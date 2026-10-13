Navy Federal Credit Unionは、非営利金融協同組合として、軍人、退役軍人、国防総省職員およびその家族など、全ての軍事関係者に、支店内とオンラインの両方で最高級の銀行サービスを提供することを目指しています。デジタルフットプリントの拡大に伴い、Navy FederalはTrafficPeakを活用してデジタルサービス全体でリアルタイムの可観測性を獲得し、まったく新しいレベルの運用知見を獲得しました。
「TrafficPeakは、当社にとって、オンライン体験の信頼できる唯一の情報源となりました。唯一無二の存在です」— Brett Sidebottom, Manager of Cybersecurity Technology Engineering, Navy Federal Credit Union
1,400万人の組合員にサービスを提供
分断されたデータにより可視性のギャップが発生
Navy Federalは常に可観測性を優先してきましたが、さまざまな監視ツールに依存しているため、デジタルパフォーマンスの統一されたビューを得ることは困難でした。「総合的な監視を含むパフォーマンス監視ツールを使用しましたが、これらのツールでは単一の時点からのデータしか表示されません。組合員がリアルタイムでどのような経験をしているのかを把握する手段はありませんでした」こう説明するのは、同信用組合のManager of Cybersecurity Technology EngineeringのBrett Sidebottom氏です。
複数のツールをまたぐデータの相関付けは、煩雑で時間のかかる作業となり、問題解決に支障をきたすことも多くありました。Navy Federalがモバイルとオンラインのバンキングインフラをリプラットフォームしたことで、可視性の問題がさらに大きくなっていました。
「十分な情報を速やかに得られない状況がたびたび発生しました。「私たちは、組合員たちのオンラインでの活動状況に関して、システム全体の見通しを欠いていました」とSidebottom氏は続けます。
迅速に展開できるのに構築する理由はない
Navy Federalは、選択肢を検討した結果、組織内での可観測性プラットフォームの構築を早期に断念しました。「ELK Stackを自ら作成してデータを引き出すことはできますが、多くの専門知識とコミットメント、そしてFTE（フルタイム従業員）の時間を必要とします。また、インジェスト、ストレージ、コンピューティングのコストも管理する必要があります。これは、成功が保証されていない、リスクの高い方法です」と、Sidebottom氏は強調します。
すでにmPulseとAkamai App & API Protectorを利用していたNavy Federalは、Akamai CloudのTrafficPeakを採用し、シームレスな統合を実現しました。「私たちのすべてのプラットフォームトラフィックがすでにAkamaiを通過しているため、TrafficPeakに移行する決断とプロセスは簡単でした」と、Sidebottom氏は述べます。
TrafficPeakは、膨大な量のログデータ（月に1テラバイト以上）を取得、保持、分析し、パフォーマンスとセキュリティに関する知見を1つのダッシュボードで提供する、マネージド可観測性サービスです。TrafficPeakは、リアルタイムでデータをインジェストし、すべてのデータを1秒未満でクエリーに応答できるよう保つとともに、従来のプロバイダーと比較してコストを75%削減できるため、Navy Federalのような組織は、可観測性のコストを削減しながら、問題を即座に見つけてエンドユーザーが気付く前に修正することができます。
迅速でシームレスな導入
TrafficPeakの概念実証では、その価値を早期に証明しました。TrafficPeakはマネージドサービスであるため、Akamaiが設定、インジェスト、ログ配信、データとプレゼンテーションの各レイヤーを処理しました。また、ダッシュボードとトレーニングも提供しました。
「わずか2週間で本稼働させることができました。Navy Federalの厳しい要件を順守する必要がなければ、わずか2日で済んだはずです。Akamaiは、きめ細かいサービスを提供してくれました。私が経験した製品の中でも最高の導入を実現できました」とSidebottom氏は述べています。
組織内でソリューションを構築した場合と比較して、TrafficPeakの価値創出までの時間は、他に類を見ないものでした。同氏は次のように述べています。「当組織独自のソリューションを構築した場合、最初のログ配信を実現するのに数週間かかるでしょう。さらに、TrafficPeakが提供するデータを、地理的に分散した大規模な組合員ベース全体でほぼリアルタイムに再作成することはできませんでした」
迅速に実現する価値と即時提供される知見
Sidebottom氏とNavy Federalにとって、TrafficPeakによる価値実現のスピードは画期的なものでした。それはすぐに重要なギャップを埋めました。「新しいデータは5～10秒ごとに取得されます。現在、クラウドエンジニアリング、API、デジタルバンキングのチームや経営陣と共に、私たちはほぼリアルタイムで組合員に対するサービス提供状況を明確に把握しています」とSidebottom氏は述べます。
TrafficPeakを使用することで、Navy Federalはパフォーマンスと安定性の問題を即座に特定し、アプリケーション体験全体でその波及効果を追跡できます。Sidebottom氏の「Critical Components」ダッシュボードは、約15件の主要サービスコールを監視し、異なる百分位数でのパフォーマンス指標を追跡しています。
「すべてを一度に、複数のアプリケーションコールにわたって問題の相関関係を把握できるため、問題が連鎖的に大きくなる前に特定することが可能になり、かつてなく迅速にインシデントから復旧できるようになりました」と、同氏は続けます。
問題が発生しても、Sidebottom氏は、推測に時間を費やしたり、地理的に分散したチームメンバーを集めて世界各地での組合員体験を把握したりすることはありません。「問題が発生した瞬間と、それが他の領域にどのような影響を与えているかを正確に特定できます。その後、正確なタイムスタンプ付きのデータを適切なチームに渡し、迅速に修正できるようにします」
このリアルタイム可観測性により、Navy Federalは時間とコストの両方を節約し、問題解決時間を大幅に短縮できます。「TrafficPeakは、必要なときに適切な可観測性を提供します。すべての機能の健全性をリアルタイムで監視できるため、問題解決までの時間が大幅に短縮されました」
「マネージドサービスとして提供される可観測性は、より簡単かつ迅速に実現され、大成功を収めました。TrafficPeakのコストに関しても、データ大手企業と比較して、迷う余地はありません」—Brett Sidebottom氏、Navy Federal Credit Union、Manager of Cybersecurity Technology Engineering
何百万人ものデジタル体験を強化
Navy Federalの組合員は、最大の受益者です。信用組合は、パフォーマンスと可用性をより明確に把握することで、円滑なデジタルバンキング業務を実現し、積極的にユーザー体験を向上させることができます。
機能の更新を頻繁に行うことは、Navy Federalの技術革新戦略の重要な要素です。しかし、新しいリリースで問題が発生した場合は、TrafficPeakがすぐにそれを検知します。Sidebottom氏は次のように説明します。「問題への即時の知見により、安定したバージョンにすばやく戻ることができます」
Sidebottom氏にとって、TrafficPeakのない生活は想像することもできません。「現在、システムの状態をほぼリアルタイムで把握できることで、システムへの信頼性が大幅に向上したと考えられます。TrafficPeakがなければ、私たちは暗黒時代に戻ることになるでしょう。現在のように組合員の体験を真に理解し、迅速に問題に対応する能力は失われてしまいます」と、Sidebottom氏は続けます。
Navy Federal全体に成功を波及
幸いなことに、TrafficPeakはずっと使えます。実際、その影響はますます拡大しようとしています。Sidebottom氏は次のように説明します。「TrafficPeakへのアクセスを信用組合全体のより多くのチームに拡大しようとしています」
Navy Federalは、リアルタイムの可視性と継続的な改善への取り組みにより、シームレスで信頼性が高く、将来に備えたデジタルバンキングを実現しています。「TrafficPeakを利用する人が多いほど、組織と1,400万人の組合員にとって大きなメリットがあります」とSidebottom氏は結論付けています。
Navy Federal Credit Unionについて
1933年に7名の組合員で創立されたNavy Federalは、今では1,400万人以上の組合員を擁し、世界最大の信用組合として栄えています。Navy Federalは、会員所有の非営利組織として、組合員の財政的ニーズを常に最優先しています。国防総省や沿岸警備隊の現役職員、退役軍人、民間職員、請負業者、およびその家族に対してメンバーシップが開放されています。Navy Federalは、サービスのミッションに専念して、24,000人の職員を擁し、世界中の360を超える支店からなるグローバルネットワークを持っています。Navy Federal Credit Unionの詳細については、navyfederal.orgをご覧ください。
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