今年の APJ Partner Summit は、2022 年 11 月 16 日に開催されました。APJ（アジア太平洋および日本）のパートナーエコシステム向けに開催された Akamai 独自のバーチャルイベントとなりましたが、APJ のパートナーの皆様におかれましては、お忙しいところイベントに関心を持ち、ご参加いただいたことに感謝申し上げます。

パートナーの成長を促進

Akamai にとって、この 1 年は飛躍的な成長の年でした。Akamai の経営陣からは、当社による買収や開発が、パートナーの成長を後押しする戦略的な新しい収益機会にどうつながるかを説明いたしました。

今年のサミットの目的は、参加者がツールキットを手に入れて、より多くの利益を引き出したり、大事なことに重点を置いて取り組んだり、自信を持って業務を遂行したりすることができるようになることでした。



イベントのラインナップ

イベントの開催にあたり、Akamai からは CEO の Tom Leighton をはじめ、パートナー企業様からも多くのご参加をいただき、そうそうたる顔ぶれとなりました。Leighton は、2023 年の Akamai の戦略的ビジョンについて語り、今日の市場を形作っているトレンドにまで話が及びました。

Akamai のプレゼンターは素晴らしいラインナップでした。

Tom Leighton - CEO

Tatsuya Suzuki - APJ Channels and Alliances、Regional Vice President

Parimal Pandya - APJ、Managing Director

Vijay Kolli - Enterprise Security、Vice President

Ashvini Singhal - Product Management、Senior Director

Hsin Thong Sheng - Growth Marketing、Senior Director

Pablo Onnias - Channel Programs and Operations、Director

Pratyush Raj - Channel Sales and Programs、Director

Hrishikesh Varma - Product Management、Director

また、パネルにご参加いただいた Akamai パートナーの皆様にも感謝申し上げます。パートナーの皆様も素晴らしいラインナップでした。

Wataru Matsumoto 氏 - CTC（日本）、General Manager

Mingwei Zhang 氏 - Wangsu（中国）、Alliance Department Director

Henry Chiu 氏 - Telstra（オーストラリア）、Cyber Security、Product Manager、

Cherry Li 氏 - Shanghai Jinmu IT Ltd.（中国）、COO

Phillip Jenzkinson 氏 - Baidam Solutions（オーストラリア）、CEO 兼 Co-Founder

Rishikesh Kamat 氏 - NTT Ltd.（インド）、Service Offer Management、Senior Director

Tommy Adhayasa Suramardhana 氏 - Telin（インドネシア）、Head of Security Product Management

Mark Trumble 氏 - Fujitsu（オーストラリア）、Cyber Security Business Leader

紹介、座談会、賞

イベントでは、2023 年の Akamai のビジョン、STG／ETG 製品ロードマップ、サービスインテグレーター／キャリア／セキュリティテクノロジーのイノベーション紹介が注目を集め、座談会ではパートナーコミュニティでパートナー同士が仲間の成功事例を聞くことができました。

そして、2022 年の APJ パートナー賞にて、パートナーの優れたパフォーマンスとイノベーションを称えて、イベントは幕を閉じました。

Akamai は、今回のイベントにパートナーの皆様をお呼びできたことを光栄に思います。私自身も参加者の皆様と一緒に交流でき、楽しいひとときとなりました。次回の 2023 年のイベントも楽しみにしています。