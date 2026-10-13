組織が大規模なネットワーク変革プロジェクトに着手する際は、新しい環境でインフラのセキュリティを確保し、ユーザーを保護する方法を慎重に考慮する必要があります。2017年にネットワークをアップグレードした後、東京医科歯科大学（TMDU）のIT Development部門が直面したのは、まさにそんな状況でした。このチームは、湯島、駿河台、国府台にあるキャンパスをカバーするネットワークの運用と管理を担当しています。また、大学全体の共有スペースのゲスト用Wi-Fiを管理し、6,000人を超えるユーザーを監督しています。
当初このチームは、ファイアウォール、URLフィルタリング、電子メールフィルタリングなどの機能を備えた統合脅威管理（UTM）アプライアンスを導入すれば、新しい環境に必要なレベルの保護を確保できると考えていました。
以前は退社した後でも、1時間に1回は外部アラートが届いていないかチェックする必要がありました。今ではまったくそんな必要がなくなりました。—那須昌啓氏、東京医科歯科大学、技術専門職
組織が大規模なネットワーク変革プロジェクトに着手する際は、新しい環境でインフラのセキュリティを確保し、ユーザーを保護する方法を慎重に考慮する必要があります。2017年にネットワークをアップグレードした後、東京医科歯科大学（TMDU）のIT Development部門が直面したのは、まさにそんな状況でした。このチームは、湯島、駿河台、国府台にあるキャンパスをカバーするネットワークの運用と管理を担当しています。また、大学全体の共有スペースのゲスト用Wi-Fiを管理し、6,000人を超えるユーザーを監督しています。
ファイアウォールベースの保護の限界
大学のセキュリティアーキテクチャをアップグレードしたにも関わらず、ユーザーの受信ボックスに届く標的型の悪性メールの数は爆発的に増加しました。
「ユーザーにIDやパスワードを変更するように求める通常のフィッシングメールや、配信サービスになりすましたメールの他にも、大学のITサポートチームになりすました標的型のメールもありました」と、IT Development部門のDirector of the Administrative Division of the Institute of Information TechnologyおよびDivision HeadであるKazuya Sato氏は言います。
これらのメールの大部分には、受信者をフィッシングサイトへリダイレクトするURLが含まれていたため、ファイアウォールで複数のアラートが発生していました。さらに、学生やスタッフから、疑わしいメールに関する報告が毎日殺到しました。ITチームは、毎月数百にも及ぶセキュリティアラートに対応しながら調査を行いました。
「その頃の私たちは、ファイアウォールで悪性のIPアドレスを簡単にブロックできると考えていたのです。しかし、昨今の標的型メールに対処するのは予想外に困難でした。メールに埋め込まれたURLのIPアドレスが動的に変化するからです」と、TMDUのProfessorおよびDivision Head of the Division of Information Infrastructure and SecurityであるKozo Takase氏は言います。「IPアドレスが変わると、保護が失われる可能性があります。つまり、脅威がファイアウォールを通り抜けるという大きなリスクがあったのです。それに、IPアドレスが変わる頻度も把握できていませんでした」
既存のセキュリティ体制にはギャップがあると考えたIT Development部門は、保護レイヤーを追加するプロジェクトに着手しました。導入可能なソリューションを調べていたチームは、DNSをセキュリティ制御ポイントとして使用して、キャッシュDNSクエリーを調べるというアプローチでセキュリティを確保する方法を知りました。
「ファイアウォールでは、このような悪性のトランザクションを阻止できないため、キルチェーンにおけるもう1つ前の段階において、DNSレベルでブロックする方法は合理的だと考えました。この方法が論理的に正しいことは確認できましたが、実際に効果的に機能するだろうかという疑問が残りました。それを確認するためには、実際に試してみるしかありませんでした」と、Takase氏は言います。
また、DNSを制御ポイントとして使用すれば、大学はファイアウォール内でトラフィックを復号するという複雑なプロセスを経ずに、WebのHTTPSトラフィックを調べて制御できるようになります。
概念実証による効果の証明
IT Development部門は、Akamai Secure Internet Access Enterpriseを含めたいくつかのソリューションを検討することにしました。Akamaiは、チームが選択肢を選考していたときに、無料の概念実証（POC）サービスを試してみることを提案しました。
「初めてSecure Internet Access Enterpriseについて聞いたときは、少しブラックボックスのような状態でした。そこで何が起きるのか、把握できていなかったのです。100パーセント確信できないものを盲目的に実装したくはなかったので、まずその効果の証明が必要だと考えました」と、Sato氏は言います。
POCで数千もの脅威を検知
Secure Internet Access Enterpriseを稼働させると、大学のネットワーク内から悪性のDNSリクエストが多数発信されていることがわかりました。
「私たちは毎日数千もの悪性のリクエストを確認しました」と、IT Development部門のTechnical SpecialistであるMasanori Nasu氏は言います。「正直なところ、驚きました。多くても、せいぜい数十とか数百ぐらいだろうと思っていたのです」
最初、チームはフラグが付けられた悪性のリクエストの数に懐疑的でしたが、リクエストされたドメインを調べると、それらの大部分がフィッシングサイトやマルウェアのドロップサイトであることが明らかになりました。
IT Development部門はSecure Internet Access Enterpriseの信頼性を確信し、すぐに広く展開することを決断したのです。「リスクが迫っていることに気付くことができたため、Secure Internet Access Enterpriseを導入するかどうかの議論は、もう必要ありませんでした。考えるべきことは、いつ導入するかだけでした」と高瀬氏は言います。
結果
Secure Internet Access Enterpriseを完全に導入してから、ファイアウォールでは識別できなかった悪性のトラフィックが検知され、安全にブロックされるようになりました。また、DNSレベルで脅威をシャットアウトすることによって、ファイアウォールからの脅威アラートの数も大幅に減少し、月に数回、通知が届くだけになりました。
さらに、Secure Internet Access Enterpriseの導入前は、大学ネットワーク内に悪性のトラフィックが存在するという脅威について、外部の組織から何度か警告を受けていましたが、Secure Internet Access Enterpriseの導入後は、まったく警告を受けることなく数か月が過ぎています。「以前は退社時間の後でも、1時間に1回は外部アラートが届いていないかチェックする必要がありました。今ではまったくそんな必要がなくなりました。私たちの大きな目標は達成されました。この成果に満足しています」とNasu氏は述べています。
大学のDNSトラフィックをSecure Internet Access Enterpriseに切り替える作業には、若干の懸念もありましたが、Akamai Intelligent Edge Platformのスケール、キャパシティ、レジリエンスのおかげでシームレスに移行できました。
Akamaiには大学向けの特別なライセンスがあるため、TMDUにとってSecure Internet Access Enterpriseはコスト効率の良いソリューションでもあります。「またPOCのおかげで、Secure Internet Access Enterpriseが効果的に脅威をブロックし、セキュリティを強化できることを示せたので、導入に同意してもらうことも容易でした」と、Sato氏は言います。
「私たちと同じような環境の大学は数多くありますが、どれほどリスクに晒されているか、まだ気付いていないだけなのです。Secure Internet Access Enterpriseは迅速かつ簡単に導入できます。キャッシュDNSをAkamaiに変更するだけで完了します。他に何も変更する必要はありません。Secure Internet Access Enterpriseには、既存のセキュリティ体制と重複する部分がほとんどないので、他の大学もSecure Internet Access Enterpriseを検討すべきだと思います」と高瀬氏は結論づけています。
東京医科歯科大学について
東京医科歯科大学は、1928年10月に東京高等歯科医学校として設置されました。湯島昌平坂を神聖なる学びの場として医学と歯学の学部を合併した後、日本で唯一、医学と歯学の両方の大学院を備えた大学となりました。最先端の医療を追求し、知識と人間性を備えた専門家を育成しています。また、思いやりがあり、科学性を重んじる医師、歯科医師、看護師、医学者、歯科衛生士、歯科技工士を育成することを目的としています。卓越した医療スタッフと研究者を養成し、医学とライフサイエンスの分野で研究および教育システムを構築しながら、社会と人々に広く貢献するよう努力しています。
Akamaiについて
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