gestión de configuraciones.

● Los desarrolladores ahora pueden usar DataStream 2 para obtener visibilidad en tiempo real sobre el uso y los detalles de ejecución de las funciones de EdgeWorkers, proporcionando métricas esenciales como el uso de memoria heap, el tiempo de CPU y de reloj, y un análisis detallado del tiempo de ejecución y los errores.

También estamos introduciendo nuevas funcionalidades para ayudar a los clientes a sacar mayor partido del edge con Akamai EdgeWorkers en una amplia variedad de casos de uso comunes. Estas actualizaciones incluyen:

● Límites de nivel de recursos más elevados que permiten crear y ejecutar funciones más grandes y complejas. Tanto para los niveles de cómputo Basic como Dynamic, las actualizaciones al tiempo máximo de CPU y de reloj durante la inicialización se duplican a 60 y 200 milisegundos, respectivamente. Además, en el nivel de cómputo Dynamic, el tiempo de reloj máximo por subpetición HTTP durante la ejecución de todos los controladores de eventos aumenta de 1 a 1,5 segundos.

● El soporte para clientes que utilizan TLS estándar amplía EdgeWorkers más allá de las aplicaciones y sitios web tradicionales, ayudando a ofrecer transmisiones de video complejas y segmentadas.