海外に進出しながら急速に成長を続けるトプコンは、標的型攻撃の防御に関心を持っています。「標的型攻撃は驚異的な速度で進化し、複雑さを増しています。私たちの対策では追いつけなくなるのではないかと懸念していました。当社が海外での事業展開を続けるためには、グローバルなソリューションが必要だと考えたのです」とMiyata氏は言います。



ますます高度化する特定の相手を標的とする攻撃に対抗する、優れた新しいセキュリティソリューションを探していた頃、彼らはAkamai Edge Japan 2017のカンファレンスに出席します。そこで、Akamaiがユーザー企業を内部から保護する「エンタープライズセキュリティ」ソリューションを提供していることを知り、Akamaiに興味を持つようになりました。2018年2月、Akamaiは脅威保護製品の1つであるSecure Internet Access Enterpriseをトプコンに紹介しました。同社はSecure Internet Access Enterpriseの効果に高い期待を寄せ、すぐさまトライアルを行うことを決めました。



「Akamaiのシステムは、同社の高度な脅威インテリジェンスを利用して不正なDNSクエリーを事前にブロックし、標的の脅威に対抗する非常にシンプルかつ効果的な手段だと思います。そこで、私たちはAkamaiのすすめに従い、トライアルを実施することにしたのです」Corporate Planning Division、Information Systems Divisionの情報システムエキスパートであるKazuo Suzuki氏は言います。