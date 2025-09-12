©2025 Akamai Technologies
大規模なストリーミングで成功を収める
OKAST は、ブランドが独自のストリーミングサービスと FAST（Free Ad-supported Streaming TV（広告付き無料ストリーミングテレビ））チャンネルを立ち上げるための支援を行っています。しかし、FAST 市場が爆発的に拡大し、OKAST が新たなグローバル地域に進出したため、OKAST のインフラに対するニーズも増加しました。AWS 基盤でのグローバルなスケーリングは、コストがかかり、複雑で、予測不可能でした。Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスに移行することで、OKAST は成長に必要な柔軟性、予測可能性、機能を獲得しました。
FAST には Always-on の稼働と高いコスト効率が必要
FAST チャンネルの運営で重要なのは、単にアップタイムを確保することではなく、ダウンタイムをゼロにすることです。チャンネルは 24 時間ストリーミングする必要があり、サービス停止も予算超過もあってはなりません。
AWS を基盤に事業を開始し、世界中で FAST チャンネルを拡張し始めると、OKAST は、2 番目のクラウドプロバイダーを探すようになりました。スケーリングに加えて、同社はインフラとビジネスモデルの両方で安定性を必要としていました。
「弊社は非常に利益率の低い事業に取り組んでいます。」と、OKAST の CEO である Cedric Monnier 氏は説明します。「クラウドのスケーラビリティは重要ですが、トラフィックやイベントに応じて膨大なコストの変動を処理することはできません。このような変動性があるため、当社独自の価格設定は予測不可能です。しかし、顧客は予測不可能な価格を嫌がります。」
Akamai のクラウドコンピューティング機能に納得
OKAST はパートナーの Bitmovin から Akamai の検討を勧められ、6 か月間の概念実証（PoC）を実施しました。「すべてのクラウドプロバイダーが同一に作られているわけではありません。そのため、Akamai のアーキテクチャを検証し、弊社のチームが再トレーニングや新たな人材の雇用なしに管理できるようにする必要がありました」と Monnier 氏は述べています。
PoC の結果、チャンネルが完璧に稼働し、スケーリングのための確実なロードマップが得られました。
「Akamai は PoC において突出していました」と同氏は語ります。「他のクラウドプロバイダーも試しましたが、当社が必要とするインフラ、エキスパートサポート、価格設定構造を提供してくれたのは Akamai でした。」
迅速な成果：チャンネル数 67% 増加、コスト削減
PoC 完了後、OKAST は 5 つの FAST チャンネルを Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスに移行しました。その結果、変革がもたらされました。「3 つのチャンネルを稼働させるために使用していたものと同じリソースで、現在は 5 つのチャンネルを稼働できています。」と Monnier 氏は説明します。
OKAST は、コスト削減と運用効率をすぐに実現できたことに加え、新規顧客との交渉において強力なレバレッジを獲得しました。「弊社は、より多くの利益を獲得し、より高い競争力をもって新しい市場に参入できるようになりました。」と同氏は続けます。
ワークフローのシンプル化と戦略的な利点
OKAST にとって、AWS から Akamai への段階的な移行は始まりにすぎません。2025 年までに、同社は現在の 5 チャンネルベンチマークからの知見を活用して、より多くの顧客を新しいインフラに移行することを計画しています。
主な利点の 1 つは、Akamai アーキテクチャのシンプルさです。「（利点は、）クラウドコンピューティング、ストレージ、CDN だけのシンプルなワークフローです」と Monnier 氏は述べています。「すでに多くの顧客が Akamai を信頼するようになっています。そのため、顧客側の移行もシームレスなのです。」
Amazon CloudFront などのサービスを Akamai に置き換えることで、新たな可能性が生まれます。「コンピューティングと配信を 1 社のベンダーから提供してもらうことで、業務が合理化されます」と Monnier 氏は付け加えました。「これは、テクノロジーと営業の両方の観点から、戦略上重要なことです。」
長期ロックインなしのクラウド制御
OKAST にとって、Akamai の従量制モデルは、財務管理と運用管理の両方を実現する画期的なものでした。AWS では、3 年間または 5 年間の契約を結ぶ必要がありました。Akamai では、OKAST は使用する分だけ料金を支払います。
「必要に応じてサービスを開始および停止できます。このような柔軟性により、スマートにスケーリングし、変動の激しい場所でも俊敏性を維持し、顧客との連携を強化できます」と Monnier 氏は述べています。
それだけではありません。Monnier 氏によると、その柔軟性は多くの圧力を緩和しました。「技術ロードマップをより適切に管理し、戦略的に成長できるような立場にいると感じています」と同氏は続けています。
クラウドオプションを検討している他の企業に対して、Monnier 氏は、次のように明確なアドバイスを提示します。「Akamai のサービスを試してみることです。Akamai のチームはチームワークに優れ、セットアップも迅速、そして真のコスト削減を実現します。Akamai に切り替えることで、弊社は、スケーリング、コスト削減、スマートな成長が可能になりました。弊社にとって、この移行は不可欠なものでした。」と同氏は締めくくりました。
OKAST について
2013 年に業界のベテラン（Canal+、France Télévision、NewsCorp、Ubisoft、Irdeto、および Viaccess の元従業員）が設立した M.E.I.Group は、主要なメディア企業（テレビチャンネル、制作会社、配信業者、純粋な Web 企業）向けに、2 つの補完的なデジタルソリューションを提供しています。それが、OKAST と FlameFy です。OKAST は、コンテンツ所有者や配信業者が独自の動画ストリーミングプラットフォームを容易に展開し、自社のコンテンツを収益化できるようにするターンキーソリューションです。FlameFy サービスは、ビッグデータと人工知能の力を利用して視聴者を把握し、スマートに視聴者の関心を引きます。TF1 と Audiens で成長した OKAST はすでに、米国、欧州、中国の主要メディア、代理店、ブランドに加え、テレビ、Web、映画、広告コンテンツの制作会社を顧客として抱えています。
Akamai について
Akamai はサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングを提供することで、オンラインビジネスの力となり、守っています。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、グローバル企業の信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、 X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。