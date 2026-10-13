Sidebottom氏とNavy Federalにとって、TrafficPeakによる価値実現のスピードは画期的なものでした。それはすぐに重要なギャップを埋めました。「新しいデータは5～10秒ごとに取得されます。現在、クラウドエンジニアリング、API、デジタルバンキングのチームや経営陣と共に、私たちはほぼリアルタイムで組合員に対するサービス提供状況を明確に把握しています」とSidebottom氏は述べます。

TrafficPeakを使用することで、Navy Federalはパフォーマンスと安定性の問題を即座に特定し、アプリケーション体験全体でその波及効果を追跡できます。Sidebottom氏の「Critical Components」ダッシュボードは、約15件の主要サービスコールを監視し、異なる百分位数でのパフォーマンス指標を追跡しています。

「すべてを一度に、複数のアプリケーションコールにわたって問題の相関関係を把握できるため、問題が連鎖的に大きくなる前に特定することが可能になり、かつてなく迅速にインシデントから復旧できるようになりました」と、同氏は続けます。

問題が発生しても、Sidebottom氏は、推測に時間を費やしたり、地理的に分散したチームメンバーを集めて世界各地での組合員体験を把握したりすることはありません。「問題が発生した瞬間と、それが他の領域にどのような影響を与えているかを正確に特定できます。その後、正確なタイムスタンプ付きのデータを適切なチームに渡し、迅速に修正できるようにします」

このリアルタイム可観測性により、Navy Federalは時間とコストの両方を節約し、問題解決時間を大幅に短縮できます。「TrafficPeakは、必要なときに適切な可観測性を提供します。すべての機能の健全性をリアルタイムで監視できるため、問題解決までの時間が大幅に短縮されました」