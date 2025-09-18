JUNEO は、安全なブロックチェーンネットワークの立ち上げとスケーリングを容易にする、許可不要のモジュール式レイヤー 1 ブロックチェーンプラットフォームを作成することで、従来の方法を改善しました。JUNEO を利用することで、開発者はアクセスを要求する必要がなくなりました。そのため、構築に集中できるようになるのです。

モノリシックなプラットフォームとは異なり、JUNEO のアーキテクチャはマルチチェーン環境向けに構築されています。マルチチェーン環境では、独立しているが相互運用可能なブロックチェーンに、トークン化され分散されたデータが安全に流れることができます。「私たちが実際に構築しているのは、分散型バージョンの SAP ERP です」と Pais 氏は述べています。同氏はこう続けます。「それは、ユーザーが中央の権限を必要とせずに、追跡可能な所有権を持つサービスやファイルをホストできるプラットフォームです」

また、JUNEO は、既知のパフォーマンスと回復力の問題にも対処しています。「大規模なトランザクション負荷を処理できないため、ブロックチェーンプラットフォームの多くは低速化や停止に悩まされています」と、JUNEO の共同創設者兼 Blockchain Developer の Corentin Dallenogare 氏は述べています。

JUNEO のネットワークは、独立して、または JUNEO が「スーパーネット」と呼ぶものの一部として機能することができ、エンタープライズグレードのスピードとグローバルな回復力を念頭に置いて設計されています。この速度により、ネットワークはデジタルアセットとデータを瞬時に移動し、1 秒のトランザクション処理が完了します。また、回復力があるということは、機能が停止しないことを意味します。

それだけではありません。JUNEO は、従来のインフラに比べてわずかなコストでそのすべてを実現しています。

Avalanche のようなプラットフォームに従来のブロックチェーンを導入すると、1 か月あたり 1,000 米ドル以上のコストがかかる場合があります。JUNEO では、同じキャパシティを月額 35～50 米ドルで提供しています。コストを削減できるため、導入の間口が広がります。