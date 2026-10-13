インドに拠点を置くSynarion IT Solutionsは、米国、英国、アラブ首長国連邦、カナダでグローバルに事業を展開する、受賞歴のあるITサービス企業です。カスタムソフトウェア開発から本格的なデジタルマーケティングまで、Synarionはデジタル化が進む世界でビジネス成長の支援を行っています。AWSの限界を克服するために、同社は地域のインフラ管理のためにCloudMinisterと、そして、クラウド・コンピューティング・サービスのためにAkamaiと提携しました。その結果、迅速な展開、100%のアップタイム、そして世界中のクライアントに信頼性が高くコスト効率がよいソリューションを提供する自信を高めました。
「Akamai CloudとCloudMinisterを利用することで、クライアントのコスト予測を可能にし、100%のアップタイムを実現しながら、イノベーションに注力する時間も確保しています」—Manoj Sharma氏、Synarion IT Solutions、創業者兼CTO
デジタルトランスフォーメーションをリード
隠れたコストとサポートの遅れによる足止め
さまざまな業界や地域のクライアントを抱えているSynarionは、企業がデジタル環境に対応し、成功を収める支援をしていることで知られています。会社の成長に伴い、特にクラウドインフラの課題も増えました。AWSのサポートは応答がなく、予測不能な価格設定に、ITチームの絶え間ない時間の浪費により、Synarionがクライアントに効率的にサービスを提供し、ビジネスを拡大する能力は制限されていました。
「弊社は、アプリの開発と管理でクライアントをサポートするビジネスを行っており、このような遅延は許されません。AWSが弊社のニーズに十分迅速に対応しなかったため、クライアントを失ったケースもありました」と、Synarionの創業兼CTO、Manoj Sharma氏は述べています。
AWSには、Synarionがクライアントに提供できる明確な価格設定モデルもありませんでした。「どのクライアントも、弊社と連携する前に月額費用を把握することを希望します。しかし、すべてのクラウドプラットフォームがこうした予測可能性を提供するわけではありません」
ローカルの信頼できるパートナーを見つける
これらの問題に対処するため、SynarionはローカルITサービスプロバイダーのCloudMinisterに協力を依頼し、そのインフラをAkamai Cloudに移行しました。「AWSでの経験があり、地元の企業と仕事をしたいと思っていました」とSharma氏は述べています。
その決定は、すぐに結果に結びつきました。CloudMinisterとAkamaiによる現地サポートの連携により、移行はスムーズに行われました。「この移行には多くの時間と労力がかかるだろうと考えていましたが、驚くほどスムーズに進みました」
コスト削減、信頼性、シンプルさ
Akamai Cloudに移行して以来、Synarionは目に見える成果を上げています。レイテンシーと帯域幅の問題が解消され、インフラコストが下がりました。
「以前は、追加サービスに多額の費用がかかりました。Akamaiを使用すると、DDoS防御を含む膨大な数のサービスへのアクセスに固定料金を支払い、帯域幅は無制限になるため、100%の可用性を確保できます」とSharma氏は述べています。
導入も簡単になりました。「アプリケーションや新しいサービスを容易に導入できます。弊社の開発者は、誰でもわずか数分で実行できます」と、同氏は付け加えました。
サポートが必要な場合、Akamaiが迅速に対応し、Synarionの信頼性の高いサービス提供を支援します。「Akamaiは、連絡を取るとすぐに対応してくれます。その結果、クライアントを失うことはなくなりました」
「CloudMinisterの信頼性と応答性に優れたサポート、およびAkamaiのスケーラブルかつセキュアな信頼できるクラウド・コンピューティング・サービスにより、弊社は成長し続けるために必要な基盤を手に入れました」—Manoj Sharma氏、Synarion IT Solutions、創業者兼CTO
現地サポートで迅速に拡張
あるクリケットの試合中、Synarionが開発したファンタジースポーツのアプリは、大規模なトラフィックの急増により機能不全に陥りました。SynarionはCloudMinisterに依頼し、CloudMinisterは負荷に対応できるようAkamaiのクラウド・コンピューティング・サーバーを拡張する対応を即座に行いました。
「弊社のクライアントは、アプリケーションがスムーズに動作するようになったとき、非常に喜んでくれました。これは、現地のチームと連携することでもたらされる、非常に大きなメリットの1つです」と、Sharma氏は語っています。
成長とイノベーションにより多くの時間を
CloudMinisterがインフラを管理し、Akamaiが、信頼でき、セキュリティを確保し、スケーラブルなクラウド・コンピューティング・サービスを提供することで、Synarionの社内チームは成長と革新に専念できます。「クラウドコンピューティングに関しては、Akamaiが私の一番の選択肢です。弊社のビジネスを成長させるための革新を進めながら、クライアントの要望に応えられます」と、Sharma氏は述べています。
Synarionにとって、未来は明るく、強力なパートナーシップの上に築かれています。「CloudMinisterは、弊社が求めていた応答性に優れた信頼できるパートナーです。そして、Akamaiは、弊社に必要な信頼でき、スケーラブルで、セキュリティを確保したクラウド・コンピューティング・サービスをすべて提供してくれます。この2つの企業のおかげで、弊社のビジネスは今後も成長を続けていくことができると思っています」とSharma氏は結論付けています。
Synarion IT Solutionsについて
Synarion IT Solutionsは、モバイルアプリ開発、Webプラットフォーム、没入型ゲームデザイン、企業ソフトウェアを専門とする、世界的に認知されているデジタルトランスフォーメーション企業です。50人以上の専門家チームと500件を超えるプロジェクトを成功に導いたSynarionは、世界中の企業に革新的なソリューションを提供しています。詳細については、synarionit.comをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。