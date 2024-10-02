X
PRESS RELEASE

Akamai、API トラフィック分析用のネイティブコネクターを提供

Akamai Connected Cloud との接続で、API の保護をさらに強化

※本リリースは2024年10月１日 (現地時間) にマサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

Japan – Tokyo | October 02, 2024

オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は、本日、Akamai API SecurityAkamai Cloud を接続する新たなネイティブコネクターを発表しました。この統合により、お客様は Akamai Connected Cloud のトラフィックのコピーを API Security に直接送信して分析し、攻撃を迅速にブロックできるようになり、API の探索と保護がシンプル化、高速化されます。

Akamai のアプリケーションセキュリティ担当 Senior Vice President 兼 General Manager の Rupesh Chokshi は「急速に変化する今日のデジタル環境では、API はビジネスのイノベーションと成長を促進するために不可欠です。しかし、適切にセキュリティが確保されていなければ、API は大きなリスクになる可能性もあります。弊社の新しいネイティブコネクターは、パフォーマンスに影響を与えたり追加のコストを発生させたりすることなく、API トラフィックを可視化して攻撃から保護するための簡単で効果的な方法をお客様に提供します」と述べています。

見落とされがちですが、アプリはどこにでもあり、API はそれらすべてを接続するファブリックを形成しています。組織は、デジタルトランスフォーメーションに対応しつつ、API の重要性が高まっている世界でセキュリティを確保するために、適切な準備を整える必要があります。

Akamai のネイティブコネクターは、企業が API を探索して保護するためのシンプルなオプションを提供し、主に次のようなメリットを生み出します。

  • ゼロタッチの素早い展開により、ROI を迅速に創出
  • 導入コスト、保守コスト、ネットワーキングコスト、その他の長期的なコストを発生させずに、総所有コスト (TCO) を削減
  • Akamai エッジでのダイレクトブロッキング機能により、迅速に攻撃に対処

API Security の主な長所の 1 つはベンダーに依存しないアプローチであり、40 以上のトラフィックソースとの統合が可能です。これには、クラウド環境、API ゲートウェイ、Web アプリケーションファイアウォール (WAF) などが含まれます。組織は高度な API セキュリティ機能を活用しながら、引き続き使い慣れたテクノロジーやツールを柔軟に使用できます。Akamai API Security は、さまざまなトラフィックソースと統合でき、進化するサイバー脅威から API を保護するための包括的で信頼性の高いソリューションを提供します。

ネイティブコネクターは現在、Akamai の 100 社以上のお客様が使用しており、毎月 5,000 億件以上のリクエストを生成する 30 万以上の API を分析しています。このコネクターは 2024 年 10 月 1 日から正式に提供されます。詳細については、http://www.akamai.com/ja/products/api-security/をご覧ください。

Akamai について

Akamai はサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングを提供することで、オンラインビジネスの力となり、守っています。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。

