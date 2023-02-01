Killnetはヘルスケアを標的に — 知っておくべきこと、その対策

Killnetは新たなハッカー集団ではありませんが、その標的は、政府機関や民間企業から、ヘルスケア組織へと変化しています。Killnetは、先日、欧州議会（EP）のWebサイトをDDoS攻撃でダウンさせた親ロシアのプロハッカー集団と同じ組織です。この攻撃は、EPのリーダーが「ロシアをテロ支援国と断定した」ことを受けた報復だと、議長のRoberta Metsola氏は語っています。リトアニア、チェコ、ルーマニアの政府Webサイトもすべて攻撃を受けています。

米国では、攻撃の範囲がさらに広がっています。昨年は、少なくとも3つの州政府のWebサイトがKillnetの標的になっています。米国の空港Webサイトも2022年10月にKillnetの攻撃を受け、防衛関連の業務委託先であるLockheed Martin社から従業員データを盗み出した2022年8月のサイバー攻撃もKillnetが犯行声明を出しています。

こうした組織はすべて重要なインフラですが、ヘルスケアシステムが攻撃を受けると、一度に数百万人の患者に影響する可能性があるため、さらに深刻です。

