さまざまな業界や地域のクライアントを抱えているSynarionは、企業がデジタル環境に対応し、成功を収める支援をしていることで知られています。会社の成長に伴い、特にクラウドインフラの課題も増えました。AWSのサポートは応答がなく、予測不能な価格設定に、ITチームの絶え間ない時間の浪費により、Synarionがクライアントに効率的にサービスを提供し、ビジネスを拡大する能力は制限されていました。

「弊社は、アプリの開発と管理でクライアントをサポートするビジネスを行っており、このような遅延は許されません。AWSが弊社のニーズに十分迅速に対応しなかったため、クライアントを失ったケースもありました」と、Synarionの創業兼CTO、Manoj Sharma氏は述べています。

AWSには、Synarionがクライアントに提供できる明確な価格設定モデルもありませんでした。「どのクライアントも、弊社と連携する前に月額費用を把握することを希望します。しかし、すべてのクラウドプラットフォームがこうした予測可能性を提供するわけではありません」