オンラインライフの力となり、守るクラウド企業のアカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈寛和、以下「Akamai」）は、全日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：井上 慎一、以下「ANA」）が、2001年以来、Akamaiの複数のソリューションを利用いただくことで、インターネットビジネスにまつわる課題を解決し、ビジネスの成長と安全で快適なサービスの提供につながったことを発表しました。

日本を代表する航空会社の1つであるANAは、2022年に英SKYTRAX のワールド・エアライン・スター・レイティングにおいて世界最高品質と認められ、 10 年連続の5スターを受賞しています。

新型コロナ感染症による影響は受けましたが、同社は行動指針にある「あんしん、あったか、あかるく元気！」なサービスを提供するための挑戦を続けています。特に「あんしん」は重要な要素の一つで、「疫病・疾病」「戦争・紛争」「航空機の事故」など幅広い危険からどうやってお客さまやビジネスを守るかという点に注目し、さまざまな対策を講じています。さらに、4つ目の大きなリスクとして「データ・情報漏えい」を挙げています。

Akamaiは、ANAのインターネットビジネスの歩みと成長を支えてきました。

全日本空輸株式会社 デジタル変革室 専門部長 和田昭弘氏は、「インターネット予約を始めた当時からコロナ禍においても Akamai は親身なサポートを提供してくれました。2003年にAkamaiの日本法人が誕生する前から、私たちは Akamai のファンだったと言えます。これからも、より安全で、より快適なお客さまサービスを、Akamai と共に提供したいと考えています」と述べています。

アカマイ・テクノロジーズ合同会社 職務執行者社長の日隈寛和は、「世界に誇る高品質なサービスを提供され、サイバーリスクを含むさまざまな危機管理にも長けた全日本空輸株式会社様に、これまで長期に渡って Akamai を選んでいただいておりますことを大変光栄に思います。これからも全日本空輸株式会社様と併走しながら、そのビジネスの成長を支え、なお一層貢献してまいります」

と語っています。

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