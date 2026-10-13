大学のセキュリティアーキテクチャをアップグレードしたにも関わらず、ユーザーの受信ボックスに届く標的型の悪性メールの数は爆発的に増加しました。



「ユーザーにIDやパスワードを変更するように求める通常のフィッシングメールや、配信サービスになりすましたメールの他にも、大学のITサポートチームになりすました標的型のメールもありました」と、IT Development部門のDirector of the Administrative Division of the Institute of Information TechnologyおよびDivision HeadであるKazuya Sato氏は言います。



これらのメールの大部分には、受信者をフィッシングサイトへリダイレクトするURLが含まれていたため、ファイアウォールで複数のアラートが発生していました。さらに、学生やスタッフから、疑わしいメールに関する報告が毎日殺到しました。ITチームは、毎月数百にも及ぶセキュリティアラートに対応しながら調査を行いました。



「その頃の私たちは、ファイアウォールで悪性のIPアドレスを簡単にブロックできると考えていたのです。しかし、昨今の標的型メールに対処するのは予想外に困難でした。メールに埋め込まれたURLのIPアドレスが動的に変化するからです」と、TMDUのProfessorおよびDivision Head of the Division of Information Infrastructure and SecurityであるKozo Takase氏は言います。「IPアドレスが変わると、保護が失われる可能性があります。つまり、脅威がファイアウォールを通り抜けるという大きなリスクがあったのです。それに、IPアドレスが変わる頻度も把握できていませんでした」



既存のセキュリティ体制にはギャップがあると考えたIT Development部門は、保護レイヤーを追加するプロジェクトに着手しました。導入可能なソリューションを調べていたチームは、DNSをセキュリティ制御ポイントとして使用して、キャッシュDNSクエリーを調べるというアプローチでセキュリティを確保する方法を知りました。



「ファイアウォールでは、このような悪性のトランザクションを阻止できないため、キルチェーンにおけるもう1つ前の段階において、DNSレベルでブロックする方法は合理的だと考えました。この方法が論理的に正しいことは確認できましたが、実際に効果的に機能するだろうかという疑問が残りました。それを確認するためには、実際に試してみるしかありませんでした」と、Takase氏は言います。



また、DNSを制御ポイントとして使用すれば、大学はファイアウォール内でトラフィックを復号するという複雑なプロセスを経ずに、WebのHTTPSトラフィックを調べて制御できるようになります。