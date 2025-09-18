X
マルチチェーン環境の実現に向けた JUNEO の計画

JUNEO は、Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスを活用して、マルチチェーン革命と Web3 の未来を推進しました

シェア

Luciano Mendonça Pais

「Akamai のおかげで、私たちのビジョンを実現できました。それは、GoDaddy を使って Web サイトを作成するのと同じように、ブロックチェーンを簡単かつ低コストで立ち上げるというものです」

JUNEO AG、共同設立者兼 CEO、Luciano Mendonça Pais 氏

1 チェーンずつ、Web3 の未来を構築

2021 年に設立された JUNEO AG は、ブロックチェーンネットワーク向けに「Web サイトビルダー」のデジタル版を構築しています。Squarespace や GoDaddy のようなものだとお考えください。しかし、Web サイトを作成するのではなく、わずか数回のクリックで完全に機能するカスタムブロックチェーンを立ち上げることができるサービスです。この根本的なシンプル化により、JUNEO はブロックチェーンテクノロジーへのアクセスを民主化し、技術的および財務的な障壁を取り除くという大胆なビジョンを実現しています。コスト効率が高く、高速で、高度に分散されたインフラをすべてに提供するために、JUNEO は Akamai の クラウド・コンピューティング・サービスを導入しました。

Web3 のイノベーションが停滞

長年にわたり、ブロックチェーンの構築は、時間と費用がかかり、複雑な作業でした。開発者は、実際にアプリを構築するよりもインフラの管理に多くの時間を費やすことがよくありました。サイロ化されたネットワーク、限られたスケーラビリティ、そして 1 か月あたり最大数千ドルのコストなど、理想的とはいえない状況で、実験やイノベーションが妨げられていました。

JUNEO の共同創設者兼 CEO である Luciano Mendonça Pais 氏は次のように説明しています。「多くの開発者は、ブロックチェーン自体に行き詰ったのではありません。それを使用することの難しさに行き詰ったのです」

さらに、ビットコインなどのレガシーブロックチェーンは、単一の通貨のみをサポートするように構築されています。このモデルは、今日の世界では機能しません。「将来的には、多数のブロックチェーンをサポートし、トークンだけでなく、トークン化されたデータやファイルを、迅速に、透明性をもって移動させることが求められます」と Pais 氏は続けました。

許可不要のイノベーションを実現するマルチチェーンプラットフォームの構築

JUNEO は、安全なブロックチェーンネットワークの立ち上げとスケーリングを容易にする、許可不要のモジュール式レイヤー 1 ブロックチェーンプラットフォームを作成することで、従来の方法を改善しました。JUNEO を利用することで、開発者はアクセスを要求する必要がなくなりました。そのため、構築に集中できるようになるのです。

モノリシックなプラットフォームとは異なり、JUNEO のアーキテクチャはマルチチェーン環境向けに構築されています。マルチチェーン環境では、独立しているが相互運用可能なブロックチェーンに、トークン化され分散されたデータが安全に流れることができます。「私たちが実際に構築しているのは、分散型バージョンの SAP ERP です」と Pais 氏は述べています。同氏はこう続けます。「それは、ユーザーが中央の権限を必要とせずに、追跡可能な所有権を持つサービスやファイルをホストできるプラットフォームです」

また、JUNEO は、既知のパフォーマンスと回復力の問題にも対処しています。「大規模なトランザクション負荷を処理できないため、ブロックチェーンプラットフォームの多くは低速化や停止に悩まされています」と、JUNEO の共同創設者兼 Blockchain Developer の Corentin Dallenogare 氏は述べています。

JUNEO のネットワークは、独立して、または JUNEO が「スーパーネット」と呼ぶものの一部として機能することができ、エンタープライズグレードのスピードとグローバルな回復力を念頭に置いて設計されています。この速度により、ネットワークはデジタルアセットとデータを瞬時に移動し、1 秒のトランザクション処理が完了します。また、回復力があるということは、機能が停止しないことを意味します。

それだけではありません。JUNEO は、従来のインフラに比べてわずかなコストでそのすべてを実現しています。

Avalanche のようなプラットフォームに従来のブロックチェーンを導入すると、1 か月あたり 1,000 米ドル以上のコストがかかる場合があります。JUNEO では、同じキャパシティを月額 35～50 米ドルで提供しています。コストを削減できるため、導入の間口が広がります。

Akamai を活用：Web3 スケールのクラウドインフラ

次世代ブロックチェーン体験をグローバル規模で提供するため、JUNEO は、CPU 負荷の高いタスクだけでなく、ストレージと RAM に負荷のかかる Web3 の操作を処理できるパートナーが必要でした。そこで採用されたのが Akamai です。

「複数のトランザクションを同時に調整するためには、高速で手頃な価格のストレージと、オンデマンドでスケーリングできるプラットフォームが必要です。Akamai のインフラは、Web3 を念頭に置いて設計されています」と Pais 氏は述べています。

Dallenogare 氏によると、Akamai のインフラは、信頼性が高く、柔軟性が高く、グローバルにアクセス可能です。グローバルに分散された Akamai のクラウドネットワークおよびクラウド・コンピューティング・サービスにより、JUNEO は次のことが可能になります。

  • リアルタイムのトラフィックに基づいてコンピューティングリソースとストレージリソースを動的にスケーリングし、コストとパフォーマンスの両方を最適化
  • グローバルな急増や機能停止が発生しても、低レイテンシーと高可用性を実現
  • グローバルに分散した JUNEO のチームに不可欠である一元化されたダッシュボードを通じて、安全に稼働

「Akamai のクラウド・コンピューティング・サーバーの弾力性は信じられないほど素晴らしいものです」と Pais 氏は付け加えています。­「圧力が大きい状況でもインフラが壊れないことを知っていることで得られる安心感は、かけがえのないものです」

Corentin Dallenogare

「Akamai は、分散型システムを大規模に運用するために必要な速度、ストレージ、セキュリティを提供してくれます」

JUNEO AG、共同創立者兼ブロックチェーン開発者、Corentin Dallenogare 氏

開発者向けに設計し、将来を見据えて構築

JUNEO の使命は、スピードの確保とコストの削減だけではありません。開発者が複雑さやゲートキーピングに悩まされることなく、自由にイノベーションを起こせるようにすることです。そのため、JUNEO のプラットフォームには、ウォレットやリアルタイムエクスプローラなどの使いやすいツールが搭載されており、チームはブロックチェーンデータをシームレスに読み取って表示するアプリケーションを展開できます。

「私たちはブロックチェーンを民主化したかっただけではありません。マルチチェーンプラットフォーム全体を民主化したいと考えていたのです」と JUNEO のパートナーシップと統合を担当する Leonardo Pedro 氏は述べています。「つまり、ユーザーに力を与え、ネットワークにインテリジェンスを提供するということです」

分散型イノベーションの新たな時代

クラウドのバックボーンとして Akamai を利用することで、JUNEO は多様化されたコマース、金融、およびデジタルサービスの新たな時代の基盤を構築しています。「私たちは、まもなく、ユーザーがサードパーティの決済プロバイダーを必要とせずに、ブロックチェーンを介して製品やサービスを収益化できると考えています」と Pais 氏は述べています。「これが、私たちが構築している未来です」

JUNEO のアーキテクチャは、すでに世界中で増え続けるカスタム・ブロックチェーン・ネットワークを支えています。そして、まもなく、誰もがゼロコーディングで独自のブロックチェーンを立ち上げることができるようになります。「より多くのアイデアと実験が必要です。真のイノベーションはこうして起こるのです」と Pedro 氏は語っています。

先見性のあるリーダーシップ、破壊的なテクノロジー、Akamai の強固なインフラパートナーの強力な組み合わせにより、JUNEO は許可不要ネットワークを 1 つずつ構築し、ブロックチェーンの世界の可能性を変化させています。

JUNEO AG について

Juneo Supernet は、ブロックチェーンの所有権とユーティリティを再定義し、カスタマイズ可能な EVM 互換ブロックチェーンをシームレスに起動できるようにしています。ビルトインウォレット、エクスプローラ、およびブリッジにより、誰もが容易に Web3 を導入できるように支援しています。

Akamai について

Akamai はオンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで優れたコストパフォーマンスを実現しています。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、 X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。

