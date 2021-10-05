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「なぜ」と問いかける力：Akamai の目的を再発見する

Kim Salem-Jackson

執筆者

Kim Salem-Jackson

October 05, 2021

Kim Salem-Jackson

執筆者

Kim Salem-Jackson

データに基づくグローバルマーケティングを主導する役員である Kim Salem-Jackson は、その 20 年以上のキャリアを通じて、成長エンジンとしてのマーケティングの活用や、ビジネスに対するマーケティング効果の拡大に力を入れてきました。高度な分析やデータサイエンス、そしてそれらのデータを利用して最適なマーケティング効率を達成することに情熱を持って取り組んでいます。以前は、Akamai の Global Marketing & Corporate Communications 担当 Senior Vice President として、グローバルフィールド、顧客マーケティングとチャネルマーケティング、イベント、コーポレートコミュニケーション、販売開発の組織を率いていました。

私は今年初めに Akamai の Chief Marketing Officer に就任しましたが、その際、インパクトのあるグローバルキャンペーンを企画するようにチームを鼓舞しました。つまり、Akamai が「何をする企業なのか」だけでなく、「何を可能にする企業なのか」を伝えるキャンペーンです。すぐに明らかになったのは、Akamai が「可能にすること」を真摯に伝えるには、まず私たちの 「なぜ」 を明らかにする必要があったということです — なぜ Akamai は存在するのか、Akamai が世界に与える影響力とはどのようなものなのかという点を明らかにする必要がありました。

この発見は、Akamai だけの問題ではありませんでした。 Forbesによると、CxO の 58% は「ブランドの目的」という議題が経営幹部レベルの会議でよく議論されることに同意しており、CxO の約 2/3 は、明確に定義された目的を持ち、社会的にポジティブな影響を与えることが非常に重要だと答えています。もちろん正当な理由があります。世界全体で 67% の人々は、良いサービスや製品を提供するだけでなく、社会にポジティブな貢献をしているブランドを選択することが重要だという意見に同意しています（出典：Ipsos Global Trends）。

Akamai の目的を理解するためには、まず成り立ちから見ていくべきでしょう。 Tom LeightonDanny Lewin が Akamai を設立した当時は、初期のインターネットが抱える課題に取り組むという大きなチャンスがありました。Akamai は、「World Wide Wait（速度が非常に遅かったインターネットを揶揄する造語）」の解決に注力することで、現在のグローバルリーダーとしての地位につながる基盤を確立しました。 

それから 20 年以上を経た現在でも、インターネットの最大の課題を解決することが私たちの原動力となっています。しかし、「World Wide Wait」はすでに過去のものです。いまやインターネットはあらゆる人々にとって重要なライフラインとなり、仕事、生活、学習、遊びを支える存在です。実際、この 18 か月のコロナ禍を経て、安全で信頼性の高い高速インターネットの重要性 Akamai の目的を再び明確化する重要性が高まっていますつまり、私たちは、安全なオンライン体験を提供することで、何十億もの人々の快適な日々の生活を支えるという独自の能力を発揮し、今後も大胆で意欲的な活動を続けたいと考えています。

新たな目的を定義するために、私たちは社内外で幅広い調査を実施し、独自の地位を築いた Akamai に何ができるのか、また、世界にどのように貢献できるのかを明らかにしました。さらに、今後の業界と世界の全体的なトレンドを見極めようと努めました。そこで明らかになったのは、Akamai が常に目的を掲げて行動する会社であり、持ち前の粘り強さと強みを活かして世界にポジティブな影響を与えているということです。私たちは、複雑なアルゴリズム、エンジニアリングの威力、世界最大の Edge プラットフォームを駆使してインターネットの最も困難な課題を解決していますが、「生活の向上」というより大きな視点でそうした問題に取り組んでいます。

その結果、Akamai の目的と使命に新たな文言が加わりました。

私たちの目的：毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の人生をより豊かにする

私たちの使命：オンラインライフの力となり、守る

私たちは、市場と社内の両面からこの目的と使命をさらに強化していく決意を新たにしています。数十億もの人々の生活を向上させ、1 日に数十億回の攻撃を防ぎ、 オンラインライフの力となり、守るという Akamai の素晴らしい取り組みにぜひご期待ください

こちらの動画 で、どのようにお客様の生活をより豊かにしているかをご覧ください。

Kim Salem-Jackson

執筆者

Kim Salem-Jackson

October 05, 2021

Kim Salem-Jackson

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Kim Salem-Jackson

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