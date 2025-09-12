FAST チャンネルの運営で重要なのは、単にアップタイムを確保することではなく、ダウンタイムをゼロにすることです。チャンネルは 24 時間ストリーミングする必要があり、サービス停止も予算超過もあってはなりません。

AWS を基盤に事業を開始し、世界中で FAST チャンネルを拡張し始めると、OKAST は、2 番目のクラウドプロバイダーを探すようになりました。スケーリングに加えて、同社はインフラとビジネスモデルの両方で安定性を必要としていました。

「弊社は非常に利益率の低い事業に取り組んでいます。」と、OKAST の CEO である Cedric Monnier 氏は説明します。「クラウドのスケーラビリティは重要ですが、トラフィックやイベントに応じて膨大なコストの変動を処理することはできません。このような変動性があるため、当社独自の価格設定は予測不可能です。しかし、顧客は予測不可能な価格を嫌がります。」