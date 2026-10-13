株式会社トプコンは、勝間光学機械製作所のレンズ工場設備の買収後、服部時計店精工舎の測量機部門を母体として、1932年に設立されました。1989年には社名を東京光学機械株式会社から株式会社トプコンに変更しています。現在同社は社会的課題の解決策の提供に取り組み、3つの分野での事業展開を進めることにより、精密機器メーカーとして事業拡大を行っています。「ポジショニング」では、GNSS測量、マシンコントロール、精密農業など高精細グローバル・ナビゲーション・サテライト・システム（GNSS）測位技術を利用した製品やシステムを展開しています。世界を牽引する「スマートインフラ」は、光学技術をベースに、最先端のGPS技術、レーザー技術、画像解析技術を融合しています。そして「アイケア」は、眼科で使用する検査、測定、診断および治療機器類、さらには眼鏡店での視力測定および眼鏡レンズ加工などの各種機器やシステムを提供しています。
Akamaiのシステムは、同社の高度な脅威インテリジェンスを利用して不正なDNSクエリーを事前にブロックし、標的の脅威に対抗する非常にシンプルかつ効果的な手段です。—Kazuo Suzuki氏、トプコン株式会社、Corporate Planning Division、Information Systems Division、情報システムエキスパート
株式会社トプコンについて
有効なセキュリティ対策とグローバルガバナンスへの取り組み
測量、土木工学、建築現場、農業に用いられる測定器やシステムを提供する「ポジショニング」および「スマートインフラ」、眼科や眼鏡店で用いられる検査、診断、治療機器を提供する「アイケア」の3つの注力分野を持つ精密機器メーカーとして、トプコンが掲げる経営理念とは、食と住に関わる社会的課題を解決し、事業展開を通じて「豊かな社会の創造に貢献」することです。
同社は現在、海外展開を積極的に進めており、80社の連結子会社の約90%が海外を拠点としています。トプコンの4,700名の従業員の約70%は国外出身者です。エンジニアの約75%は日本以外の国の出身者であるなど、グローバル企業といえます。そのため、セキュリティには注意を払っています。「製造部門では、部品や製品の設計情報など、非常に機密性の高い情報を扱っています。このため、セキュリティ対策の実装には積極的に取り組んでいます」とCorporate Planning Division、Department of Information SystemsのdirectorであるKazuaki Miyata氏は話します。ネットワークやサーバーのセキュリティはもちろん導入済みです。同社はさまざまなレイヤーのセキュリティ対策や製品を組み合わせ、堅牢なマルチレイヤーセキュリティ基盤を構築しています。さらに、定期的なセキュリティ診断を実施し、既知の攻撃に対する防壁となるようなセキュリティ運用を確立しています。
Akamaiの標的型脅威への対策はシンプルかつ効果的
海外に進出しながら急速に成長を続けるトプコンは、標的型攻撃の防御に関心を持っています。「標的型攻撃は驚異的な速度で進化し、複雑さを増しています。私たちの対策では追いつけなくなるのではないかと懸念していました。当社が海外での事業展開を続けるためには、グローバルなソリューションが必要だと考えたのです」とMiyata氏は言います。
ますます高度化する特定の相手を標的とする攻撃に対抗する、優れた新しいセキュリティソリューションを探していた頃、彼らはAkamai Edge Japan 2017のカンファレンスに出席します。そこで、Akamaiがユーザー企業を内部から保護する「エンタープライズセキュリティ」ソリューションを提供していることを知り、Akamaiに興味を持つようになりました。2018年2月、Akamaiは脅威保護製品の1つであるSecure Internet Access Enterpriseをトプコンに紹介しました。同社はSecure Internet Access Enterpriseの効果に高い期待を寄せ、すぐさまトライアルを行うことを決めました。
「Akamaiのシステムは、同社の高度な脅威インテリジェンスを利用して不正なDNSクエリーを事前にブロックし、標的の脅威に対抗する非常にシンプルかつ効果的な手段だと思います。そこで、私たちはAkamaiのすすめに従い、トライアルを実施することにしたのです」Corporate Planning Division、Information Systems Divisionの情報システムエキスパートであるKazuo Suzuki氏は言います。
Secure Internet Access Enterpriseでグローバルガバナンスを向上
2018年6月より、Secure Internet Access Enterpriseは同社での本格稼働が始まり、同社は改めてそのメリットを認識しました。「トライアルから本格稼働への移行は、ほとんど気が付かないほどスムーズでした。Secure Internet Access Enterpriseの大きなメリットは、管理が非常にシンプルである点です。また、内部の脅威も検知することができます。さらに、更改が必要なハードウェアもなければ、ハードウェア機器に付随するパッチの適用もありません。すべてクラウド上で自動的にアップデートされます」とSuzuki氏は言います。
「これによりトプコンは本当に重要な、セキュリティの問題の有無の確認に集中することができました」これに加え、グローバルに拡大を続けるトプコンだからこそ的確に示すことのできるSecure Internet Access Enterpriseの特徴があります。それは、世界中でのサービス展開を、単一の管理コンソールで実現できるということです。ビジネス拡大のために合併買収を続けるにあたり、企業のセキュリティガバナンスの統一を保つことが課題となってきます。しかし、トプコンはSecure Internet Access Enterpriseにより、世界中で同一水準のセキュリティを展開し、ガバナンスを改善することができると確信しています。実際に、トプコンはそのようなプロジェクトにSecure Internet Access Enterpriseを活用する予定だといいます。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。